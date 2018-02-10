Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±ndan Myanmar aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, ArakanlÄ±Â MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÂ Myanmarâ€™a dÃ¶nmesi iÃ§in bu Ã¼lkedeÂ gÃ¼venli koÅŸullarÄ±n oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸiniÂ sÃ¶yledi.
BangladeÅŸ ziyareti kapsamÄ±nda Cox's Bazar'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ± ziyaret eden Johnson, burada ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumuna iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
"Bu, sadece bir insani yardÄ±m sorunu deÄŸil, siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulma meselesidir." ifadesini kullanan Johnson, Myanmarâ€™da, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n gÃ¼venli ve onurlu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne imkan verecek koÅŸullarÄ± oluÅŸturmak gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Johnson, "Bu insanlarÄ±n istediÄŸi budur. Geri dÃ¶nmek istiyorlar ama kendilerini gÃ¼vende hissetmiyorlar." diye konuÅŸtu.
Ã–te yandan Johnsonâ€™Ä±n BangladeÅŸ temaslarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼n akÅŸam BangladeÅŸ BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Hasina ve BangladeÅŸ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abul Hassan Mahmud Ali ile bir araya geldiÄŸi bildirildi.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Johnson ile Hasina gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde BangladeÅŸâ€™in de Ã¼yesi olduÄŸu Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸunun nisan ayÄ±nda Londraâ€™da yapÄ±lacak zirvesi ile Ä°ngiltereâ€™nin Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ikili iliÅŸkiler iÃ§in aÃ§Ä±lacak yeni imkanlarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Johnsonâ€™Ä±n BangladeÅŸli mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ise bu Ã¼lkeye sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmarâ€™a dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne uygun koÅŸullarÄ±n oluÅŸturulmasÄ± konusunun deÄŸerlendirildiÄŸi bildirildi.
Bakan Johnson bÃ¶lge ziyareti kapsamÄ±nda bugÃ¼n Myanmarâ€™a geÃ§erek DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii ile bir araya gelecek. Johnson'Ä±n Arakan'Ä± da ziyaret etmesi bekleniyor.
Myanmar'dan Tayland'a geÃ§ecek Ä°ngiliz Bakan burada da BaÅŸbakan Prayut Ã‡an-oÃ§a ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
BangladeÅŸ yÃ¶netimi, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in sÄ±k sÄ±k Ã§aÄŸrÄ±larda bulunuyordu. Bu kapsamda, Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda 23 KasÄ±m'da bir anlaÅŸma imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.
AnlaÅŸmaya gÃ¶re, Myanmar'a dÃ¶nmek isteyenler, BangladeÅŸ'e geÃ§meden Ã¶nce Myanmar'da yaÅŸadÄ±klarÄ±na dair belge sunmak zorunda olsalar da 1982'de vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ± ellerinden alÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar'da kayÄ±tlarÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± ciddi sorun yaratÄ±yor. AnlaÅŸmada, BangladeÅŸ'e geÃ§en ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara bu Ã¼lkede verilen belgelerin de Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin "onay" sÃ¼recinden geÃ§mesi gerektiÄŸi belirtiliyor.
BM'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± son verilere gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 25 AÄŸustos'tan bu yana Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an 655 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken, sistematik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±ÅŸ nedeniyle bu sayÄ± 350 binin altÄ±na geriledi.
Ã–te yandan uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, bÃ¶lgede MÃ¼slÃ¼manlara ait 350'den fazla kÃ¶y yakÄ±ldÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert'in aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "ABD, bugÃ¼n Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda gerginliÄŸin artmasÄ±ndan dolayÄ± derin kaygÄ± duymaktadÄ±r ve Ä°srail'in egemenliÄŸini ve kendisini koruma hakkÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde desteklemektedir." denildi.
Mali'nin merkez bÃ¶lgesi Mopti'de yoldaki mayÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
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Ä°srail'in Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± roketlere ait kalÄ±ntÄ±lar LÃ¼bnan topraklarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.
KKTC DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum kesiminin Akdeniz'deki tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile mukabil adÄ±mlar atmaktan kaÃ§Ä±nmayacaklarÄ±nÄ± bildirdi
Gazzeliler 2007'den bu yana devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in sÄ±nÄ±rda gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
LÃ¼bnan, Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda LÃ¼bnan hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden Ä°srail'i BMGK'ya ÅŸikayet edecek
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Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar'a gÃ¼venli ve onurlu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne imkan vermek gerektiÄŸini belirterek, "Bu sadece bir insani yardÄ±m sorunu deÄŸil, siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulma meselesidir." dedi.
Taliban Ã¼yelerinin, Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinin Nava ilÃ§esindeki polis kontrol noktasÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 6 polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, "DoÄŸu Guta ve Ä°dlib'de 4-9 Åžubat tarihleri arasÄ±nda 230'u, Esad rejimi ve destekÃ§ileri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda olmak Ã¼zere 277 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti" dedi
Filistin Devlet BaÅŸbakanÄ± Abbas, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± ara buluculuk gÃ¶zetiminde mÃ¼zakerelere baÄŸlÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade etti
Halep ilinin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinde inÅŸa edilecek organize sanayi bÃ¶lgesi iÃ§in ilk adÄ±mÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Suriye'ye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar nedeniyle ciddi kaygÄ± duyuyoruz. Ã–zellikle Suriye'deki gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri ve civar bÃ¶lgelerde artan gerginlik endiÅŸe verici." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Irak'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde Enbar sorumlusunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
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