GÃ¼ncelleme: 11:57, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

'CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Somali'ye umut oldu'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin MogadiÅŸu BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Olgan Bekar, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 19 AÄŸustos 2011'deÂ MogadiÅŸu'ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretle Ã¼lkenin unutulmuÅŸluk kaderinin deÄŸiÅŸtiÄŸini ve Somalililerde yeniden bir umut ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i olarak 4 yÄ±ldÄ±r Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da gÃ¶rev yapan Bekar, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin siyasi ve ekonomik durumuna iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

TÃ¼rkiye'nin, bÃ¶lgede 2011'den bu yana insani yardÄ±mlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, tarÄ±m ve altyapÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok alanda projeler hayata geÃ§irerek Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ±na destek olduÄŸunu belirten Bekar, "Hedefimiz, insani kalkÄ±nma ve Somalili kardeÅŸlerimizin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi, onlarÄ±n en azÄ±ndan normal gÃ¼ndelik hayata kavuÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak. Bu hedef doÄŸrultusunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz." dedi.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n yalnÄ±zca kamu kurumlarÄ±nÄ±n deÄŸil aynÄ± zamanda sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n katkÄ±larÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, TÃ¼rkiye'ninÂ Somali'deki faaliyetlerinin kamu-Ã¶zel sektÃ¶r ortaklÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde tanÄ±mlanabileceÄŸini dile getiren Bekar, herkesin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi uyum iÃ§inde yerine getirdiÄŸini ifade etti.

SOMALÄ°'NÄ°N GÄ°DÄ°ÅžATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°REN ZÄ°YARET

Bekar, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n 19 AÄŸustos 2011'de MogadiÅŸu'ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretle Ã¼lkenin unutulmuÅŸluk kaderi deÄŸiÅŸti ve burada yaÅŸayan insanlarda yeniden bir umut ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 'Biz hayata sarÄ±lmalÄ±yÄ±z. HayatÄ±mÄ±zÄ± devam ettirmeliyiz. Burada unutulmadÄ±k ve tekrar normal bir hayata kavuÅŸabiliriz.' Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ± biz burada yaktÄ±k ve bu Ä±ÅŸÄ±k halen yanmaya devam ediyor." diye konuÅŸtu.

Somali'de son 4 yÄ±lda deÄŸiÅŸen en Ã¶nemli kavramÄ±n "insanlarÄ±n hayata bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±" olduÄŸuna dikkati Ã§eken Bekar, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Somaliler artÄ±k hayata daha istekli bakÄ±yor. Bunun en canlÄ± Ã¶rneÄŸini MogadiÅŸu sokaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Hem gÃ¼venlik sorunlarÄ± hem de Ã§Ã¶p daÄŸlarÄ± nedeniyle 2011'de birÃ§ok 'girilemez sokak' vardÄ±. Biz Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve diÄŸer kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle bu ÅŸehri yeniden yaÅŸanÄ±labilir bir ÅŸehir haline getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Sorunlar bitmiÅŸ deÄŸil ama ÅŸehirde o kÃ¶tÃ¼mser ruh hali ÅŸu anda yok. Burada gece de nispeten canlÄ± bir hayat var. Ä°nsanlar gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamlarÄ±na sarÄ±lÄ±yorlar, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamlarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar, zaten amaÃ§ da bu. Ä°nsanlar hayata olumlu bakarsa bunun gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±ya yansÄ±masÄ± da olumlu oluyor."

"FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z DEVAM EDECEK"

Somali'de temel problemin, "devletsiz olmanÄ±n getirdiÄŸi sorunlar"dan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bekar, Ã¼lkenin 1991'de iÃ§ savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klendiÄŸini ve devletin neredeyse bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±yla yok edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Ãœlkede Ã¶nceliÄŸin, devletin kurumsal kapasitesinin artÄ±rÄ±lmasÄ± ile devletin halka hizmet sunma yeteneÄŸine kavuÅŸturulmasÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden Bekar, "Bu, oldukÃ§a zorlu bir sÃ¼reÃ§. Ã‡ok fazla aktÃ¶rÃ¼n aynÄ± anda, aynÄ± hedef doÄŸrultusunda sahada var olmasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸebilecek. Tabii zaman alacak, bir anda olmasÄ± da beklenmiyor ama biz bu farklÄ± alanlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak, insani yardÄ±m, ekonomi, kalkÄ±nma projeleri, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, siyaset ve gÃ¼venlik alanda Somalili kardeÅŸlerimize yardÄ±m sunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu faaliyetlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) de sahada faaliyet gÃ¶stermek iÃ§in Ã§aba sarf ettiÄŸine deÄŸinen Bekar, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"BM Ã§eÅŸitli ajanslarÄ±yla Ã¶zellikle 2011 sonrasÄ± SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yolu takip ederek Somali'de varlÄ±k gÃ¶steriyor, varlÄ±k gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu da bizi mutlu ediyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ buradaki amacÄ±mÄ±z Somali halkÄ±nÄ±n gÃ¼nlÃ¼k sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesidir. Bu, baÅŸta BM olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n aktÃ¶rlerin, diÄŸer uluslararasÄ± ortaklarÄ±mÄ±zÄ±n yapÄ±cÄ± ÅŸekilde sahada katkÄ± sunmalarÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olabilir. Onlar da bu konuda Ã§aba gÃ¶stermeye devam ediyorlar."

"SOMALÄ° ORDUSUNUN BEL KEMÄ°ÄžÄ°NÄ° OLUÅžTURACAK"

TÃ¼rkiye'nin, Somali TÃ¼rk GÃ¶rev Kuvveti KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile bÃ¶lgede gÃ¼venlik alanÄ±nda da Ã¶nemli eÄŸitim faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Bekar, "Bu, askeri bir Ã¼s deÄŸil. Ã–zellikle medyada Ã§ok karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, burasÄ± askeri bir eÄŸitim tesisi, ortak bir tesis yani Somali ile mÃ¼ÅŸterek yÃ¶netilen bir tesis." dedi.

KomutanlÄ±kta subay, astsubay ve er eÄŸitimi olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ tip eÄŸitim verildiÄŸini aktaran Bekar, "Ã–zellikle subay ve astsubay eÄŸitimi askeri akademi bÃ¼nyesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Somali'de ilk defa subay ve astsubay eÄŸitimi gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. Buradan mezun olacak askerler Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Somali ordusunun bel kemiÄŸini oluÅŸturacak. Bu, uzun soluklu bir sÃ¼reÃ§ ama askeri eÄŸitim tesisimiz doÄŸru yÃ¶nde atÄ±lmÄ±ÅŸ bir adÄ±m. Bunun yanÄ± sÄ±ra Ã¼Ã§ ayda bir birlik eÄŸitimini tamamlÄ±yoruz. Somali kamuoyu TÃ¼rkiye'ye gÃ¼vendiÄŸi iÃ§in bizim Ã¶zellikle gÃ¼venlik sektÃ¶rÃ¼nde bu ÅŸekilde rol almamÄ±zÄ± destekliyor ve teÅŸvik ediyorlar." diye konuÅŸtu.