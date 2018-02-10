GÃ¼ncelleme: 15:55, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

Rusya, Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle Ã§ok kaygÄ±lÄ±!





Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Suriye'ye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar nedeniyle ciddi kaygÄ± duyuyoruz. Ã–zellikle Suriye'deki gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri ve civar bÃ¶lgelerde artan gerginlik endiÅŸe verici." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail'in Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±lar sonucu tÄ±rmanan gerginlik nedeniyle ciddi kaygÄ± duyulduÄŸunu belirterek, tÃ¼m taraflara itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle Suriye'deki Rus askerlerine yÃ¶nelik oluÅŸan tehditlerin kabul edilemez olduÄŸu bildirildi. BÃ¶lgedeki tÃ¼m Ã¼lkelerin Suriye'nin egemenliÄŸine ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± duymasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, "Suriye'ye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar nedeniyle ciddi kaygÄ± duyuyoruz. Ã–zellikle Suriye'deki gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri ve civar bÃ¶lgelerde artan gerginlik endiÅŸe verici." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, Suriye'deki durumun daha da karmaÅŸÄ±k hale gelmemesi iÃ§in tÃ¼m taraflara itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Ä°srail, sabah hava sahasÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°ran'a ait askeri insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± vurduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ã–te yandan Suriye rejimi de hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden Ä°srail'e ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ilan etmiÅŸ, Ä°srail de geliÅŸmeyi doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srailli yetkililer, savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndaki iki pilotun Ä°srail'in kuzeyine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, birinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu bildirmiÅŸti. Ä°srail ordusu, aralarÄ±nda Esed rejimine ait Ã¼Ã§ hava savunma sistemi ile Ä°ran'a ait dÃ¶rt askeri Ã¼ssÃ¼n de yer aldÄ±ÄŸÄ± Suriye topraklarÄ±nda 12 hedefi hava saldÄ±rÄ±sÄ±yla vurduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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