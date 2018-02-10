GÃ¼ncelleme: 16:38, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

Bab'da ilk organize sanayi bÃ¶lgesinin temelleri atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda DEAÅž'tan temizlenen BabÂ ilÃ§esinde kurulacak ilkÂ organize sanayi bÃ¶lgesinin temelleri atÄ±ldÄ±.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusunun yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda DEAÅž'tan temizlenen Bab ilÃ§esinde ticari hayatÄ±n yeniden canlanmasÄ± ve ekonomik kalkÄ±nma iÃ§in TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle kurulacak organize sanayi bÃ¶lgesi iÃ§in ilk adÄ±m atÄ±ldÄ±.

Halep'in kuzeyindeki Bab ilÃ§e merkezine 5 kilometre mesafede yer alan Bab 1. Organize Sanayi BÃ¶lgesi, 561 bin metrekarelik geniÅŸ bir arazi Ã¼zerine kurulacak.

Teme atma tÃ¶reninde Gaziantep Vali yardÄ±mcÄ±larÄ± Åženol Esmer ve Cengiz Ayhan da hazÄ±r bulundu.

Bab Yerel Meclis BaÅŸkanÄ± Cemal Ahmet Osman, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, organize sanayi bÃ¶lgesi projesinin Bab'Ä±n kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Organize sanayi bÃ¶lgesi projesi, bÃ¶lgenin ekonomisi ve geleceÄŸine dair Ã¶nemli bir projedir. Proje kapsamÄ±nda iÅŸ olanaklarÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n geliri artacak." ifadelerini kullandÄ±.

Sanayi bÃ¶lgesinde her tÃ¼rlÃ¼ hizmet ve altyapÄ±nÄ±n hazÄ±r olacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Osman, "Kanalizasyon ve atÄ±klarÄ±n yeniden rafine edilmesi gibi olanaklarÄ±mÄ±z olacaktÄ±r. Ä°nÅŸallah bu projemiz faydalÄ± olur ve baÅŸarÄ±lÄ± oluruz. " diye konuÅŸtu.

"Ä°NÅžALLAH BU PROJE Ä°LE BAB Ä°LÃ‡ESÄ° KALKINACAKTIR"

Bab Yerel Meclisi Ãœyesi Mahmut Neccar ise "Bu proje, bÃ¶lgenin ve Bab ilÃ§esinin en bÃ¼yÃ¼k sanayi projesi. Ä°nÅŸallah bu proje ile Bab ilÃ§esi kalkÄ±nacaktÄ±r." dedi.

Sanayi bÃ¶lgesinin 3 kÄ±sÄ±mdan oluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Neccar, organize sanayi bÃ¶lgesinde Ã§ok farklÄ± Ã¼rÃ¼nlerin Ã¼retileceÄŸini sÃ¶yledi.