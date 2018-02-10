11:45, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

Ã–zbekistan'a TÃ¼rkiye'den 30 gÃ¼nlÃ¼k vizesiz seyahat dÃ¶nemi baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan'da aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de bulunduÄŸu 7 Ã¼lke vatandaÅŸÄ±na Ã¼lkede 30 gÃ¼n boyunca vizesiz bulunma ve 39 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na ise sadeleÅŸtirilmiÅŸÂ vizeÂ verme uygulamasÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åžavkat Mirziyoyev tarafÄ±ndan 3 Åžubat'ta imzalanan "Ã–zbekistan'da seyyahlÄ±k potansiyelinin geliÅŸtirilmesi iÃ§in olumlu koÅŸullarÄ±n saÄŸlanmasÄ±na" iliÅŸkin kararnameye gÃ¶re, bugÃ¼nden itibaren Ä°srail, Endonezya, GÃ¼ney Kore, Malezya, Singapur, Japonya ve TÃ¼rkiye vatandaÅŸlarÄ± vize almadan 30 gÃ¼n boyunca Ã¼lkeye seyahat edebilecek. Ã–zbekistan'a sefer dÃ¼zenleyen uÃ§aklarÄ±n kabin gÃ¶revlileri de sÃ¶z konusu vize muafiyetinden istifade edebilecek.

Kararnameyle ayrÄ±ca 39 Ã¼lke vatandaÅŸÄ± Ã–zbekistan vizesini sadeleÅŸtirilmiÅŸ ÅŸekilde 2 iÅŸ gÃ¼nÃ¼ iÃ§erisinde alabilecek, bu uygulamadan Avustralya, Arnavutluk, Andorra, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Vatikan, Macaristan, Yunanistan, Danimarka, Hindistan, Ä°rlanda Cumhuriyeti, Ä°zlanda, Kuveyt, Kanada, Litvanya, Ã‡in ve ona baÄŸlÄ± Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi, LihtenÅŸtayn, LÃ¼ksemburg, Makedonya, Malta, Monaco, Hollanda, Yeni Zelanda, NorveÃ§, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Umman, Portekiz, Romanya, San Marino, Suudi Arabistan, SÄ±rbistan, Slovakya, Slovenya, ABD, Finlandiya, HÄ±rvatistan, KaradaÄŸ, Ä°sveÃ§ ve Estonya vatandaÅŸlarÄ± yararlanabilecek.

Kararnameyle Ã–zbekistan'Ä± vizesiz ziyaret edebilecek Ã¼lke sayÄ±sÄ± 16'ye, vize kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlanan Ã¼lke sayÄ±sÄ± da 51'e yÃ¼kseldi. Ã–zbekistan, daha Ã¶nce KÄ±rgÄ±zistan, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, GÃ¼rcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna vatandaÅŸlarÄ±na vize uygulamazken, Avusturya, BelÃ§ika, Ä°ngiltere, Fransa, Almanya, Ä°spanya, Ä°talya, Ä°sviÃ§re, Ã‡ekya, Letonya, Polonya ve Tayland vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ vize uygulamasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu.

Ãœlkedeki vize iÅŸlemleri yabancÄ± uyruklu vatandaÅŸlarÄ±n baÅŸvurduÄŸu gÃ¼nden itibaren 10 iÅŸ gÃ¼nÃ¼ iÃ§erisinde tamamlanabiliyor.