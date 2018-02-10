GÃ¼ncelleme: 13:18, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

BahÃ§eli: TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸi diye bir kurum yok hÃ¼kmÃ¼ndedir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸi diye bir kurum ahlaken ve vicdanen yok hÃ¼kmÃ¼ndedir. TÃ¼rk milleti beka mÃ¼cadelesi verirken, terÃ¶ristlerle aynÄ± Ã§izgiye, aynÄ± niyete, aynÄ± dile sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸtir. BunlarÄ±n nesi TÃ¼rk'tÃ¼r ki ismi de TÃ¼rk kalacaktÄ±r? TÃ¼rk olmak adam olmaktÄ±r, mayasÄ± saÄŸlam olmak, vatan ve millet sevdalÄ±sÄ± olmak demektir." dedi.

BahÃ§eli, partisinin, Antalya'nÄ±n Manavgat ilÃ§esindeki bir otelde dÃ¼zenlenen "MHP Ä°l ve Ä°lÃ§e BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±"nda konuÅŸmasÄ±na terÃ¶rle mÃ¼cadele ÅŸehit dÃ¼ÅŸenlere Allah'tan rahmet, gazilere saÄŸlÄ±k dileyerek baÅŸladÄ±.

"VATAN OLMADAN SÄ°YASET YAPILAMAZ"

Vatan olmadan siyaset yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± aktaran BahÃ§eli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Devlet gittikten, millet bÃ¶lÃ¼ndÃ¼kten sonra iktidarÄ±n ne anlamÄ± kalacaktÄ±r? CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin yeÅŸerip billurlaÅŸmasÄ± bu kavrayÄ±ÅŸ ve beka endiÅŸesi Ã§emberinde vÃ¼cut bulmuÅŸtur. TÃ¼rk milleti 16 Nisan 2017'de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne evet demiÅŸtir. MilliyetÃ§i Hareket Partisi, yeni hÃ¼kÃ¼met etme sisteminin iÃ§inde baÅŸÄ±ndan sonuna kadar vardÄ±r ve paydaÅŸÄ±dÄ±r. Baraj sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yleyenler, acaba barajÄ±n yÃ¼zde 50 artÄ± 1'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ne zaman idrak edecekler? YÃ¼zde 10'u aÄŸÄ±zlarÄ±nda sakÄ±z gibi Ã§iÄŸneyenler, korktuÄŸumuzdan, indiÄŸimizden, gerilediÄŸimizden dolayÄ± ittifaktan medet umduÄŸumuzu yÃ¼zsÃ¼zce diline dolayanlar, 15 Temmuz FETÃ– ihanetinin yarÄ±m kalmasÄ±ndan iÃ§ten iÃ§e Ã¼zÃ¼len kokuÅŸmuÅŸlardan baÅŸkasÄ± deÄŸildir. Bunlar eski MÄ±sÄ±r'da yaÅŸasalar Hz. Musa'ya karÅŸÄ± Firavun'la birleÅŸirlerdi. Bunlar Kerbela'da olsalar Yezid'in yanÄ±nda saf tutarlardÄ±. Ve bunlar 919 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlayan HaÃ§lÄ± seferlerine katÄ±lÄ±p TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man kanÄ± dÃ¶kmek iÃ§in vampir gibi ileri atÄ±lÄ±rlardÄ±. 'MHP'nin baraj sorunu yok' diyorum, kalÄ±n ve kabuk baÄŸlamÄ±ÅŸ kafalarÄ± almÄ±yor. 'MHP bÃ¼yÃ¼yor, gÃ¼Ã§leniyor, milletin takdir ve teveccÃ¼hÃ¼ gittikÃ§e yÃ¼kseliyor' diyorum, Ã¼Ã§ maymunu oynuyorlar, akbaba gibi, kuzgun gibi akÄ±llarÄ±nca leÅŸ arÄ±yorlar. 'KÄ±skananlar Ã§atlasÄ±n, Ã§ekemeyenler patlasÄ±n' diyorum, Ã§atlaya Ã§atlaya, patlaya patlaya daÄŸÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ±, un ufak olduklarÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼yor, gÃ¶remiyorlar."

