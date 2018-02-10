GÃ¼ncelleme: 13:56, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

OkÃ§ular VakfÄ± Ã¼yelerinden 2. AbdÃ¼lhamid Han'Ä±n tÃ¼rbesine ziyaret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OkÃ§ular VakfÄ± Ã¼yeleri, vefatÄ±nÄ±n 100. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±ylaÂ Sultan 2. AbdÃ¼lhamid Han'Ä±n tÃ¼rbesini ziyaret etti.

Program,Â Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysel IÅŸÄ±ldar'Ä±n Kuran'Ä± Kerim tilavetiyle baÅŸladÄ±.

OkÃ§ular VakfÄ± MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Haydar Ali YÄ±ldÄ±z, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, AbdÃ¼lhamid Han'Ä±n davasÄ±nÄ±n dedesi Sultan Alparslan'Ä±n, SÃ¶ÄŸÃ¼tâ€™te yeni bir devletin temellerini atan Sultan Osman Gazi'nin ve Ä°stanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in bayraÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±mak olduÄŸunu sÃ¶yledi.

AbdÃ¼lhamid'in bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bu ÅŸanlÄ± bayraÄŸÄ±n ve davanÄ±n gelecek nesillere aynÄ± ÅŸuur ve dinamizmle aktarÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan YÄ±ldÄ±z, ''Bunun iÃ§in bir inanÃ§ ve medeniyet ÅŸuuruna ihtiyaÃ§ vardÄ±r. OkÃ§ular VakfÄ± olarak bizler tarihten aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu mesuliyeti geleceÄŸe taÅŸÄ±manÄ±n gayreti iÃ§indeyiz. Her gÃ¼n AbdÃ¼lhamid Han'Ä±, Fatih Sultan Mehmet'i ve Sultan Alparslan'Ä± anacaÄŸÄ±z. AbdÃ¼lhamid Han'Ä± anmak KudÃ¼s davasÄ±na sahip Ã§Ä±kmaktÄ±r, AbdÃ¼lhamid Han'Ä±n 'sevdam, davam' diye baktÄ±ÄŸÄ± Ã¼mmet davasÄ±na sahip Ã§Ä±kabilmektir. Afrika'nÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±na Arakan'daki MÃ¼slÃ¼man kardeÅŸlerimize kadar AbdÃ¼lhamid Han'Ä±n davasÄ± iÅŸte bu Ã¼mmet davasÄ±ydÄ±. Bize dÃ¼ÅŸen bu davaya sahip Ã§Ä±kabilmektir.'' ifadelerini kullandÄ±

YÄ±ldÄ±z, AbdÃ¼lhamid Han'Ä±n TÃ¼rkiye'nin temellerini attÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

''Onun kurduÄŸu okullarda okuyanlar aynÄ± tarih, vatan ve bayrak ÅŸuuruyla Ã‡anakkale'de ÅŸehit oldular. O okullarda okuyanlar AbdÃ¼lhamid'in kendisine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bayraÄŸÄ±n, emanetin ne olduÄŸunun farkÄ±ndaydÄ±lar. Bu milletin ÅŸerefli mensuplarÄ± da yine aynÄ± bayrak, vatan, millet ve devlet ÅŸuuruyla Afrinâ€™de sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonlar yapÄ±yorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biliyorlar ki, vatan, millet tehlikedeyse bize dÃ¼ÅŸen bunu bertaraf etmektir. Ä°ÅŸte AbdÃ¼lhamid de bÃ¼tÃ¼n Ã¼mmetin, milletin izzetini ve ÅŸerefini korumak iÃ§in yedi dÃ¼vele karÅŸÄ± mÃ¼cadele etti.''Â

''ABDÃœLHAMÄ°D HAN, GELECEÄžÄ°N TÃœRKÄ°YESÄ°'NÄ° ÅžEKÄ°LLENDÄ°RDÄ°''

Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ CoÅŸkun YÄ±lmazÂ da 100 yÄ±l Ã¶nce OsmanlÄ± Devleti gibi sÄ±nÄ±rlarÄ± yaklaÅŸÄ±k 6 milyon kilometrekareye ulaÅŸan coÄŸrafyada milletin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ omuzlayan, bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar iÃ§erisinde bu devleti geleceÄŸe taÅŸÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸan ve 33 yÄ±l bu gÃ¶revi yapan son OsmanlÄ± SultanÄ±'nÄ± vefatÄ±nÄ±n seneyi devriyesinde rahmetle andÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Sultan AbdÃ¼lhamid Han'Ä± ''Ä°mparatorluÄŸun son nefesi'' olarak tanÄ±mlayan YÄ±lmaz, ''AldÄ±ÄŸÄ± tedbirlerle, gÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ siyasetle, oluÅŸturduÄŸu politikalarla, kurumlarÄ± yenileme metodu ve eÄŸitimiyle, ordusuyla, teknolojisiyle ve diÄŸer alanlarda yaptÄ±ÄŸÄ± atÄ±lÄ±mlarla sadece kendi devrinde devletini ayakta tutan biri deÄŸil, geleceÄŸin TÃ¼rkiye'sinin ÅŸekillenmesinde de Ã§ok Ã¶nemli izleri ve hizmetleri olan bir isimdir. BugÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°stanbulâ€™un dahi deniz ve kara yollarÄ±na, binalarÄ±na ve ulaÅŸÄ±mÄ±na bakarsak Sultan AbdÃ¼lhamidâ€™in izini ve eserlerini gÃ¶rÃ¼rÃ¼z.'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.

YÄ±lmaz, Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'in ''Sultan AbdÃ¼lhamidâ€™i anlamak, sadece AbdÃ¼lhamid Han'Ä± anlamak deÄŸil, bir devri anlamaktÄ±r.'' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ anÄ±msatarak, Sultan AbdÃ¼lhamid'i anlamanÄ±n sadece 1900'lÃ¼ yÄ±llarÄ±n OsmanlÄ±'sÄ±nÄ± deÄŸil bugÃ¼nÃ¼ de anlamak olduÄŸunu ifade etti.

Sultan AbdÃ¼lhamid'in uÄŸradÄ±ÄŸÄ± haksÄ±zlÄ±klar ve temsil ettiÄŸi deÄŸerlere deÄŸinen YÄ±lmaz, ''AbdÃ¼lhamid Han sadece bir sultan olmaktan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, bir turnusol kaÄŸÄ±dÄ± vazifesi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Adeta kendisine bakÄ±larak tanÄ±mlanan saflarÄ±n, yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n, deÄŸerlerin oluÅŸtuÄŸu bir dÃ¶nem olmuÅŸtur.'' dedi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Sultan AbdÃ¼lhamid Han'Ä±n tÃ¼rbesi Ã¶nÃ¼nde toplanan kalabalÄ±k, Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Hasan Kamil YÄ±lmaz'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± duaya ''Amin'' dedi.

KatÄ±lÄ±mcÄ±lar, daha sonra AbdÃ¼lhamid Han'Ä±n tÃ¼rbesine ziyarette bulunup dua etti.