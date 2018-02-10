GÃ¼ncelleme: 17:18, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

BM: Esad ve destekÃ§ileri bir haftada 277 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM), Esad rejiminin ve destekÃ§ilerinin hava saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle Suriye'de son bir haftada, savaÅŸ suÃ§larÄ±nÄ± da iÃ§eren en kanlÄ± dÃ¶nemlerinden birinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "DoÄŸu Guta ve Ä°dlib'de 4-9 Åžubat tarihleri arasÄ±nda 230'u, Esed rejimi ve destekÃ§ileri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda olmak Ã¼zere 277 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti." ifadelerini kullandÄ±.



BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri Zeyd Raad El HÃ¼seyin, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â DoÄŸu GutaÂ veÂ Ä°dlib'de 4-9 Åžubat tarihleri arasÄ±nda 230'u, Esad rejimi ve destekÃ§ileri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda olmak Ã¼zere 277 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.

350 bin sivilin abluka altÄ±nda olduÄŸu DoÄŸu Guta'ya bu tarihlerde dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 50'den fazlasÄ± Ã§ocuk, 42'si kadÄ±n olmak Ã¼zere en az 210 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten HÃ¼seyin, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DoÄŸu Guta'dakilerin tÄ±bbi tahliyesine izin verilmemesi, koruma altÄ±ndaki binalarÄ±n hedef alÄ±nmasÄ± ve DoÄŸu Guta, Ä°dlib ve Åžam'daki sivillerin Ã¼zerine bomba yaÄŸdÄ±rÄ±lmasÄ± savaÅŸ suÃ§u olarak tanÄ±mlanabilir. BM Ä°nsan HaklarÄ± Ofisi, 4 Åžubat'ta Ä°dlib'in Serakin ilÃ§esine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda zehirli gaz kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini iÃ§eren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin de olduÄŸu raporlar aldÄ±. DoÄŸu Guta ve Ä°dlib'e dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle son hafta, Ã¼lkedeki en kanlÄ± dÃ¶nemlerdendi."

HÃ¼seyin, 6'sÄ± Ä°dlib, 3'Ã¼ DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere en az 9 saÄŸlÄ±k merkezinin hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n hedefi olduÄŸunu belirtti.

BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, geÃ§en hafta Ä°dlib ve DoÄŸu Guta'da klor gazÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± iddialarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Â