GÃ¼ncelleme: 12:19, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

Esad rejiminden DoÄŸu Guta'da aÄŸÄ±r hastalarÄ±n bile tahliyesine izin yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) BÃ¶lgesel Ä°nsani YardÄ±mlar KoordinatÃ¶rÃ¼Â Ramesh Rajasingham, "Her gÃ¼n Suriye rejimineÂ c'da durumu aÄŸÄ±r olan hastalarÄ±n tahliyesi iÃ§in baskÄ± yapÄ±yoruz. Bu meseleyi gÃ¼nlÃ¼k olarak gÃ¼ndeme getiriyoruz ancak rejim hala tahliyelere izin vermiÅŸ deÄŸil." dedi.

BM BÃ¶lgesel Ä°nsani YardÄ±mlar KoordinatÃ¶rÃ¼ Rajasingham, DoÄŸu Guta ve Ä°dlib'deki insani krizle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Rajasingham, Esed rejiminin baÅŸkent Åžam'da abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine BM'nin ve bÃ¶lge ofislerinin acil insani yardÄ±m eriÅŸimi saÄŸlamak iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunduÄŸunu ancak 26 KasÄ±m'dan beri rejimden cevap alamadÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Suriye'de 6 milyon kiÅŸinin yerlerinden edildiÄŸine ve 13 milyon kiÅŸinin acil desteÄŸe ihtiyacÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§eken Rajasingham, "Her gÃ¼n Suriye rejimine DoÄŸu Guta'da durumu aÄŸÄ±r olan hastalarÄ±n tahliyesi iÃ§in baskÄ± yapÄ±yoruz. BazÄ±sÄ± daha bÃ¶lgeden ayrÄ±lamadan hayatlarÄ±nÄ± kaybediyor. Hayatta kalabilenler tahliye edilmeli. Bu meseleyi gÃ¼nlÃ¼k olarak gÃ¼ndeme getiriyoruz ancak rejim hala tahliyelere izin vermiÅŸ deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.

YÃœZLERCE KÄ°ÅžÄ° ACÄ°LEN TAHLÄ°YE EDÄ°LMELÄ°

DoÄŸu Guta'da 400 bin sivilin abluka altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n tamamÄ±yla engellendiÄŸini vurgulayan Rajasingham, "Bu sÃ¼reÃ§te gÄ±da ve saÄŸlÄ±k malzemeleri gibi ihtiyaÃ§lara ulaÅŸamadÄ±klarÄ± iÃ§in insanlar orada acÄ± Ã§ekmeye devam ediyor. YÃ¼zlerce kiÅŸi acilen tahliye edilmeli. Ancak bu zamana kadar sadece 30 kiÅŸi tahliye edilebildi." dedi.

Rajasingham, BM BÃ¶lge Ofisi olarak Suriye'de ÅŸu anki Ã¶nceliklerinin DoÄŸu Guta'daki ablukaya son vermek ve Ä°dlib'de yerlerinden edilen kiÅŸilere yardÄ±m etmek olduÄŸunu belirterek, "GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l DoÄŸu Halep'in dÃ¼ÅŸmesinden sonra durum Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼. Ancak Ã¼zÃ¼cÃ¼ olan ÅŸu ki bugÃ¼nkÃ¼ durum daha kÃ¶tÃ¼. 15 AralÄ±kâ€™tan bu yana 300 bin kiÅŸi yerlerinden edildi." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"BÃ¶lgedeki insanlara yardÄ±m edebilmek iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 3 ay iÃ§in 65 milyon dolara ihtiyacÄ±mÄ±z var." diyen Rajasingham, BM ve partnerlerinin bÃ¶lgedeki kamplarda yaÅŸayan yerlerinden edilmiÅŸ kiÅŸilere gÄ±da, sÄ±ÄŸÄ±nak, saÄŸlÄ±k malzemeleri ve hijyen kitleri temin ettiklerini sÃ¶yledi.

Rajasingham ayrÄ±ca TÃ¼rkiye'nin 3 milyonun Ã¼zerindeki Suriyeliye harika bir ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, TÃ¼rkiye'nin BM ve bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r Ã¶tesindeki Ä°dlib ve Halep'in gÃ¼neyine girmelerine imkan tanÄ±yan faaliyetlerinin de bulunduÄŸunu kaydetti.

"TÃ¼rkiye, sÄ±nÄ±r Ã¶tesindeki Suriyelilere yardÄ±m edilmesini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±." ifadesini kullanan Rajasingham, BM'nin Suriyelilere yapÄ±lan yardÄ±mlarda baÅŸta TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼meti olmak Ã¼zere KÄ±zÄ±lay, AFAD, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± gibi Ã§eÅŸitli kurum ve kuruluÅŸlarla sÄ±kÄ± bir iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â