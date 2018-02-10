GÃ¼ncelleme: 19:34, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±ndan Myanmar aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, ArakanlÄ±Â MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÂ Myanmarâ€™a dÃ¶nmesi iÃ§in bu Ã¼lkedeÂ gÃ¼venli koÅŸullarÄ±n oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸiniÂ sÃ¶yledi.

BangladeÅŸ ziyareti kapsamÄ±nda Cox's Bazar'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ± ziyaret eden Johnson, burada ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumuna iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

"Bu, sadece bir insani yardÄ±m sorunu deÄŸil, siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulma meselesidir." ifadesini kullanan Johnson, Myanmarâ€™da, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¼venli ve onurlu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne imkan verecek koÅŸullarÄ± oluÅŸturmak gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Johnson, "Bu insanlarÄ±n istediÄŸi budur. Geri dÃ¶nmek istiyorlar ama kendilerini gÃ¼vende hissetmiyorlar." diye konuÅŸtu.

Ã–te yandan Johnsonâ€™Ä±n BangladeÅŸ temaslarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼n akÅŸam BangladeÅŸ BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Hasina ve BangladeÅŸ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abul Hassan Mahmud Ali ile bir araya geldiÄŸi bildirildi.

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Johnson ile Hasina gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde BangladeÅŸâ€™in de Ã¼yesi olduÄŸu Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸunun nisan ayÄ±nda Londraâ€™da yapÄ±lacak zirvesi ile Ä°ngiltereâ€™nin Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ikili iliÅŸkiler iÃ§in aÃ§Ä±lacak yeni imkanlarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Johnsonâ€™Ä±n BangladeÅŸli mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ise bu Ã¼lkeye sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmarâ€™a dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne uygun koÅŸullarÄ±n oluÅŸturulmasÄ± konusunun deÄŸerlendirildiÄŸi bildirildi.

Bakan Johnson bÃ¶lge ziyareti kapsamÄ±nda bugÃ¼n Myanmarâ€™a geÃ§erek DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii ile bir araya gelecek. Johnson'Ä±n Arakan'Ä± da ziyaret etmesi bekleniyor.

Myanmar'dan Tayland'a geÃ§ecek Ä°ngiliz Bakan burada da BaÅŸbakan Prayut Ã‡an-oÃ§a ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

ARAKANLI MÃœSLÃœMANLARIN EVE DÃ–NÃœÅž BÄ°LMECESÄ°

BangladeÅŸ yÃ¶netimi, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in sÄ±k sÄ±k Ã§aÄŸrÄ±larda bulunuyordu. Bu kapsamda, Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda 23 KasÄ±m'da bir anlaÅŸma imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

AnlaÅŸmaya gÃ¶re, Myanmar'a dÃ¶nmek isteyenler, BangladeÅŸ'e geÃ§meden Ã¶nce Myanmar'da yaÅŸadÄ±klarÄ±na dair belge sunmak zorunda olsalar da 1982'de vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ± ellerinden alÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar'da kayÄ±tlarÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± ciddi sorun yaratÄ±yor. AnlaÅŸmada, BangladeÅŸ'e geÃ§en ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara bu Ã¼lkede verilen belgelerin de Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin "onay" sÃ¼recinden geÃ§mesi gerektiÄŸi belirtiliyor.

ARAKANLI MÃœSLÃœMANLARA ETNÄ°K TEMÄ°ZLÄ°K

BM'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± son verilere gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 25 AÄŸustos'tan bu yana Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an 655 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken, sistematik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±ÅŸ nedeniyle bu sayÄ± 350 binin altÄ±na geriledi.

Ã–te yandan uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, bÃ¶lgede MÃ¼slÃ¼manlara ait 350'den fazla kÃ¶y yakÄ±ldÄ±.