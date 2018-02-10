Mahmud Abbas: Filistinliler iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m mÃ¼zakerelerine baÄŸlÄ±

Filistin Devlet BaÅŸbakanÄ± Mahmud Abbas, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± ara buluculuk gÃ¶zetiminde mÃ¼zakerelere baÄŸlÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade etti.
Abbas, OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda ÃœrdÃ¼n'den askeri helikopterle Ramallah'a gelen Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Filistinlilerin bugÃ¼ne kadar barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerini reddetmediÄŸini ve bundan sonra da reddetmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Abbas, "FilistinlilerÂ olarak, Ä°srail ile kapsamlÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± getirecek iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± ara buluculuk gÃ¶zetiminde mÃ¼zakerelere baÄŸlÄ±yÄ±z. Bunu elde etmenin de en iyi yolu uluslararasÄ± bir konferansla oluÅŸturulacak Ã§ok uluslu bir mekanizmadÄ±r." dedi.
OrtadoÄŸu'da barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusunda uluslararasÄ± bir aktÃ¶r olarak Hindistan'Ä±n rolÃ¼ne inandÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Abbas, "Bizler, DoÄŸu KudÃ¼s Filistin'in baÅŸkenti olacak ÅŸekilde, 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde, uluslararasÄ± meÅŸru kararlara baÄŸlÄ±, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ Ã¶ngÃ¶ren, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k yolundaki hedeflerimizi gerÃ§ekleÅŸtirecek siyasi sÃ¼rece ve mÃ¼zakerelere baÄŸlÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.
Ã–te yandan Hindistan BaÅŸbakanÄ± Modi de Ã¼lkesinin Filistin'in refahÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Modi, "Hindistan kÄ±sa zamanda baÄŸÄ±msÄ±z bir Filistin gÃ¶rmeyi umut ediyor." ifadesini kullandÄ±.
Filistin ile Hindistan arasÄ±nda altyapÄ±, teknoloji ve basÄ±n gibi Ã§eÅŸitli alanlarda iÅŸbirliÄŸini iÃ§eren anlaÅŸmalar imzalandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Modi'nin Filistin ziyareti Hindistan'dan baÅŸbakan dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸen ilk ziyaret olmasÄ± sebebiyle bÃ¶lge basÄ±nÄ±nda "tarihi" olarak nitelendiriliyor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert'in aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "ABD, bugÃ¼n Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda gerginliÄŸin artmasÄ±ndan dolayÄ± derin kaygÄ± duymaktadÄ±r ve Ä°srail'in egemenliÄŸini ve kendisini koruma hakkÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde desteklemektedir." denildi.
Mali'nin merkez bÃ¶lgesi Mopti'de yoldaki mayÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kosovaâ€™da bir derneÄŸin organize ettiÄŸi YPG/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± engellendi
Ä°srail'in Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± roketlere ait kalÄ±ntÄ±lar LÃ¼bnan topraklarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.
KKTC DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum kesiminin Akdeniz'deki tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile mukabil adÄ±mlar atmaktan kaÃ§Ä±nmayacaklarÄ±nÄ± bildirdi
Gazzeliler 2007'den bu yana devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in sÄ±nÄ±rda gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
LÃ¼bnan, Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda LÃ¼bnan hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden Ä°srail'i BMGK'ya ÅŸikayet edecek
GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kassas, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar'a gÃ¼venli ve onurlu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne imkan vermek gerektiÄŸini belirterek, "Bu sadece bir insani yardÄ±m sorunu deÄŸil, siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulma meselesidir." dedi.
Taliban Ã¼yelerinin, Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinin Nava ilÃ§esindeki polis kontrol noktasÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 6 polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, "DoÄŸu Guta ve Ä°dlib'de 4-9 Åžubat tarihleri arasÄ±nda 230'u, Esad rejimi ve destekÃ§ileri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda olmak Ã¼zere 277 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti" dedi
Filistin Devlet BaÅŸbakanÄ± Abbas, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± ara buluculuk gÃ¶zetiminde mÃ¼zakerelere baÄŸlÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade etti
Halep ilinin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinde inÅŸa edilecek organize sanayi bÃ¶lgesi iÃ§in ilk adÄ±mÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Suriye'ye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar nedeniyle ciddi kaygÄ± duyuyoruz. Ã–zellikle Suriye'deki gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri ve civar bÃ¶lgelerde artan gerginlik endiÅŸe verici." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Irak'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde Enbar sorumlusunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°dlib'de merkezindeki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 7 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti