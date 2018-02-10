Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:55, 10 Şubat 2018 Cumartesi
Avrupa
Güncelleme: 11:15, 10 Şubat 2018 Cumartesi

  • Paylaş
Fransa'da olumsuz hava koşulları ekonomiyi vurdu
Fransa'da olumsuz hava koşulları ekonomiyi vurdu

Fransa’da bir ayda etkili olan su baskınları ve kar yağışı nedeniyle 110 şirket, ekonomik zorlukları gerekçe göstererek devletin yardımına başvurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa’da bir ayda etkili olan su baskınları ve kar yağışı nedeniyle 110 şirketin ekonomik zorlukları gerekçe göstererek devletin yardımına başvurduğu belirtildi.

L’Express dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, aşırı yağışlar, kar ve buzlanma gibi olayların ekonomiye etkileri ele alındı.

Haberde, Paris ve çevresinde son dönemde etkili olan su baskınları ve nehir yükselmesi nedeniyle 95 şirketin ekonomik darboğaza girdiği ve çalışanlarının bir kısmını işten çıkarma yolunu seçtiği belirtildi. Yine bir haftadır etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle en az 15 şirketin başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Paris Valiliğinin kötü hava koşullarının şirketlere etkisini değerlendirmek üzere bir kriz merkezi kurduğu açıklanan haberde, firmaların en az bin 200 çalışanını işten çıkarma veya çalışanlarının iş saatlerini azaltma yolunu seçtikleri bildirildi.

Challenges dergisine açıklamalarda bulunan ekonomist Jean-Louis Bertrand, kar yağışı ve su baskınlarının Paris bölgesinde meydana gelişinin, ekonomiye negatif etki faturasını artırdığını çünkü Fransa’nın kalbi sayılan bölgede ülke ekonomisinin önemli bir bölümünün şekillendiğini belirtti. Bertrand, Fransa’da etkili olan kötü hava koşulları döneminin henüz sona ermediğinin altını çizerek, “Paris bloke olduğunda fatura katlanıyor. Bugün itibariyle şüphesiz tüm sektörlerde günlük 400-500 milyon avro kayıp ile karşı karşıyayız.” dedi.

Bu arada ülke genelindeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şehirlerarası yük taşıyan araçların trafiğe çıkışına da izin verilmiyor. Ülkenin batısı ve Paris bölgesinde valilikler, hava koşullarına göre ağır vasıta araçların trafiğe çıkış saatlerini belirliyor.

Ulusal Kara Taşıyıcıları Birliğinden yapılan açıklamada (FNTR), ülke genelinde 8 binden fazla kamyon ve tırın trafikten men edildiği ve bunun ekonomik kaybının günlük 60 milyon avro olduğu açıklandı.

FNTR, trafiğe çıkış yasakları hakkındaki belirsizlik ve düzensiz iletişim stratejisine değinerek, çok sayıda taşıma şirketinin yasaktan haberdar olmadığı veya son anda yasağın ilanı veya kaldırılması ile ilgili bilgiye eriştiğini kaydetti.



İlgili Konular fransa Fransa’da kış
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Afganistan'da stadyumda meydana gelen patlamada 3 sporcu öldü
Afganistan'da stadyumda meydana gelen patlamada 3 sporcu öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Bati Kot ilçesinde kriket stadyumunda meydana gelen patlamada 3 sporcunun hayatını kaybettiği bildirildi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Güney'e davet
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Güney'e davet

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i Pyongyang'a davet ettiği bildirildi
Esad rejiminden Doğu Guta'da ağır hastaların bile tahliyesine izin yok
Esad rejiminden Doğu Guta'da ağır hastaların bile tahliyesine izin yok

BM Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatörü Rajasingham, "Suriye rejimine Doğu Guta'da durumu ağır olan hastaların tahliyesi için baskı yapıyoruz. Ancak rejim hala tahliyelere izin vermiş değil." dedi.
Fransa'da olumsuz hava koşulları ekonomiyi vurdu
Fransa'da olumsuz hava koşulları ekonomiyi vurdu

Fransa’da bir ayda etkili olan su baskınları ve kar yağışı nedeniyle 110 şirket, ekonomik zorlukları gerekçe göstererek devletin yardımına başvurdu.
İsrail'den Gazze ile ilgili şaşırtan karar
İsrail'den Gazze ile ilgili şaşırtan karar

