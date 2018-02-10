Ä°srail'den Gazze ile ilgili ÅŸaÅŸÄ±rtan karar

Ä°srailÂ yÃ¶netiminin, uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÂ Gazze'ye gÃ¶ndereceÄŸiÂ insani yardÄ±mlarÄ±n bÃ¶lgeye giriÅŸine izin vereceÄŸi bildirildi.
Kanal 10 televizyonunun haberine gÃ¶re, Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gadi Eisenkot ve Ä°srail Ordusu GÃ¼ney KomutanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Eyal Zamir dÃ¼zenledikleri toplantÄ±da uluslararasÄ± yardÄ±mlarÄ±n Gazze'ye girmesinin onaylanmasÄ±na karar verdi.
ToplantÄ±da Gazze'de insani ve gÃ¼venlik alanÄ±ndaki durumlarÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi ve bÃ¶lgede insani krizin daha fazla kÃ¶tÃ¼ye gitmesinin engellenmesi iÃ§in bÃ¶lgeye yapÄ±lacak yardÄ±mlarÄ±n "belirlenen gÃ¼venlik kÄ±sÄ±tlamalarÄ± gereÄŸince ve uluslararasÄ± gÃ¶zetim altÄ±nda" bÃ¶lgeye giriÅŸine izin verilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Haberde, sÃ¶z konusu kararla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiye yer verilmedi.
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinin Bati Kot ilÃ§esinde kriket stadyumunda meydana gelen patlamada 3 sporcunun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
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Ä°srail yÃ¶netiminin, uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n Gazze'ye gÃ¶ndereceÄŸi insani yardÄ±mlarÄ±n bÃ¶lgeye giriÅŸine izin vereceÄŸi belirtildi
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