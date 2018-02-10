17:07, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan CHP'li Tanal hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, kendisi hakkÄ±ndaÂ "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k"Â gibi suÃ§lamalarla savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayet dilekÃ§esi verenÂ CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut TanalÂ hakkÄ±ndaÂ Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±naÂ suÃ§ duyurusunda bulundu.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, suÃ§ duyurusunda, Tanal'Ä±n mesnetsiz ve hukuka aykÄ±rÄ± iftira atÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hakaret ettiÄŸini ve ÅŸikayet hakkÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da kendisi hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k" gibi suÃ§lamalarla savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayet dilekÃ§esi veren CHP Ä°stanbul Milletvekili Tanal hakkÄ±nda, "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" ve "iftira" suÃ§larÄ±ndan suÃ§ duyurusunda bulunmuÅŸtu.

Tanal, 7 Åžubat'ta baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸa PYD'li Salih MÃ¼slim'in Ankara'da kabul edildiÄŸi gerekÃ§esiyle ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu hakkÄ±nda, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±", "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k", "suÃ§u ve suÃ§luyu Ã¶vme", "suÃ§luyu kayÄ±rma" ve "gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak" suÃ§lamasÄ±yla ÅŸikayette bulunmuÅŸtu.