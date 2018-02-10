Sultan Abdülhamid İslam dünyasında aktif olmayı kendisine şiar edinmişti

"Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid" etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı bir konferans verdi.
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlenen konferans, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda gerçekleştirildi.
Ortaylı, 2. Abdülhamid'in yanı sıra o döneme ait Osmanlı dışındaki siyasi gelişmeleri de katılımcılarla paylaştı.
2. Abdülhamid için söylenen "Kızıl Sultan", "Pinti Hamid" gibi ifadelerin yakışıksız olduğunu vurgulayan Ortaylı, "Sultan Abdülhamid Han tahta çıktığı zaman kendisinin istemediği ve çok vatanperver fakat yanlış bir politikayla sürüklendiğimiz bir harple karşılandı. Bunu önlemek durumu söz konusu değildi." dedi.
Prof. Dr. Ortaylı, o dönemde Rusya'nın panslavizm politikası yürüttüğünü belirterek, "Aslında bunun öncülüğünü yapacak durumda değildi fakat müthiş bir panslavist dalga yayılmıştı ve içeride bazı insanlar 'Acaba biz Rus muyuz yoksa Slav mıyız?' diye sormaya başladı. Tolstoy böyledir, Bendiksen böyledir ama bazıları da -içlerinde Dostoyevski de vardır- İstanbul'a çan takmaya hazırlanıyorlardı. Balkanlar kaynıyordu. Bu ülkede huzur artık bozulmuştu. Bütün Slav dünyası gibi, Avusturya Slav dünyası nasılsa Osmanlı Slav dünyası da kıpırdama halindeydi. Bu kıpırdanma giderayak barut fıçısına dönüştü. Devlet tabii bununla baş etmek zorundaydı. Bu ayaklanmaların hepsi bastırılabildi." diye konuştu.
Abdülhamid Han tarafından ilan edilen 1876 anayasası ve meclisten bahseden Ortaylı, şunları kaydetti:
"Bu meclisin bir özelliği vardı. Hiçbir büyük imparatorlukta idare edilen halklar bu kadar rahat temsil edilmezdi. 1905'te kurulacak ilk Rusya dumasında sadece 3 tane Müslüman mebus vardı, Yahudi mebus hiç yoktu. Düşününüz ki dünyanın en kalabalık Yahudi ülkesiydi o zamanlar, dünyanın kalabalık Müslüman ülkelerinden biriydi Hindistan'dan sonra. Yani aşağı yukarı Rusya Müslümanlarının sınırı Kırım Volga'dan başlar Çin sınırına, Türkistan'a kadar uzanır. Üstelik buradaki temsilin bu kadar sınırlı tutulması şaşılacak şeydi. Biz 3'te 1 miktarda gayrimüslim üyeyle parlamentoyu topladık."
Ortaylı, iç ve dış diplomasinin önemine değinerek, "Sultan Abdülhamid devrine, topraklarımızın çok önemli, bereketli kısımlarını kaybederek girdik. Bulgaristan ve Dobruca bugünkü sınırlar itibariyle... Maalesef kaybedilenden çok kaybedilecek şeyler başladı. Hemen Berlin kongresinin arifesinde Ermeni olayları hızlandı. Rejimle, Osmanlılıkla bağdaşan ve bu imparatorluğu kabul eden Ermenilerin dahi tasvip etmeyecekleri hareketler ve gruplaşmalar başladı. Yani bir nevi 1821-1829 Yunan ayaklanmasının başarısını 50 sene gecikerek takip eden bir ikinci unsur ortaya çıkmıştı." ifadelerini kullandı.
2. Abdülhamid döneminin araştırılmasında geç kalındığını vurgulayan Ortaylı, "(2. Abdülhamid) Bazı konularda son derece yatıştırıcı, olayları önceden gören bir tarafı vardı, bir tarafıyla da yapacak bir şeyi yoktu. Çünkü Türkiye'nin aydın sınıflarının maalesef yetişme tarzları ve bilgileri gelişen dünyanın problemlerini kavrayacak durumda değildi." değerlendirmesinde bulundu.
İlber Ortaylı, "2. Abdülhamid Han'ın İslam dünyasında aktif olmayı kendisine şiar edindiğine işaret ederek, Türkiye dışındaki Müslümanların yetiştirilmesinde çok büyük katkıları olduğunu anlattı.
Abdülhamid Han'ın eğitime verdiği öneme dikkati çeken Ortaylı, Avrupa yaşamını, müzik ve dünyadaki sanatı da yakından takip ettiğini dile getirdi.
Ortaylı, 2. Abdülhamid'in marangozluğunun en iyi İstanbul Müftülüğü'ndeki şer'iyye sicilleri arşivinde görülebileceğinin altını çizerek, "(2. Abdülhamid) birinci sınıf bir sanatkar, padişah olmasa herhalde milyarder olurdu. Dünyanın her yerinde marka olurdu." şeklinde konuştu.
Konferansın ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İlber Ortaylı'ya hediye takdiminde bulundu.
Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın katılımıyla açılan "4. Üsküdar Kitap Fuarı" okurla buluştu
Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta konuştu
Bu yıl "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne de değer görülen Prof. Dr. Duralı Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Adanmış Ömürler" söyleşisine konuk oldu.
Tokat Müzesi'nde sergilenen 8 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Eyüpsultan Mezarlığı'nda Kuran tilaveti ile başlayan törene, Kabaklı'nın ailesi, sevenleri ve öğrenciler katıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında 253 tarihi eseri restore etti
İsviçre İslam Toplumu tarafından düzenlenen Altın Hilal Film Festivali'nde, amatör sinemacılar bir araya gelirken, dram ve belgesel türündeki kısa filmler de farklı dallarda ödüllendiriliyor.
Devlet Tiyatroları İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ilk kez tiyatro sahnesine taşıyacak
Bosna Hersek’te: bir adım öte Balkan coğrafyasında ilk defa Türkçe-Arapça bir albüm hazırlandı: “Ya Rasulallah Sana”. İbrahim Ethem Gören, albümün yapımcısı, musiki, oyuncu ve hat ustası Namık Caferağa ile geleneksel sanatlar, müzik çalışmaları ve albümü üzerine hasbihal etti
Çekimleri doğduğu Kayseri'nin Ağırnas kasabasının yanı sıra İstanbul ve Edirne'de gerçekleştirilen 60 dakikalık belgeselde, Mimar Sinan'ın çocukluğunu Mehmet Öztürkan, gençlik dönemini Erkan Çelik, yaşlılığını ise Kamil Coşkun Çetinalp canlandırıyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla Uluslararası Medya Enformasyon Derneği ile medya okulu açıyor
Şubat ayının başlamasıyla aylık dergiler birer birer yayınlanmaya başladı. Aylık dergilerin bir bölümünün tanıtım yazılarını sizler için derledik. Buyurunuz
Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği tarafından engellilerin yeteneklerini keşfetmek amacıyla "Bu Tuval Senin" resim yarışması düzenledi
BDT, Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı oyununu sahneleyecek
Dünyaca ünlü yazar Aytmatov'un doğumunun 90. yılı dolayısıyla Başkentte sergi ve film gösterimi düzenlendi
Türkiye Yazarlar Birliğinin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla düzenlenen, "40'lar Meclisi" etkinliğinin ilk konuğu, edebiyatçı-yazar Ayvazoğlu oldu