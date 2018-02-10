GÃ¼ncelleme: 10:28, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

Marmara'da saÄŸanak bekleniyor





Marmara BÃ¶lgesi'nde Ã¶ÄŸleden sonra aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lgede sÄ±caklÄ±klar, mevsim normallerinin 2-4 derece Ã¼zerinde seyredecek. ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olmasÄ± beklenen bÃ¶lgenin Ã¶ÄŸleden sonra aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. BÃ¶lgenin gÃ¼ney ile doÄŸusunda pus ve yer yer sis hadisesi beklenirken rÃ¼zgarÄ±n doÄŸu ve kuzeydoÄŸu (poyraz) yÃ¶nlerinden orta kuvvette, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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