İsrail yönetiminin, uluslararası kuruluşların Gazze'ye göndereceği insani yardımların bölgeye girişine izin vereceği belirtildi
Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı
Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin, ülkede Kasım 2015'ten bu yana uygulanan olağanüstü hali bir ay daha uzatma kararı aldığı belirtildi
Suriye İsrail'in savaş uçağını düşürdü
Suriye, İsrail'in savaş uçağını düşürdü

İsrail ordusu, Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı düzenlerken jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığını ve bir F-16'nın düştüğünü açıkladı
Yunanistan'daki darbeci askerlerin talebi Yargıtay'da görülecek
Yunanistan'daki darbeci askerlerin talebi Yargıtay'da görülecek

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin sığınma taleplerine ilişkin davanın Yargıtayda görülmesine karar verildi.
İngiltere'den AB Komisyonu'na 'Brexit' cevabı
İngiltere'den AB Komisyonu'na 'Brexit' cevabı

Brexit Bakanı Davis, "Komisyon bugün ihtilafları ve ihlalleri çözecek bir yola ihtiyaç olduğunu kabul ve teslim etti. Ancak aynı zamanda İngiltere'nin kendi çıkarlarını korumaya dönük makul önlemler alma isteğine itibar etmiyor." dedi.
İsveç'te aşırı sağcı lider olumlu başörtüsü açıklamasından çark etti
İsveç'te aşırı sağcı lider olumlu başörtüsü açıklamasından çark etti

İsveçli SD Lideri Akesson, genel anlamda başörtüsü ve burka yasağına karşı olduğunu açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atarak kamu alanlarında yasağın arkasında olduğunu belirtti.
Lübnan'da ilk petrol ve doğalgaz sözleşmesi imzalandı
Lübnan'da ilk petrol ve doğalgaz sözleşmesi imzalandı

Lübnan'ın ilk petrol ve doğalgaz sözleşmesi, Beyrut'taki Uluslararası Sergi ve Fuar Merkezinde düzenlenen törenle imzalandı
Guterres Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim ile görüştü
Guterres, Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim ile görüştü

PyeongChang'deki Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılan BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim ile bir araya geldi.
Myanmar kardinalinden 'etnik temizlik' itirafı
Myanmar kardinalinden 'etnik temizlik' itirafı

Myanmar'ın Katolik Kardinali Bo, Rohingyaların Arakan eyaletinden kaçmasında "etnik temizlik unsurlarının" artık aşikar olduğu değerlendirmesini yaptı.
Fransa'da mahkeme baba Le Pen'in ihracına karar verdi
Fransa'da mahkeme baba Le Pen'in ihracına karar verdi

Fransa'da mahkeme, Marine Le Pen'ın liderliğini yaptığı aşırı sağ parti Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu olan babası Jean-Marie Le Pen'in partiden ihracını onaylandı
Rusya'dan sermaye çıkışı sürüyor
Rusya'dan sermaye çıkışı sürüyor

Rusya’dan sermaye çıkışı, geçen ay da devam ederek 7,1 milyar dolara yükseldi
Esad rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 9 sivil daha öldü
Esad rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 9 sivil daha öldü

Suriye'de Esad rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti. Son 43 günde ölenlerin sayısı 533'e yükseldi.

Haberler

Fransa'da mahkeme baba Le Pen'in ihracına karar verdi
Fransa'da mahkeme baba Le Pen'in ihracına karar verdi

Macron'dan Korsikalıların resmi dil talebine ret
Macron'dan Korsikalıların resmi dil talebine ret

AP, aşırı sağcı Fransız üyenin dokunulmazlığını kaldırdı
AP aşırı sağcı Fransız üyenin dokunulmazlığını kaldırdı

Fransa'da kar yağışı nedeniyle 45 bölgede turuncu alarm verildi
Fransa'da kar yağışı nedeniyle 45 bölgede turuncu alarm verildi

Fransa’nın Afrika'daki insan hakları ihlalleri sicili kabarık
Fransa nın Afrika'daki insan hakları ihlalleri sicili kabarık

Macron'dan Türkiye'nin tepkisi üzerine ikinci geri adım
Macron'dan Türkiye'nin tepkisi üzerine ikinci geri adım

Fransa'da askeri helikopterler çarpıştı: 5 ölü
Fransa'da askeri helikopterler çarpıştı 5 ölü

Macron'dan yeni 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması
Macron'dan yeni 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 