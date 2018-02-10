GÃ¼ncelleme: 16:57, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

Mahmud Abbas: Filistinliler iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m mÃ¼zakerelerine baÄŸlÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet BaÅŸbakanÄ± Mahmud Abbas, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± ara buluculuk gÃ¶zetiminde mÃ¼zakerelere baÄŸlÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Abbas, OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda ÃœrdÃ¼n'den askeri helikopterle Ramallah'a gelen Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Filistinlilerin bugÃ¼ne kadar barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerini reddetmediÄŸini ve bundan sonra da reddetmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Abbas, "FilistinlilerÂ olarak, Ä°srail ile kapsamlÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± getirecek iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± ara buluculuk gÃ¶zetiminde mÃ¼zakerelere baÄŸlÄ±yÄ±z. Bunu elde etmenin de en iyi yolu uluslararasÄ± bir konferansla oluÅŸturulacak Ã§ok uluslu bir mekanizmadÄ±r." dedi.

OrtadoÄŸu'da barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± konusunda uluslararasÄ± bir aktÃ¶r olarak Hindistan'Ä±n rolÃ¼ne inandÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Abbas, "Bizler, DoÄŸu KudÃ¼s Filistin'in baÅŸkenti olacak ÅŸekilde, 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde, uluslararasÄ± meÅŸru kararlara baÄŸlÄ±, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ Ã¶ngÃ¶ren, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k yolundaki hedeflerimizi gerÃ§ekleÅŸtirecek siyasi sÃ¼rece ve mÃ¼zakerelere baÄŸlÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.

"HÄ°NDÄ°STAN KISA ZAMANDA BAÄžIMSIZ BÄ°R FÄ°LÄ°STÄ°N GÃ–RMEYÄ° UMUT EDÄ°YOR"

Ã–te yandan Hindistan BaÅŸbakanÄ± Modi de Ã¼lkesinin Filistin'in refahÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Modi, "Hindistan kÄ±sa zamanda baÄŸÄ±msÄ±z bir Filistin gÃ¶rmeyi umut ediyor." ifadesini kullandÄ±.

Filistin ile Hindistan arasÄ±nda altyapÄ±, teknoloji ve basÄ±n gibi Ã§eÅŸitli alanlarda iÅŸbirliÄŸini iÃ§eren anlaÅŸmalar imzalandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Modi'nin Filistin ziyareti Hindistan'dan baÅŸbakan dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸen ilk ziyaret olmasÄ± sebebiyle bÃ¶lge basÄ±nÄ±nda "tarihi" olarak nitelendiriliyor.