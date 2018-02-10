GÃ¼ncelleme: 23:31, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

DavutoÄŸlu: KararlÄ±lÄ±kla bu mÃ¼cadele sÃ¼recektir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski BaÅŸbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet DavutoÄŸlu, "TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda bÃ¼tÃ¼n siyasi partilerin, gruplarÄ±n ve kiÅŸilerin tek bir noktada birleÅŸmesi lazÄ±m. O da TÃ¼rkiye'nin haklÄ± kaygÄ±larÄ± ve bu kaygÄ±lar neticesinde attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlardÄ±r." dedi.

DavutoÄŸlu, Samsun Valisi Osman Kaymak'Ä± ziyareti sÄ±rasÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden DavutoÄŸlu, TÃ¼rkiye iÃ§in son 35-40 yÄ±ldÄ±r bÃ¼yÃ¼k tehlike teÅŸkil eden PKK ve onun uzantÄ±sÄ± YPG unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu riskin gÃ¶z ardÄ± edilemeyeceÄŸini vurguladÄ±.

DEAÅž,Â PKKÂ ya daÂ YPGÂ gibi yapÄ±larda olduÄŸu gibi tehdit oluÅŸturacak ÅŸekilde sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesine yerleÅŸmeye kalkarlarsaÂ TSK'nin gerekli tedbirleri alacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken DavutoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda bÃ¼tÃ¼n siyasi partilerin, gruplarÄ±n ve kiÅŸilerin birleÅŸmesi gerektiÄŸini aktardÄ±.

DavutoÄŸlu, "Allah MehmetÃ§iklerimize, silahlÄ± kuvvetlerimize ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimize yardÄ±m eylesin. Ä°Ã§ tartÄ±ÅŸmalar ile TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik gerekleri arasÄ±nda ayrÄ±m yapmak zorundayÄ±z. TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda bÃ¼tÃ¼n siyasi partilerin, gruplarÄ±n ve kiÅŸilerin tek bir noktada birleÅŸmesi lazÄ±m. O da TÃ¼rkiye'nin haklÄ± kaygÄ±larÄ± ve bu kaygÄ±lar neticesinde attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlardÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Daha sonra BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Yusuf Ziya YÄ±lmaz ile AK Parti Samsun Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret eden DavutoÄŸlu, partililerle sohbet etti.

DavutoÄŸlu, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyareti sÄ±rasÄ±nda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'de devam eden operasyonlar sÄ±rasÄ±nda ATAK tipi bir helikopterin kÄ±rÄ±ma uÄŸramasÄ±yla ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"BugÃ¼n Ã§ok acÄ± bir haber yÃ¼reÄŸimizi yaktÄ±. Helikopterin dÃ¼ÅŸmesi olayÄ±nda ÅŸehit olan kardeÅŸlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da vurguladÄ±ÄŸÄ± gibi, bu mÃ¼cadele sÃ¼rerken bu tÃ¼r engeller Ã§Ä±karmak isteyenler olabilir ama kararlÄ±lÄ±kla bu mÃ¼cadele sÃ¼recektir. TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r boylarÄ±nda terÃ¶ristlerden tÃ¼mÃ¼yle temizlenmesi, bÃ¶lgemizin geleceÄŸini kim tehdit ederse hak ettiÄŸi cevabÄ± almasÄ± iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadelede eminim TSK hedeflerine ulaÅŸacaktÄ±r."