Irak'ta DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde Enbar sorumlusu yakalandÄ±

KerkÃ¼k Polis MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Albay Hattab Ã–mer, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde Enbar gÃ¼venlik sorumlusu, Musul'dan KerkÃ¼k'e giriÅŸ yapmak istediÄŸi sÄ±rada kontrol noktasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±." dedi.
SÃ¶z konusu kiÅŸinin KerkÃ¼k'Ã¼n kuzeyinde bulunan bir kontrol noktasÄ±ndan geÃ§erken polise sahte kimlik gÃ¶stermesi Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ã–mer, ''Ulusal GÃ¼venlik Birimine teslim edilen ÅŸÃ¼phelinin sorgusu devam ediyor. TerÃ¶rist unsurlarÄ±n kente giriÅŸini Ã¶nlemek iÃ§in KerkÃ¼k'Ã¼n tÃ¼m giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda gÃ¼venlik Ã¶nlemlerimizi artÄ±rdÄ±k.'' diye konuÅŸtu.
Ãœlkede askeri anlamda yok olmasÄ±na raÄŸmen DEAÅž'lÄ±larÄ±n hala bir tehdit oluÅŸturma ihtimalinin olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ã–mer, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
''Musul ve Enbar gibi kentlerin kurtarÄ±lmasÄ±ndan sonra DEAÅž militanlarÄ± diÄŸer kentlerde gizlenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla yeni uyuyan hÃ¼creler oluÅŸmasÄ±nÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert'in aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "ABD, bugÃ¼n Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda gerginliÄŸin artmasÄ±ndan dolayÄ± derin kaygÄ± duymaktadÄ±r ve Ä°srail'in egemenliÄŸini ve kendisini koruma hakkÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde desteklemektedir." denildi.
Mali'nin merkez bÃ¶lgesi Mopti'de yoldaki mayÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kosovaâ€™da bir derneÄŸin organize ettiÄŸi YPG/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± engellendi
Ä°srail'in Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± roketlere ait kalÄ±ntÄ±lar LÃ¼bnan topraklarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.
KKTC DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum kesiminin Akdeniz'deki tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile mukabil adÄ±mlar atmaktan kaÃ§Ä±nmayacaklarÄ±nÄ± bildirdi
Gazzeliler 2007'den bu yana devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in sÄ±nÄ±rda gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
LÃ¼bnan, Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda LÃ¼bnan hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden Ä°srail'i BMGK'ya ÅŸikayet edecek
GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kassas, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar'a gÃ¼venli ve onurlu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne imkan vermek gerektiÄŸini belirterek, "Bu sadece bir insani yardÄ±m sorunu deÄŸil, siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulma meselesidir." dedi.
Taliban Ã¼yelerinin, Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinin Nava ilÃ§esindeki polis kontrol noktasÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 6 polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, "DoÄŸu Guta ve Ä°dlib'de 4-9 Åžubat tarihleri arasÄ±nda 230'u, Esad rejimi ve destekÃ§ileri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda olmak Ã¼zere 277 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti" dedi
Filistin Devlet BaÅŸbakanÄ± Abbas, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± ara buluculuk gÃ¶zetiminde mÃ¼zakerelere baÄŸlÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade etti
Halep ilinin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinde inÅŸa edilecek organize sanayi bÃ¶lgesi iÃ§in ilk adÄ±mÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Suriye'ye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar nedeniyle ciddi kaygÄ± duyuyoruz. Ã–zellikle Suriye'deki gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri ve civar bÃ¶lgelerde artan gerginlik endiÅŸe verici." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Irak'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde Enbar sorumlusunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°dlib'de merkezindeki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 7 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti