GÃ¼ncelleme: 14:38, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: Biz Afrin bÃ¶lgesine savaÅŸmaya gitmedik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â MuÄŸla'da partisinin 6. olaÄŸan il kongresine katÄ±ldÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Biz Afrin bÃ¶lgesine savaÅŸa gitmedik. Neye gittik? Orada yÄ±llardan beri Araplara, KÃ¼rt kardeÅŸlerimize, TÃ¼rkmenlere zulmeden, malÄ±nÄ±, mÃ¼lkÃ¼nÃ¼ elinden alan, genÃ§ yaÅŸta kÄ±z, erkek Ã§ocuklarÄ± askere almaya zorlayan, onlarÄ± terÃ¶rist yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan alÃ§ak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± zulÃ¼mleri bitirmek iÃ§in gittik." ifadelerini kullandÄ±.Â

"MÄ°LLÄ°LÄ°K, YERLÄ°LÄ°K LAFLA OLMAZ"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu eÄŸer milli ve yerli olmak istiyorsan gel sen de milli mutabakat ittifakÄ±na katÄ±l da bu mezbelelikten kurtar kendini. Bu milletin gÃ¶ÄŸsÃ¼nde, sinesinde sana da size de yer var." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bir delikli demiri, tÃ¼feÄŸi bile yapamÄ±yoruz, diyor. Ey KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu sen nerede yaÅŸÄ±yorsun, orta Ã§aÄŸdan mÄ± kaldÄ±n? TÃ¼rkiye ne tÃ¼fek ne tabanca; topunu da Ä°HA'sÄ±nÄ± da SÄ°HA'sÄ±nÄ± da helikopterini de tankÄ±nÄ± da yapÄ±yor. Uyan artÄ±k uyan. Millilik, yerlilik lafla olmaz. Millilik, yerlilik FETÃ– aÄŸzÄ±yla konuÅŸmakla olmaz. Millilik, yerlilik PKK/PYD aÄŸzÄ±yla konuÅŸmakla olmaz."