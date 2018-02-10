GÃ¼ncelleme: 14:57, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

Ä°dlib'de dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 7 sivil Ã¶ldÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Ä°dlib'de merkezindeki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 7 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyindekiÂ Ä°dlibÂ il merkezinde dÃ¼zenlenenÂ bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 7 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 30 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, Ã¶ÄŸle saatlerinde kent merkezindeki "Saat KavÅŸaÄŸÄ±" bÃ¶lgesine yerleÅŸtirilen bombanÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucu en az 7 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve 30 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. OlayÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen Ã¼stlenmedi. TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Ä°dlib, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da 4-5 MayÄ±s 2017'deki toplantÄ±da, TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan "gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi" ilan edilmiÅŸt

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