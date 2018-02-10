15:23, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Az Ã¶nce bir askeri helikopterimiz dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stiÅŸare ve DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ãœlkemizde deÄŸiÅŸimin ve yenileÅŸmenin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ AK Parti olarak kimseye bÄ±rakmamakta kararlÄ±yÄ±z. BaÅŸka partilerde bazÄ±larÄ± sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya koltuklarÄ±na yapÄ±ÅŸabilirler ama AK Parti'de Ã¶yle olmadÄ±, olmayacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim iÃ§in siyaset Ã¼lkeye ve millete hizmet yolunda bayrak yarÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Bu ekip Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¼nÃ¼ geldiÄŸinde her arkadaÅŸÄ±mÄ±z bayraÄŸÄ± yeni bir kardeÅŸimize devrederek kendisi farklÄ± hizmet alanlarÄ±na yÃ¶nelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadÄ±r, hizmet etmede alan Ã§oktur. BugÃ¼n de Ä°stanbul'da iÅŸte bÃ¶yle bir bayrak deÄŸiÅŸimine ÅŸahit olduk." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"EKSÄ°KLER GÄ°DERÄ°LÄ°R, HATALAR DÃœZELTÄ°LÄ°R"

Bir yandan belediyelerimizle bir yandan geÃ§tiÄŸimiz 15 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemdeki hÃ¼kÃ¼metlerimiz, bakanlÄ±klarÄ±mÄ±z, resmi kuruluÅŸlarÄ±mÄ±z vasÄ±tasÄ±yla Ä°stanbul'u tarihine ve ÅŸanÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r bir ÅŸehir hale getirmeye gayret ediyoruz." diyenÂ CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Eksikliklerimiz elbette vardÄ±r, her ÅŸey tamdÄ±r diyemem, bÃ¶yle bir iddiam da yok. HatalarÄ±mÄ±z da olmuÅŸtur ama milletimiz ÅŸundan emin olsun ki nasÄ±l bu Ã¼lkeye karÅŸÄ± taammÃ¼den en kÃ¼Ã§Ã¼k bir zarar verme dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz ve eylemimiz olamaz ise Ä°stanbul'a karÅŸÄ± da aynÄ± hissiyat iÃ§indeyiz. HiÃ§ kimse merak etmesin eksikler giderilir, hatalar dÃ¼zeltilir." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ne FETÃ– ve PKK baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin alÃ§akÃ§a saldÄ±rÄ±larÄ± ne yÄ±llarca mÃ¼ttefikimiz diye gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kimi devletlerin artÄ±k husumet boyuna varan politika deÄŸiÅŸiklikleri bizim bu tavrÄ±mÄ±zÄ±, bu gÃ¼zel iklimimizi bozamadÄ± ve bundan sonra da bozamayacaktÄ±r."

"HELÄ°KOPTERÄ°MÄ°Z DÃœÅžÃœRÃœLDÃœ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda bir askeri helikopterin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Bunun bedelini fazlasÄ±yla Ã¶deyecekler" dedi.

"YENÄ° BÄ°R DÃœZENLEMEYLE, YENÄ° BÄ°R ÅžEKÄ°L ALACAK"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Åžimdi yeni bir hazÄ±rlÄ±k var. Bu hazÄ±rlÄ±kla da TÃ¼rkiye'de Odalar BirliÄŸi, aynÄ± ÅŸekilde Tabipler BirliÄŸi buna benzer birÃ§ok STK'lar, kanunla kurulmuÅŸ olanlar, bunlar yeni bir dÃ¼zenlemeyle, yeni bir ÅŸekil alacak ve bundan sonraki sÃ¼reÃ§te Ã¶yle devam edecek.Â