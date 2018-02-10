Konya Åžehir Hastanesi hÄ±zla yÃ¼kseliyor

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kamu-Ã¶zel iÅŸ birliÄŸiyle baÅŸlatÄ±lan "Åžehir Hastaneleri Projesi" kapsamÄ±nda yapÄ±mÄ± devam eden Konya Åžehir Hastanesi, Ä°Ã§ Anadolu'nun bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne hizmet edecek.
Yozgat, Isparta, Mersin ve Adana'da hizmete giren ÅŸehir hastanelerinin ardÄ±ndan, 412 bin metrekare kapalÄ± alanda bin 250 yatak kapasitesine sahip hastane, 330 poliklinik ve 335 hekimiyle Konya ve Ã§evresine hizmet verecek.
Kaba inÅŸaatÄ± tamamlanan ve 2019 yÄ±lÄ±nda hizmet vermesi beklenen ÅŸehir hastanesi, Ä°Ã§ Anadolu'yu saÄŸlÄ±k Ã¼ssÃ¼ haline getirecek.
Konya Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet KoÃ§, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸehir hastanesinin yÃ¼zde 44'Ã¼nÃ¼n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zla devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Hastanenin 2019'da kendilerine teslim edileceÄŸini belirten KoÃ§, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Åžehir hastanesi Konya'nÄ±n saÄŸlÄ±kta katma deÄŸerini yÃ¼kseltecek en Ã¶nemli yatÄ±rÄ±mlarÄ±ndan birisi olacak. Teknolojik altyapÄ±sÄ±yla Konya'dan, bÃ¶lge halkÄ±na ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelecek yÄ±llÄ±k 2 milyon hastaya hizmet vermeyi Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'dan gelecek hastalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra OrtadoÄŸu, Avrupa ve Asya Ã¼lkelerinden gelen hastalara da hizmet verecek kapasitedeyiz. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 3-4 saatlik bir uÃ§ak yolculuÄŸuyla Konya'ya ulaÅŸabilecek bir hinterlandÄ±mÄ±z olacak."
KoÃ§, saÄŸlÄ±k turizmine katkÄ± saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak, tÃ¼p bebek, fizik tedavi ve onkolojik cerrahi Ã¼niteleriyle tÃ¼m dÃ¼nyaya hizmet verecek potansiyele sahip olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Åžehir hastanesinde yanÄ±k tedavi merkezinin de bulunacaÄŸÄ±nÄ± aktaran KoÃ§, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Hastanemizde bin 250 yatak var. Bunun 600'Ã¼ tek kiÅŸilik, 200'Ã¼ de Ã§ift kiÅŸiliktir. 48 tane ameliyathanemizin olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bunlardan bir tanesi de ileri dÃ¼zey diye tabir edilen hibrit ameliyathane olacak. Yine 244 yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitemiz olacak. Burada 335 hekim, 330 poliklinikte hastalara hizmet verecek. Ã–te yandan kapsamlÄ± onkoloji merkezi ve Ã§ok geniÅŸ kemoterapi alanlarÄ±mÄ±z olacak. KÄ±sacasÄ± Konya, ÅŸehir hastanesiyle saÄŸlÄ±k Ã¼ssÃ¼ olacak. AltyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z Ã§ok ciddi ÅŸekilde devam ediyor. Ä°nÅŸallah burada dÃ¼nyada ses getirecek gÃ¼zel iÅŸler yapacaÄŸÄ±z."
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kamu-Ã¶zel iÅŸ birliÄŸi ile baÅŸlatÄ±lan "Åžehir Hastaneleri Projesi" kapsamÄ±nda yapÄ±mÄ± devam eden Konya Åžehir Hastanesi, Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi'nin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne hizmet verecek.
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