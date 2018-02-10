Afganistan'da stadyumda meydana gelen patlamada 3 sporcu Ã¶ldÃ¼

Ä°ngiltere'den AB Komisyonu'na 'Brexit' cevabÄ±

Brexit BakanÄ± Davis, "Komisyon bugÃ¼n ihtilaflarÄ± ve ihlalleri Ã§Ã¶zecek bir yola ihtiyaÃ§ olduÄŸunu kabul ve teslim etti. Ancak aynÄ± zamanda Ä°ngiltere'nin kendi Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumaya dÃ¶nÃ¼k makul Ã¶nlemler alma isteÄŸine itibar etmiyor." dedi.