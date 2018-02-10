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14:55, 10 Åžubat 2018 Cumartesi
Asya
GÃ¼ncelleme: 12:57, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan GÃ¼ney'e davet
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan GÃ¼ney'e davet

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in'i Pyongyang'a davet ettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yonhap'Ä±n haberine gÃ¶re,Â Pyeongchang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±Â iÃ§inÂ GÃ¼ney Kore'de bulunanÂ Kuzey KoreÂ lideri Kim'in kÄ±z kardeÅŸi Kim Yo-jong ve Moon baÅŸkent Seul'da BaÅŸkanlÄ±k SarayÄ±'nda bir araya geldi.

Moon'un sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kim Eui-kyeom, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kÄ±z kardeÅŸ Kim'in Kuzey Kore liderinin davetini Moon'a ilettiÄŸini sÃ¶yledi.

Kim'in daveti Ã¼zerine, GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon, Kuzey ve GÃ¼ney'in Ã¶nerilen gÃ¶rÃ¼ÅŸme iÃ§in gerekli koÅŸullarÄ± oluÅŸturmaya devam etmeleri gerektiÄŸini belirtti.

Moon ayrÄ±ca ABD ve Kuzey Kore'nin aralarÄ±ndaki diyaloÄŸu tekrar baÅŸlatmalarÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim'in kÄ±z kardeÅŸi Kim Yo-jong, PyeongChang'deki KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninden Ã¶nce verilen akÅŸam yemeÄŸinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, iki Kore arasÄ±ndaki son dÃ¶nemdeki yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n gelecekte diyalog ve barÄ±ÅŸÄ± temin edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Pyeongchang gÃ¼ney kore Kuzey Kore Kuzey Kore'den GÃ¼ney'e davet Kim Jong-un
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