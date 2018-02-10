GÃ¼ncelleme: 19:35, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r'da, GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed el-Kassas'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

MÄ±sÄ±r haber ajansÄ± MENA'da yer alan habere gÃ¶re, Devlet YÃ¼ksek GÃ¼venlik SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BaÅŸsavcÄ±sÄ± Halid Ziya, Kassas'Ä±n "Ã¼lkedeki ekonomik ve sosyal durumla ilgili yalan haber ve sÃ¶ylenti yaymak, yasaya aykÄ±rÄ± bir gruba Ã¼ye olmak ve devlete olan gÃ¼veni sarsmak" suÃ§larÄ±ndan 15 gÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi.

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kassas'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸu ifade edilmiÅŸti.

Partinin baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Ahmed Salim de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¶nceki gÃ¼n Kassas'Ä±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir sÄ±rada evini 3 saat abluka altÄ±nda tuttuÄŸunu ve ardÄ±ndan eve baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±.

Kassas ile irtibatÄ±n tamamen kesildiÄŸini ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediklerini kaydeden Salim, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinden, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ysa yerini bildirmelerini istemiÅŸti.

Salim, Kassas'Ä±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu durumun, Ã¼lkede mart ayÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerini boykot eden partilerin ve siyasi gÃ¼Ã§lerin hedef alÄ±nmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

Â