Siyaseti, "siyaset olsun diye" deÄŸil, millete ve Ã¼lkeye hizmet iÃ§in yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan BahÃ§eli, davanÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n oy oranÄ±yla, oy sayÄ±sÄ±yla deÄŸil, yÃ¼reklerinin asaleti, Ã¼lkÃ¼lerin yÃ¼ksekliÄŸiyle Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

ZEYTÄ°N DALI HAREKATI

Sorumluluktan kaÃ§Ä±ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren BahÃ§eli, TÃ¼rkiye'nin siyasi ve toplumsal geliÅŸmelerini etkileyen en Ã¶nemli konu baÅŸlÄ±klarÄ±ndan birisinin de 20 Ocak 2018'de baÅŸlayan ve Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Halep'in Afrin ilÃ§esinin terÃ¶rden temizlenmesi olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Zeytin DalÄ± HarekatÄ± 22'nci gÃ¼nÃ¼nde olduÄŸun belirten BahÃ§eli, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"TÃ¼rk askeri Afrin kÄ±rsalÄ±nda Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusuyla birlikte hainleri kovalamaktadÄ±r. Jetlerimiz, terÃ¶r barÄ±naklarÄ±nÄ±, sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±nÄ±, mÃ¼himmat ve cephanelikleri imha etmektedir. Åžimdiye kadar sayÄ±larÄ± bini aÅŸan terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Maalesef mÃ¼cadele sÃ¼recinde aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸehit haberleri de bizi kahretmektedir. Fakat bir hususu da paylaÅŸmadan geÃ§mek istemiyorum. Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 19'ncu gÃ¼nÃ¼nde ÅŸehit dÃ¼ÅŸen iki kahramanÄ±mÄ±zdan biri olan piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Ã–mer Bilal AkpÄ±nar'Ä±n KarabÃ¼k'te son yolculuÄŸuna Ã§Ä±karken kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ± tek kelimeyle mahÅŸeri bir kalabalÄ±kla gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir. Millet ÅŸehitlerine sahip Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, manevi gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼, birlik ve beraberlik irademizi resmen dÃ¼nyaya ilan etmiÅŸtir. Aziz ÅŸehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu duruÅŸ bizde oldukÃ§a, TÃ¼rk milleti sinesinden Ã§Ä±kan ordusuna bu ÅŸekilde destek verip arkasÄ±nda durdukÃ§a, Allah'Ä±n izniyle hiÃ§bir hain, hiÃ§bir mÃ¼stevli, hiÃ§bir kanlÄ± hesap iÅŸe yaramayacak, hedefine ulaÅŸamayacaktÄ±r."

BahÃ§eli, "Åžehitler Ã¶lmez, vatan bÃ¶lÃ¼nmez" dediklerini, ÅŸehadetin en yÃ¼ce makam olduÄŸuna inanÄ±p, bekanÄ±n gÃ¼venliÄŸi ve kalÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 80 milyonun manen yÃ¼kselerek alÃ§aklarÄ±n Ã¼stÃ¼ne, korku nedir tanÄ±mayarak gideceÄŸini bildiklerini sÃ¶yledi.

BahÃ§eli, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Afrinâ€™in iÃ§ine girilmesini doÄŸru bulmuyormuÅŸ. Peki sen neyi doÄŸru buluyor, neyi doÄŸru gÃ¶rÃ¼yorsun SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu? ABD'li askerler YPG'li katillerle MenbiÃ§ kÄ±rsalÄ±nda beraber nÃ¶bet tutuyorlar haberin var mÄ±? ABD'nin Irak ve Suriye'de IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlarÄ±n en Ã¼st dÃ¼zey sorumlusu olan bir general bozuntusu, YPG'lilere kahraman diyor, TÃ¼rkiyeâ€™ye yanlÄ±ÅŸ hesap iÃ§inde diyerek parmak sallÄ±yor, hiÃ§ duydun mu? Afrin'e girmeyin demek, PKK/PYD/YPG'yi arkalamak, kollamak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine el sallamaktÄ±r. Bu tarihi gaflet, AtatÃ¼rk'Ã¼n kemiklerini sÄ±zlatmak, ruhunu muazzep kÄ±lmak deÄŸil midir? 'Afrin'e girmeyin' diyorsun, hadi yarÄ±n birileri de Ã§Ä±kÄ±p Hatay'dan, Kilis'ten Ã§Ä±kÄ±n derse ne yapacaksÄ±n, nereye kaÃ§acaksÄ±n, neye sarÄ±lacaksÄ±n SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu? TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri bu kadar mÄ± gÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼ boyadÄ±, bu kadar mÄ± aklÄ±nÄ±zÄ± baÅŸÄ±nÄ±zdan aldÄ±? Bu Ã¼lkede anamuhalefet partisinin milli gÃ¼venliÄŸimizi kÃ¶stekleme Ã§abasÄ±, jeopolitik arÄ±za vermesi felakettir, aslÄ±nda baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na gÃ¼venlik sorunudur."

"TÃœRK TABÄ°PLER BÄ°RLÄ°ÄžÄ° DÄ°YE BÄ°R KURUM AHLAKEN VE VÄ°CDANEN YOK HÃœKMÃœNDEDÄ°R"

"Birisi Ã§Ä±kar, Ege'deki haklarÄ±mÄ±zÄ± Ã§arÃ§ur etmek iÃ§in, Ã¼Ã§ beÅŸ keÃ§inin otladÄ±ÄŸÄ± kaya parÃ§acÄ±klarÄ± diyerek vatanÄ± sabote eder, dÃ¼ÅŸman sevindirir. NasÄ±lsa tuzu kurudur. Birisi Ã§Ä±kar, Ã–SO'ya terÃ¶rist der, El Kaide ile iliÅŸkilendirir, ama kendisinin kimlerle iliÅŸkili olduÄŸunu itiraf edemez." diyen BahÃ§eli, "BaÅŸÄ±nda TÃ¼rk olan, ama TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n utancÄ±, TÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n gÃ¶zetleme kulesi, TÃ¼rk katillerinin aÅŸÄ± suyu ola bir mesleki Ã¶rgÃ¼t, PYD'ye Ã§alÄ±ÅŸÄ±r, YPG'yle oynaÅŸÄ±r, PKK'yla dÃ¼ÅŸer kalkar. Sonrada isminden 'TÃ¼rk ifadesi kalkmasÄ±n' diye feryat eder. TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸi diye bir kurum ahlaken ve vicdanen yok hÃ¼kmÃ¼ndedir. TÃ¼rk milleti beka mÃ¼cadelesi verirken, terÃ¶ristlerle aynÄ± Ã§izgiye, aynÄ± niyete, aynÄ± dile sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸtir. BunlarÄ±n nesi TÃ¼rk'tÃ¼r ki, ismi de TÃ¼rk kalacaktÄ±r? TÃ¼rk olmak adam olmaktÄ±r, mayasÄ± saÄŸlam olmak, vatan ve millet sevdalÄ±sÄ± olmak demektir. KÃ¼rt kÃ¶kenli kardeÅŸlerimin PKK'yla, PYD'yle baÄŸ ve baÄŸlantÄ±sÄ± nasÄ±l yoksa, TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n de Tabipler BirliÄŸiyle bir ilgi ve yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Nitekim haklarÄ±nda yapÄ±lacak siyasi ve hukuki tasarruflarÄ± desteklediÄŸimizi bu vesileyle kararlÄ±lÄ±kla belirtiyor, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.