15:38, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

Irak'ta DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde Enbar sorumlusu yakalandÄ±



Foto: ArÅŸiv

Irak'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde Enbar sorumlusunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KerkÃ¼k Polis MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Albay Hattab Ã–mer, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde Enbar gÃ¼venlik sorumlusu, Musul'dan KerkÃ¼k'e giriÅŸ yapmak istediÄŸi sÄ±rada kontrol noktasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±." dedi. SÃ¶z konusu kiÅŸinin KerkÃ¼k'Ã¼n kuzeyinde bulunan bir kontrol noktasÄ±ndan geÃ§erken polise sahte kimlik gÃ¶stermesi Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ã–mer, ''Ulusal GÃ¼venlik Birimine teslim edilen ÅŸÃ¼phelinin sorgusu devam ediyor. TerÃ¶rist unsurlarÄ±n kente giriÅŸini Ã¶nlemek iÃ§in KerkÃ¼k'Ã¼n tÃ¼m giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda gÃ¼venlik Ã¶nlemlerimizi artÄ±rdÄ±k.'' diye konuÅŸtu. Ãœlkede askeri anlamda yok olmasÄ±na raÄŸmen DEAÅž'lÄ±larÄ±n hala bir tehdit oluÅŸturma ihtimalinin olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ã–mer, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: ''Musul ve Enbar gibi kentlerin kurtarÄ±lmasÄ±ndan sonra DEAÅž militanlarÄ± diÄŸer kentlerde gizlenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla yeni uyuyan hÃ¼creler oluÅŸmasÄ±nÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."

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