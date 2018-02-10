DavutoÄŸlu: KararlÄ±lÄ±kla bu mÃ¼cadele sÃ¼recektir

Eski BaÅŸbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet DavutoÄŸlu, "TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda bÃ¼tÃ¼n siyasi partilerin, gruplarÄ±n ve kiÅŸilerin tek bir noktada birleÅŸmesi lazÄ±m. O da TÃ¼rkiye'nin haklÄ± kaygÄ±larÄ± ve bu kaygÄ±lar neticesinde attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlardÄ±r." dedi.
DavutoÄŸlu, Samsun Valisi Osman Kaymak'Ä± ziyareti sÄ±rasÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden DavutoÄŸlu, TÃ¼rkiye iÃ§in son 35-40 yÄ±ldÄ±r bÃ¼yÃ¼k tehlike teÅŸkil eden PKK ve onun uzantÄ±sÄ± YPG unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu riskin gÃ¶z ardÄ± edilemeyeceÄŸini vurguladÄ±.
DEAÅž,Â PKKÂ ya daÂ YPGÂ gibi yapÄ±larda olduÄŸu gibi tehdit oluÅŸturacak ÅŸekilde sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesine yerleÅŸmeye kalkarlarsaÂ TSK'nin gerekli tedbirleri alacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken DavutoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda bÃ¼tÃ¼n siyasi partilerin, gruplarÄ±n ve kiÅŸilerin birleÅŸmesi gerektiÄŸini aktardÄ±.
DavutoÄŸlu, "Allah MehmetÃ§iklerimize, silahlÄ± kuvvetlerimize ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimize yardÄ±m eylesin. Ä°Ã§ tartÄ±ÅŸmalar ile TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik gerekleri arasÄ±nda ayrÄ±m yapmak zorundayÄ±z. TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda bÃ¼tÃ¼n siyasi partilerin, gruplarÄ±n ve kiÅŸilerin tek bir noktada birleÅŸmesi lazÄ±m. O da TÃ¼rkiye'nin haklÄ± kaygÄ±larÄ± ve bu kaygÄ±lar neticesinde attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlardÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Daha sonra BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Yusuf Ziya YÄ±lmaz ile AK Parti Samsun Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret eden DavutoÄŸlu, partililerle sohbet etti.
DavutoÄŸlu, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyareti sÄ±rasÄ±nda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'de devam eden operasyonlar sÄ±rasÄ±nda ATAK tipi bir helikopterin kÄ±rÄ±ma uÄŸramasÄ±yla ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"BugÃ¼n Ã§ok acÄ± bir haber yÃ¼reÄŸimizi yaktÄ±. Helikopterin dÃ¼ÅŸmesi olayÄ±nda ÅŸehit olan kardeÅŸlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da vurguladÄ±ÄŸÄ± gibi, bu mÃ¼cadele sÃ¼rerken bu tÃ¼r engeller Ã§Ä±karmak isteyenler olabilir ama kararlÄ±lÄ±kla bu mÃ¼cadele sÃ¼recektir. TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r boylarÄ±nda terÃ¶ristlerden tÃ¼mÃ¼yle temizlenmesi, bÃ¶lgemizin geleceÄŸini kim tehdit ederse hak ettiÄŸi cevabÄ± almasÄ± iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadelede eminim TSK hedeflerine ulaÅŸacaktÄ±r."
Afrin'de helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 asker ÅŸehit olmuÅŸtu. TSK'dan daha sonra yapÄ±lan 3 ayrÄ± son dakika aÃ§Ä±klamada 9 askerin daha ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Eski BaÅŸbakan ve AK Parti Konya Milletvekili DavutoÄŸlu, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da vurguladÄ±ÄŸÄ± gibi, bu mÃ¼cadele sÃ¼rerken bu tÃ¼r engeller Ã§Ä±karmak isteyenler olabilir ama kararlÄ±lÄ±kla bu mÃ¼cadele sÃ¼recektir." dedi.
MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÃœSÄ°AD) Genel BaÅŸkanÄ± Abdurrahman Kaan, YÄ±ldÄ±z Holding hakkÄ±nda basÄ±na yansÄ±yan borÃ§ haberlerine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, HristiyanlarÄ±n, Yahudilerin, baÅŸka dinlere mensup kiÅŸilerin Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtirmesi gerekiyor." ifadesini kullandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CHP Ä°stanbul Milletvekili Tanal hakkÄ±nda iftira ve hakaret ettiÄŸi, ayrÄ±ca ÅŸikayet hakkÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle suÃ§ duyurusunda bulundu
Ankara'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen DEAÅž mensubu 17 kiÅŸi, belirlenen adreslere dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarla yakalandÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, Afrin'de devam eden operasyonlar sÄ±rasÄ±nda ATAK tipi bir helikopterin kÄ±rÄ±ma uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, helikopterde bulunan iki askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda bir askeri helikopterin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Bunun bedelini fazlasÄ±yla Ã¶deyecekler" dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz Afrin bÃ¶lgesine savaÅŸa gitmedik. Neye gittik? AlÃ§ak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± zulÃ¼mleri bitirmek iÃ§in gittik." ifadelerini kullandÄ±.
OkÃ§ular VakfÄ± Ã¼yeleri, vefatÄ±nÄ±n 100. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Sultan 2. AbdÃ¼lhamid Han'Ä± tÃ¼rbesi baÅŸÄ±nda dualarla yad etti
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸi diye bir kurum ahlaken ve vicdanen yok hÃ¼kmÃ¼ndedir. TÃ¼rk milleti beka mÃ¼cadelesi verirken, terÃ¶ristlerle aynÄ± Ã§izgiye, aynÄ± niyete, aynÄ± dile sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸtir." dedi.
TÃ¼rkiye'nin MogadiÅŸu BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Bekar, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n 19 AÄŸustos 2011'de MogadiÅŸu'ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretle Ã¼lkenin unutulmuÅŸluk kaderi deÄŸiÅŸti ve burada yaÅŸayan insanlarda yeniden bir umut ortaya Ã§Ä±ktÄ±." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev'in imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren uygulamaya gÃ¶re, aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de bulunduÄŸu 7 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ± vize almadan 30 gÃ¼n boyunca Ã¼lkeye seyahat edebilecek
TÃ¼rkiye'de ilk kez 2011'de Konya-Ankara arasÄ±nda hizmet vermeye baÅŸlayan ve halen 4 hatta sefer yapan YHT ile bugÃ¼ne kadar 37,4 milyon yolcu taÅŸÄ±ndÄ±.
TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 1141 olduÄŸunu duyurdu
Marmara BÃ¶lgesi'nde Ã¶ÄŸleden sonra aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor