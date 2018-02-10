GÃ¼ncelleme: 14:19, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

TavergalÄ± muhacirler 7 yÄ±ldÄ±r topraklarÄ±na dÃ¶nmeyi bekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Taverga kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Beni Velid beldesinde bulunan Kararatu'l-Katf'taki geÃ§ici kampta kurulu 100 civarÄ±ndaki Ã§adÄ±rda 200'den fazla aile yaÅŸÄ±yor.

Kampta kalanlardan Ramadan EktÄ±yt, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu ailelerin kampta kalma sebebinin, daha Ã¶nce Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH) BaÅŸkanlÄ±k Konseyi'nin Taverga'dan gÃ¶Ã§ ettirilenlerin 1 Åžubat'tan itibaren evlerine dÃ¶nmeleri iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± karar olduÄŸunu belirtti.

SÄ°LAHLI GRUPLAR DÃ–NÃœÅžLERÄ° ENGELLÄ°YOR

Taverga halkÄ±nÄ±n, UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi'nin kararÄ± doÄŸrultusunda evlerine dÃ¶nme Ã§abalarÄ±nÄ±n silahlÄ± gruplar tarafÄ±ndan reddedildiÄŸini dile getiren EktÄ±yt, silahlÄ± bir grubun gÃ¶Ã§menlerin kaldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± Ã§adÄ±rlarÄ± yaktÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Kampta kalan muhacirlerin evlerine dÃ¶nmeleri iÃ§in bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± temennisini dile getiren EktÄ±yt, hÃ¼kÃ¼mete ve kurumlara, yasal Ã§erÃ§evede kendilerine haklarÄ±nÄ±n verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

TavergalÄ± muhacirlerin geÃ§en perÅŸembe evlerine dÃ¶nmeye baÅŸlamasÄ± bekleniyordu ancak MisratalÄ± sivil ve askeri makamlar dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n ertelenmesini istemiÅŸti.

UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkanÄ± Fayiz es-Serrac, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Taverga Yerel Meclis BaÅŸkanÄ± Abdurrahman eÅŸ-ÅžikÅŸak ile bir araya gelmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Misrata Belediye Meclisi ile Taverga Yerel Meclisi arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±l sÃ¼ren mÃ¼zakerelerin ardÄ±ndan varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n uygulanmasÄ±nda geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

MisratalÄ± askeri ve sivil makamlarÄ±n muhacirlerin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ konusunda engel Ã§Ä±karmasÄ±na da deÄŸinen Serrac, sayÄ±ca az olan bu kiÅŸilerin onlarÄ± anlaÅŸmanÄ±n uygulamasÄ±ndan alÄ±koyamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

AnlaÅŸmanÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± denetleyen komiteden Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etmesini isteyen Serrac, ilgili bakanlÄ±klara da iÃ§ muhacirlere gerekli desteÄŸi verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Serrac, TavergalÄ±larÄ±n evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, tÃ¼m iÃ§ muhacirlerin evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n baÅŸlangÄ±cÄ± ve Ã¼lkenin mevcut krizden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir gÃ¶stergesi olduÄŸunu vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Taverga ve Misrata kentinden temsilciler, AÄŸustos 2016'da Tunus'ta BirleÅŸmiÅŸ Milletler gÃ¶zetiminde, Taverga halkÄ±nÄ±n evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ± iÃ§eren bir anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkanÄ± Serrac, AralÄ±k 2017'de, Taverga sakinlerinin ÅŸubat ayÄ± baÅŸÄ±nda evlerine dÃ¶neceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Misrata'ya 30 kilometre uzaklÄ±ktaki Taverga'da ikamet eden yaklaÅŸÄ±k 40 bin LibyalÄ±, Ã¼lkede 2011 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan halk ayaklanmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda "Misrata'daki devrimcilere karÅŸÄ± durmak ve rejime yandaÅŸlÄ±k etmek" suÃ§lamasÄ±yla devrimciler tarafÄ±ndan Taverga'dan zorla gÃ¶Ã§ ettirilmiÅŸti.

Taverga halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼, Ã¼lkenin kuzeyindeki Trablus, Bingazi ve Ecdebiye'deki mÃ¼lteci kamplarÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± idame ettiriyor.

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