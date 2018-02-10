MÜSİAD’dan Yıldız Holding’e destek açıklaması

Dünya Bülteni/Haber Merkezi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, kredi borçlarına yeniden yapılandırma istediği iddiaları basına yansıyan dernek üyesi Yıldız Holding’e destek verdi. Kaan, “Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerle ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden ve aynı zamanda MÜSİAD üyemiz olan Yıldız Holding hakkında üretilen olumsuz algının art niyetli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yıldız Holding hakkında basına yansıyan borç haberlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Yıldız Holding hakkında üretilen olumsuz algı art niyetli”
Açıklamasında, gerçekleştirdiği hizmetler ve büyük çaplı yatırımlarıyla Türkiye ekonomisinin kalkınmasında önemli bir pay sahibi olan Yıldız Holding hakkında çıkan asılsız haberleri teessüfle karşıladıklarını belirten Kaan, şunları söyledi:
“Gerçekleştirdiği hizmetler ve büyük çaplı yatırımlarıyla Türkiye ekonomisinin kalkınmasında önemli bir pay sahibi olan Yıldız Holding hakkında çıkan asılsız haberleri teessüfle karşılıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerle ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden ve aynı zamanda MÜSİAD üyemiz olan Yıldız Holding hakkında üretilen olumsuz algının art niyetli olduğunu düşünüyoruz.
Türkiye’nin en büyük bankalarının, ülkemizin en büyük global şirketlerinden biri olan Yıldız Holding’le bir araya gelmeleri, Türkiye ekonomisinin ve finans sektörünün güçlülüğünü gözler önüne sermektedir. Aynı zamanda bu durum, Türk Bankacılığı’nın ülke ekonomisindeki sorumluluk bilincini ve Türk iş insanlarının girişimcilik ruhunu da ortaya koymaktadır. Durum böyleyken, Yıldız Holding hakkında art niyet sahibi bazı kişiler tarafından basına asılsız haberlerin servis edilmesini ve olumsuz algı oluşturulmaya çalışılmasını, asla tasvip etmiyoruz.
Türkiye’nin en yaygın STK’sı olarak, 74 yıllık güçlü mazisiyle ülkemizin global markalarından biri olan Yıldız Holding’e, bu yapılanları doğru bulmadığımızı bir kez daha kamuoyuna arz ediyoruz.
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yıldız Holding hakkında basına yansıyan borç haberlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
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