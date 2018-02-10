GÃ¼ncelleme: 11:29, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

YHT ile 37 milyon yolcu taÅŸÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren (YHT) hatlarÄ±, TÃ¼rkiye'de hizmete alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden itibaren bugÃ¼ne kadar 37,4 milyon yolcu taÅŸÄ±dÄ±.

TÃ¼rkiye, hÄ±zlÄ± ve konforlu tren yolculuÄŸu ile 24 AÄŸustos 2011'de Ankara-Konya arasÄ±nda aÃ§Ä±lan YHT hattÄ± ile tanÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶ylece, Ankara-Konya arasÄ±ndaki seyahat sÃ¼resi 1 saat 50 dakikaya dÃ¼ÅŸtÃ¼.

BaÅŸkentray Projesi'nin tamamlanmasÄ± ve Ã§ok yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± trenlerin devreye girmesi ile Ankara-Konya arasÄ±nÄ±n 1 saat 15 dakikaya dÃ¼ÅŸmesi hedefleniyor. Halen 4 hatta seferlerini sÃ¼rdÃ¼ren YHT ile bugÃ¼ne kadar 37,4 milyon yolcu taÅŸÄ±ndÄ±. Bu yolcularÄ±n 11 milyon 214 bini, gÃ¼nde ortalama 17 sefer yapan Ankara-Konya hattÄ±nÄ± kullandÄ±.

Ankara-EskiÅŸehir hattÄ± 15,1 milyon, Ankara-Ä°stanbul hattÄ± 8,3 milyon, Konya-EskiÅŸehir-Ä°stanbul hattÄ± ise 2,3 milyon yolcu taÅŸÄ±dÄ±.

GÃ¼nlÃ¼k yolcu ortalamalarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, Ankara-Konya hattÄ±nda 5 bin 700, Ankara-EskiÅŸehir hattÄ±nda 4 bin 30, Ankara-Ä°stanbul hattÄ±nda 8 bin 930 ve Konya-EskiÅŸehir-Ä°stanbul hattÄ±nda ise 3 bin 150 yolcu taÅŸÄ±ndÄ±.

EN Ã‡OK AKRABA ZÄ°YARETÄ°NE YARADI

TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k AÅž tarafÄ±ndan yÄ±lda iki kez yaptÄ±rÄ±lan ankete gÃ¶re, TÃ¼rkiye genelinde YHT'leri tercih eden yolcularÄ±n seyahat amaÃ§larÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, yÃ¼zde 25,6 ile akraba ziyareti ilk sÄ±rada yer aldÄ±. YolcularÄ±n yÃ¼zde 25,5'i diÄŸer amaÃ§lar, yÃ¼zde 14,6'sÄ± tatil ve turizm, yÃ¼zde 11,9'u iÅŸ ziyareti, yÃ¼zde 9,9'u okula ulaÅŸÄ±m, yÃ¼zde 8,5'i saÄŸlÄ±k kurumuna ulaÅŸÄ±m ve yÃ¼zde 3,7'si iÅŸten eve evden iÅŸe ulaÅŸÄ±m iÃ§in YHT'yi kullandÄ±.

Anket sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, yolcularÄ±n YHT hizmetinden genel memnuniyeti de yÃ¼zde 97,4'e ulaÅŸtÄ±.