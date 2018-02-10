TavergalÄ± muhacirler 7 yÄ±ldÄ±r topraklarÄ±na dÃ¶nmeyi bekliyor

Taverga kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Beni Velid beldesinde bulunan Kararatu'l-Katf'taki geÃ§ici kampta kurulu 100 civarÄ±ndaki Ã§adÄ±rda 200'den fazla aile yaÅŸÄ±yor.
Kampta kalanlardan Ramadan EktÄ±yt, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu ailelerin kampta kalma sebebinin, daha Ã¶nce Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH) BaÅŸkanlÄ±k Konseyi'nin Taverga'dan gÃ¶Ã§ ettirilenlerin 1 Åžubat'tan itibaren evlerine dÃ¶nmeleri iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± karar olduÄŸunu belirtti.
Taverga halkÄ±nÄ±n, UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi'nin kararÄ± doÄŸrultusunda evlerine dÃ¶nme Ã§abalarÄ±nÄ±n silahlÄ± gruplar tarafÄ±ndan reddedildiÄŸini dile getiren EktÄ±yt, silahlÄ± bir grubun gÃ¶Ã§menlerin kaldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± Ã§adÄ±rlarÄ± yaktÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.
Kampta kalan muhacirlerin evlerine dÃ¶nmeleri iÃ§in bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± temennisini dile getiren EktÄ±yt, hÃ¼kÃ¼mete ve kurumlara, yasal Ã§erÃ§evede kendilerine haklarÄ±nÄ±n verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
TavergalÄ± muhacirlerin geÃ§en perÅŸembe evlerine dÃ¶nmeye baÅŸlamasÄ± bekleniyordu ancak MisratalÄ± sivil ve askeri makamlar dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n ertelenmesini istemiÅŸti.
UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkanÄ± Fayiz es-Serrac, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Taverga Yerel Meclis BaÅŸkanÄ± Abdurrahman eÅŸ-ÅžikÅŸak ile bir araya gelmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Misrata Belediye Meclisi ile Taverga Yerel Meclisi arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±l sÃ¼ren mÃ¼zakerelerin ardÄ±ndan varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n uygulanmasÄ±nda geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.
MisratalÄ± askeri ve sivil makamlarÄ±n muhacirlerin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ konusunda engel Ã§Ä±karmasÄ±na da deÄŸinen Serrac, sayÄ±ca az olan bu kiÅŸilerin onlarÄ± anlaÅŸmanÄ±n uygulamasÄ±ndan alÄ±koyamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
AnlaÅŸmanÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± denetleyen komiteden Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etmesini isteyen Serrac, ilgili bakanlÄ±klara da iÃ§ muhacirlere gerekli desteÄŸi verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Serrac, TavergalÄ±larÄ±n evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, tÃ¼m iÃ§ muhacirlerin evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n baÅŸlangÄ±cÄ± ve Ã¼lkenin mevcut krizden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir gÃ¶stergesi olduÄŸunu vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.
Taverga ve Misrata kentinden temsilciler, AÄŸustos 2016'da Tunus'ta BirleÅŸmiÅŸ Milletler gÃ¶zetiminde, Taverga halkÄ±nÄ±n evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ± iÃ§eren bir anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkanÄ± Serrac, AralÄ±k 2017'de, Taverga sakinlerinin ÅŸubat ayÄ± baÅŸÄ±nda evlerine dÃ¶neceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Misrata'ya 30 kilometre uzaklÄ±ktaki Taverga'da ikamet eden yaklaÅŸÄ±k 40 bin LibyalÄ±, Ã¼lkede 2011 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan halk ayaklanmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda "Misrata'daki devrimcilere karÅŸÄ± durmak ve rejime yandaÅŸlÄ±k etmek" suÃ§lamasÄ±yla devrimciler tarafÄ±ndan Taverga'dan zorla gÃ¶Ã§ ettirilmiÅŸti.
Taverga halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼, Ã¼lkenin kuzeyindeki Trablus, Bingazi ve Ecdebiye'deki mÃ¼lteci kamplarÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± idame ettiriyor.
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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert'in aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "ABD, bugÃ¼n Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda gerginliÄŸin artmasÄ±ndan dolayÄ± derin kaygÄ± duymaktadÄ±r ve Ä°srail'in egemenliÄŸini ve kendisini koruma hakkÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde desteklemektedir." denildi.
Mali'nin merkez bÃ¶lgesi Mopti'de yoldaki mayÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kosovaâ€™da bir derneÄŸin organize ettiÄŸi YPG/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± engellendi
Ä°srail'in Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± roketlere ait kalÄ±ntÄ±lar LÃ¼bnan topraklarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.
KKTC DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum kesiminin Akdeniz'deki tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile mukabil adÄ±mlar atmaktan kaÃ§Ä±nmayacaklarÄ±nÄ± bildirdi
Gazzeliler 2007'den bu yana devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in sÄ±nÄ±rda gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
LÃ¼bnan, Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda LÃ¼bnan hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden Ä°srail'i BMGK'ya ÅŸikayet edecek
GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kassas, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar'a gÃ¼venli ve onurlu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne imkan vermek gerektiÄŸini belirterek, "Bu sadece bir insani yardÄ±m sorunu deÄŸil, siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulma meselesidir." dedi.
Taliban Ã¼yelerinin, Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinin Nava ilÃ§esindeki polis kontrol noktasÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 6 polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, "DoÄŸu Guta ve Ä°dlib'de 4-9 Åžubat tarihleri arasÄ±nda 230'u, Esad rejimi ve destekÃ§ileri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda olmak Ã¼zere 277 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti" dedi
Filistin Devlet BaÅŸbakanÄ± Abbas, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± ara buluculuk gÃ¶zetiminde mÃ¼zakerelere baÄŸlÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade etti
Halep ilinin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinde inÅŸa edilecek organize sanayi bÃ¶lgesi iÃ§in ilk adÄ±mÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Suriye'ye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar nedeniyle ciddi kaygÄ± duyuyoruz. Ã–zellikle Suriye'deki gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri ve civar bÃ¶lgelerde artan gerginlik endiÅŸe verici." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Irak'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde Enbar sorumlusunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°dlib'de merkezindeki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 7 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti