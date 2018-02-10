GÃ¼ncelleme: 10:14, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

Tunus'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal bir ay daha uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TunusÂ CumhurbaÅŸkanÄ± El Baci Kaid es-Sibsi'nin Ã¼lkede KasÄ±m 2015'ten bu yana uygulananÂ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali bir ay daha uzatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Sibsi'nin, BaÅŸbakan Yusuf Åžahid ve Meclis BaÅŸkanÄ± Muhammed NasÄ±r ile istiÅŸareleri sonucunda Ã¼lke genelinde geÃ§erli olmak Ã¼zere olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin bir ay uzatÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Tunus'ta KasÄ±m 2015'ten bu yana devam eden olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal son olarak geÃ§en kasÄ±m ayÄ±nda Ã¼Ã§ aylÄ±ÄŸÄ±na uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 KasÄ±m 2015'te CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±'nÄ± hedef alan bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Ã¼lkede ilan edilen bir aylÄ±k olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal, sonraki sÃ¼reÃ§te birÃ§ok kez uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal uygulamasÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venlik birimlerine, toplantÄ±larÄ±n yasaklanmasÄ±, sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan etme, mahkeme izni olmaksÄ±zÄ±n arama emri, basÄ±nÄ± denetleme gibi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkiler veriyor.