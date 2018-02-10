GÃ¼ncelleme: 21:32, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

Hamas'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ile Gazze'de Ä°srail ablukasÄ± protesto edildi





Gazzeliler 2007'den bu yana devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in sÄ±nÄ±rda gÃ¶steri dÃ¼zenledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GazzelilerÂ 2007'den bu yana devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in sÄ±nÄ±rda gÃ¶steri dÃ¼zenledi. Hamas'Ä±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye MÃ¼lteci KampÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶steriye yÃ¼zlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. GÃ¶stericiler,Â Ä°srail'in 2007 yÄ±lÄ±ndan bu yana uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukayÄ± kÄ±nayan ve iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ile birlik mesajlarÄ± iÃ§eren pankartlar taÅŸÄ±dÄ±. Filistinli eski mahkum Eymen eÅŸ-Åžeravene, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n Gazze'deki durumu patlama noktasÄ±na getirdiÄŸini sÃ¶yledi. Åžeravene, Gazze iÃ§in intifada baÅŸlatmalarÄ±nÄ± istediÄŸi BatÄ± Åžeria'daki Filistinlilere, "Gazze'yi kurtarÄ±n." diye seslendi. Åžeravene ayrÄ±ca, uluslararasÄ± topluma "Ä°srail'in 11 yÄ±ldÄ±r devam eden Gazze ablukasÄ±nÄ± sona erdirmek iÃ§in harekete geÃ§mesi" Ã§aÄŸrÄ±da bulundu. Filistin'de 2006'da yapÄ±lan ve Hamas'Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerin ardÄ±ndan Ä°srail, Gazze Åžeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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