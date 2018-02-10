GÃ¼ncelleme: 16:19, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

TSK: Atak helikopteri kÄ±rÄ±ma uÄŸradÄ±, iki asker ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±ndaÂ Afrin'de devam eden operasyonlar sÄ±rasÄ±nda, saat 13.00 sularÄ±nda,Â ATAKÂ tipi bir helikopterin kÄ±rÄ±ma uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Helikopterde bulunan iki askerin ÅŸehit olduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi: "Zeytin DalÄ± HarekÃ¢tÄ± kapsamÄ±nda, Afrinâ€™de devam eden operasyonlar esnasÄ±nda, 10 Åžubat 2018 saat 13.00 sularÄ±nda, ATAK tipi bir helikopterimiz kÄ±rÄ±ma uÄŸramÄ±ÅŸ, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸtur. Olayla ilgili teknik heyet tarafÄ±ndan inceleme baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehitlerimize Allahâ€™tan rahmet, ÅŸehitlerimizin kederli ailelerine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile YÃ¼ce TÃ¼rk Milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dileriz."

SINIRIN SIFIR NOKTASINDA HAVA HAREKETLÄ°LÄ°ÄžÄ° YAÅžANIYOR

Afrin bÃ¶lgesinde gÃ¶rev uÃ§uÅŸu yapan ATAK helikopterin kÄ±rÄ±ma uÄŸramasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±nda hava hareketliliÄŸi yaÅŸanÄ±yor.

TSKÂ tarafÄ±ndan hudutlar ile bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ± saÄŸlamak, Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, bÃ¶lge halkÄ±nÄ± Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak amacÄ±yla 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ediyor.Â

BÃ¶lgede gÃ¶rev yapan ATAK helikopterinin Â kÄ±rÄ±ma uÄŸramasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan,Â KÄ±rÄ±khan ve Hassa ilÃ§elerinin Suriye sÄ±nÄ±rÄ± noktasÄ±ndaÂ hareketlilik yaÅŸandÄ±.

SavaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± ve Ã§ok sayÄ±da askeri helikopterin bÃ¶lgede uÃ§uÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.