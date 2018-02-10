GÃ¼ncelleme: 20:33, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

LÃ¼bnan, Ä°srail'i BMGK'ya ÅŸikayet edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnanlÄ± siyasilerin, Ä°srail'in bu sabah Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

LÃ¼bnanÂ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn'Ä±n, Ä°srail'in Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda LÃ¼bnan hava sahasÄ±nÄ± ihlal etmesi nedeniyle konuyu Meclis BaÅŸkanÄ± Nebih Berri ve BaÅŸbakan Saad Hariri ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve durumun BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ne (BMGK) taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Genel Kurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ä°srail'in ihlalleriyle ilgili raporlarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na iletildiÄŸi aktarÄ±lÄ±rken, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cibran Basil'in ise Ä°srail'in ihlallerini BMGK'ye taÅŸÄ±yarak ÅŸikayet edeceÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan da yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Ä°srail'in ihlallerinin kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± ve Tel Aviv yÃ¶netiminin faaliyetlerinin bÃ¶lgedeki istikrarÄ± tehdit ettiÄŸi vurgulanÄ±rken, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'deki LÃ¼bnan Daimi TemsilciliÄŸinin konuyu BMGK'ye taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada bÃ¶lge Ã¼lkelerine Ã§aÄŸrÄ±da bulunularak, Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ve faaliyetlerinin engellenmesi istendi.

Ä°srail, bu sabah erken saatlerde hava sahasÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°ran'a ait askeri insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± vurduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Suriye rejimi de hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden Ä°srail'e ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ilan etmiÅŸ, Ä°srail de geliÅŸmeyi doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±. SavaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndaki iki pilotun Ä°srail'in kuzeyine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, birinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ä°srail makamlarÄ±nca bildirilmiÅŸti.

Ä°srail ordusu, aralarÄ±nda Esed rejimine ait Ã¼Ã§ hava savunma sistemi ile Ä°ran'a ait dÃ¶rt askeri Ã¼ssÃ¼n de yer aldÄ±ÄŸÄ± Suriye topraklarÄ±nda 12 hedefi hava saldÄ±rÄ±sÄ±yla vurduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.