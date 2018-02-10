KalÄ±n'dan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Vatikan ziyareti iÃ§in yazÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Daily Sabah gazetesinde, "ErdoÄŸan'Ä±n Vatikan ziyareti kÃ¼resel barÄ±ÅŸ umudunu gÃ¼Ã§lendirdi" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ± kaleme aldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Vatikan'a 59 yÄ±l sonra ilk resmi ziyareti gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirten KalÄ±n, ziyaretin, BM Genel Kurulu'nun KudÃ¼s kararÄ± sonrasÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye-Vatikan iliÅŸkilerinde Ã¶nemli bir sayfa aÃ§Ä±lmasÄ±na vesile olduÄŸunu ifade etti.
KalÄ±n, Papa Franciscus'un 2014'te TÃ¼rkiye'ye gelerek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde aÄŸÄ±rlanan ilk yabancÄ± lider olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, iki liderin KudÃ¼s, MÃ¼slÃ¼man-Katolik iliÅŸkileri, Suriye krizi, mÃ¼lteci krizi, terÃ¶rizm, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slamofobi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok konuyu ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Papa'nÄ±n gÃ¶reve gelmesinden itibaren iletiÅŸime aÃ§Ä±k, sÄ±cak, aÃ§Ä±k fikirli ve samimi bir lider profili Ã§izdiÄŸini kaydeden KalÄ±n, "Vatikan'Ä±n, 'KudÃ¼s' konusunda sergilediÄŸi net ve kararlÄ± tavÄ±r, MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyasÄ±nda olumlu karÅŸÄ±landÄ± ve MÃ¼slÃ¼manlarla Katolikleri birbirine yaklaÅŸtÄ±rdÄ±. AslÄ±nda bu durum ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ KudÃ¼s, Katolikler iÃ§in de kutsal bir mekan ve ABD ile Ä°srail'in tek taraflÄ± kararÄ±nÄ± kabul etmeleri mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
KalÄ±n, Ã¶zellikle Arap ve MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerde yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlar ve Hristiyanlar aÃ§Ä±sÄ±ndan Ä°srail'in KudÃ¼s'Ã¼ iÅŸgalinin, kutsal topraklardaki sorunlarÄ±n temelini oluÅŸturduÄŸunu ifade etti.
Bu aÃ§Ä±dan ABD yÃ¶netiminin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n sorunun bir parÃ§asÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden KalÄ±n, "YerleÅŸimlerin artmasÄ±, MÃ¼slÃ¼man ve HristiyanlarÄ± mÃ¼lksÃ¼zleÅŸtirilme ve baskÄ± altÄ±na alma Ã§abalarÄ±yla, Filistinli mÃ¼ltecilerin topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinin engellenmesi, OrtadoÄŸu'da kalÄ±cÄ± ve adil barÄ±ÅŸ gayretlerine zarar veriyor." ifadesini kullandÄ±.
KalÄ±n, Papa Franciscus'un kapsayÄ±cÄ± mesajlarÄ±nÄ±n, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ hareketlerin yÃ¼kseliÅŸi sebebiyle Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ziyaretinin barÄ±ÅŸ, gÃ¼venlik ve dostluÄŸa yÃ¶nelik birlikte Ã§alÄ±ÅŸma arzusunu ortaya koyduÄŸunu vurguladÄ±.
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Afrin'de helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 asker ÅŸehit olmuÅŸtu. TSK'dan daha sonra yapÄ±lan 3 ayrÄ± son dakika aÃ§Ä±klamada 9 askerin daha ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Eski BaÅŸbakan ve AK Parti Konya Milletvekili DavutoÄŸlu, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da vurguladÄ±ÄŸÄ± gibi, bu mÃ¼cadele sÃ¼rerken bu tÃ¼r engeller Ã§Ä±karmak isteyenler olabilir ama kararlÄ±lÄ±kla bu mÃ¼cadele sÃ¼recektir." dedi.
MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÃœSÄ°AD) Genel BaÅŸkanÄ± Abdurrahman Kaan, YÄ±ldÄ±z Holding hakkÄ±nda basÄ±na yansÄ±yan borÃ§ haberlerine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, HristiyanlarÄ±n, Yahudilerin, baÅŸka dinlere mensup kiÅŸilerin Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtirmesi gerekiyor." ifadesini kullandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CHP Ä°stanbul Milletvekili Tanal hakkÄ±nda iftira ve hakaret ettiÄŸi, ayrÄ±ca ÅŸikayet hakkÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle suÃ§ duyurusunda bulundu
Ankara'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen DEAÅž mensubu 17 kiÅŸi, belirlenen adreslere dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarla yakalandÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, Afrin'de devam eden operasyonlar sÄ±rasÄ±nda ATAK tipi bir helikopterin kÄ±rÄ±ma uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, helikopterde bulunan iki askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda bir askeri helikopterin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Bunun bedelini fazlasÄ±yla Ã¶deyecekler" dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz Afrin bÃ¶lgesine savaÅŸa gitmedik. Neye gittik? AlÃ§ak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± zulÃ¼mleri bitirmek iÃ§in gittik." ifadelerini kullandÄ±.
OkÃ§ular VakfÄ± Ã¼yeleri, vefatÄ±nÄ±n 100. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Sultan 2. AbdÃ¼lhamid Han'Ä± tÃ¼rbesi baÅŸÄ±nda dualarla yad etti
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸi diye bir kurum ahlaken ve vicdanen yok hÃ¼kmÃ¼ndedir. TÃ¼rk milleti beka mÃ¼cadelesi verirken, terÃ¶ristlerle aynÄ± Ã§izgiye, aynÄ± niyete, aynÄ± dile sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸtir." dedi.
TÃ¼rkiye'nin MogadiÅŸu BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Bekar, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n 19 AÄŸustos 2011'de MogadiÅŸu'ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretle Ã¼lkenin unutulmuÅŸluk kaderi deÄŸiÅŸti ve burada yaÅŸayan insanlarda yeniden bir umut ortaya Ã§Ä±ktÄ±." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev'in imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren uygulamaya gÃ¶re, aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de bulunduÄŸu 7 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ± vize almadan 30 gÃ¼n boyunca Ã¼lkeye seyahat edebilecek
TÃ¼rkiye'de ilk kez 2011'de Konya-Ankara arasÄ±nda hizmet vermeye baÅŸlayan ve halen 4 hatta sefer yapan YHT ile bugÃ¼ne kadar 37,4 milyon yolcu taÅŸÄ±ndÄ±.
TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 1141 olduÄŸunu duyurdu
Marmara BÃ¶lgesi'nde Ã¶ÄŸleden sonra aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor