GÃ¼ncelleme: 17:37, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

KalÄ±n'dan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Vatikan ziyareti iÃ§in yazÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Daily Sabah gazetesinde, "ErdoÄŸan'Ä±n Vatikan ziyareti kÃ¼resel barÄ±ÅŸ umudunu gÃ¼Ã§lendirdi" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ± kaleme aldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Vatikan'a 59 yÄ±l sonra ilk resmi ziyareti gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirten KalÄ±n, ziyaretin, BM Genel Kurulu'nun KudÃ¼s kararÄ± sonrasÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye-Vatikan iliÅŸkilerinde Ã¶nemli bir sayfa aÃ§Ä±lmasÄ±na vesile olduÄŸunu ifade etti.

KalÄ±n, Papa Franciscus'un 2014'te TÃ¼rkiye'ye gelerek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde aÄŸÄ±rlanan ilk yabancÄ± lider olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, iki liderin KudÃ¼s, MÃ¼slÃ¼man-Katolik iliÅŸkileri, Suriye krizi, mÃ¼lteci krizi, terÃ¶rizm, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slamofobi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok konuyu ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Papa'nÄ±n gÃ¶reve gelmesinden itibaren iletiÅŸime aÃ§Ä±k, sÄ±cak, aÃ§Ä±k fikirli ve samimi bir lider profili Ã§izdiÄŸini kaydeden KalÄ±n, "Vatikan'Ä±n, 'KudÃ¼s' konusunda sergilediÄŸi net ve kararlÄ± tavÄ±r, MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyasÄ±nda olumlu karÅŸÄ±landÄ± ve MÃ¼slÃ¼manlarla Katolikleri birbirine yaklaÅŸtÄ±rdÄ±. AslÄ±nda bu durum ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ KudÃ¼s, Katolikler iÃ§in de kutsal bir mekan ve ABD ile Ä°srail'in tek taraflÄ± kararÄ±nÄ± kabul etmeleri mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"PAPA, IRKÃ‡ILIK VE Ä°SLAMOFOBÄ°'NÄ°N YENÄ° TÃœRLERÄ°NÄ° REDDETMENÄ°N AHLAKÄ° VE SÄ°YASÄ° BÄ°R SORUMLULUK OLDUÄžUNU GÃ–STERDÄ°"

KalÄ±n, Ã¶zellikle Arap ve MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerde yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlar ve Hristiyanlar aÃ§Ä±sÄ±ndan Ä°srail'in KudÃ¼s'Ã¼ iÅŸgalinin, kutsal topraklardaki sorunlarÄ±n temelini oluÅŸturduÄŸunu ifade etti.

Bu aÃ§Ä±dan ABD yÃ¶netiminin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n sorunun bir parÃ§asÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden KalÄ±n, "YerleÅŸimlerin artmasÄ±, MÃ¼slÃ¼man ve HristiyanlarÄ± mÃ¼lksÃ¼zleÅŸtirilme ve baskÄ± altÄ±na alma Ã§abalarÄ±yla, Filistinli mÃ¼ltecilerin topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinin engellenmesi, OrtadoÄŸu'da kalÄ±cÄ± ve adil barÄ±ÅŸ gayretlerine zarar veriyor." ifadesini kullandÄ±.

KalÄ±n, Papa Franciscus'un kapsayÄ±cÄ± mesajlarÄ±nÄ±n, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ hareketlerin yÃ¼kseliÅŸi sebebiyle Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ziyaretinin barÄ±ÅŸ, gÃ¼venlik ve dostluÄŸa yÃ¶nelik birlikte Ã§alÄ±ÅŸma arzusunu ortaya koyduÄŸunu vurguladÄ±.

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