GÃ¼ncelleme: 17:56, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

Afganistan'da Taliban saldÄ±rÄ±sÄ±nda 6 polis Ã¶ldÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Taliban Ã¼yelerinin, Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinin Nava ilÃ§esindeki polis kontrol noktasÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 6 polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nava Ä°lÃ§e Halk Åžura BaÅŸkanÄ± HacÄ± Atikullah Barekzay, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Taliban Ã¼ylerinin, ilÃ§enin TirihzabÄ±r bÃ¶lgesindeki polis kontrol noktasÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ±nda 6 polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiniÂ sÃ¶yledi. Barekzay, saldÄ±rÄ±da 5 polisin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Taliban ise saldÄ±rÄ±da 15 polisin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti.

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