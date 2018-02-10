KKTC'den GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'a uyarÄ±

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk CumhuriyetiÂ (KKTC) DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum kesiminin Akdeniz'deki tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§inÂ TÃ¼rkiye CumhuriyetiÂ ile mukabil adÄ±mlar atmaktan kaÃ§Ä±nmayacaklarÄ±nÄ± bildirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "DoÄŸu Akdeniz'deki doÄŸal zenginliklerin bÃ¶lgede iÅŸ birliÄŸini arttÄ±racakken GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum kesiminin yaratmak istediÄŸi oldu bittilerle bÃ¶lgede gerginliÄŸe davetiye Ã§Ä±karma aracÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne" vurgu yapÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, Rum YÃ¶netimi'nin tek yanlÄ± olarak ilan ettiÄŸi "MÃ¼nhasÄ±r Ekonomik BÃ¶lge'de" Ä°talyan enerji ÅŸirketi ENIâ€™nin doÄŸalgaz arama faaliyetlerini bÃ¶lgeye kaydÄ±rmakta olduÄŸunun gÃ¶zlendiÄŸi ifade edilerek, "Bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan kabul edilmez olan bu hareket, tÃ¼m uyarÄ±larÄ±mÄ±za raÄŸmen KÄ±brÄ±s Rum liderliÄŸinin bÃ¶lgedeki tansiyonu artÄ±rmakta Ä±srarcÄ± olduÄŸunu gÃ¶stermektedir." denildi.
KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n, Adaâ€™yÄ± Ã§evreleyen denizlerdeki doÄŸal kaynaklarÄ±n hakkaniyete dayalÄ±, adil paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda geÃ§miÅŸte yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu yapÄ±cÄ± Ã¶nerilerin hayata geÃ§memiÅŸ olmasÄ±nÄ±n yegane sebebinin Rum tarafÄ±nÄ±n iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, Rum tarafÄ±nÄ±n bu yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n doÄŸal gaz konusuyla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayÄ±p, baÅŸta KÄ±brÄ±s konusu olmak Ã¼zere iki taraf arasÄ±ndaki uzlaÅŸÄ± arayÄ±ÅŸlarÄ±na da zarar verdiÄŸi kaydedildi.
KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netiminin Akdeniz'deki doÄŸal kaynaklarÄ±nÄ±nÂ KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±Â ile paylaÅŸmaya hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±, sadece KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerindeki tutumuyla deÄŸil aynÄ± zamanda bu yaklaÅŸÄ±mlarÄ±yla da doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"OrtaklÄ±k, ilgili taraflarÄ±n meÅŸru menfaatlerinin ve haklarÄ±nÄ±n yok sayÄ±lmasÄ±yla deÄŸil, paylaÅŸmakla ve iÅŸ birliÄŸi yapmakla mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bu unsurlarÄ±n eksikliÄŸi ve bu konularda KÄ±brÄ±s Rum liderliÄŸinin herhangi bir ilerleme kaydedemiyor olmasÄ±, bu kez DoÄŸu Akdenizâ€™deki doÄŸal zenginlikler konusunda kendini gÃ¶stermektedir. KÄ±brÄ±s Rum kesimi, DoÄŸu Akdenizâ€™deki doÄŸal zenginlikler Ã¼zerindeki haklarÄ±mÄ±zÄ± yok sayan bu tÃ¼rden tek yanlÄ± adÄ±mlar atmaya devam ettiÄŸi ve iÅŸ birliÄŸi yapmaya yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in KKTC olarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile birlikte mukabil adÄ±mlar atmaktan kaÃ§Ä±nmayacaÄŸÄ±z. GeÃ§miÅŸte imzalamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz uluslararasÄ± antlaÅŸmalar ve yapÄ±lan ruhsatlandÄ±rmalarÄ± da dikkate alarak Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde somut adÄ±mlar atma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha vurgulama ihtiyacÄ± duyuyoruz."
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert'in aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "ABD, bugÃ¼n Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda gerginliÄŸin artmasÄ±ndan dolayÄ± derin kaygÄ± duymaktadÄ±r ve Ä°srail'in egemenliÄŸini ve kendisini koruma hakkÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde desteklemektedir." denildi.
Mali'nin merkez bÃ¶lgesi Mopti'de yoldaki mayÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
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Ä°srail'in Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± roketlere ait kalÄ±ntÄ±lar LÃ¼bnan topraklarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.
KKTC DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum kesiminin Akdeniz'deki tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile mukabil adÄ±mlar atmaktan kaÃ§Ä±nmayacaklarÄ±nÄ± bildirdi
Gazzeliler 2007'den bu yana devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in sÄ±nÄ±rda gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
LÃ¼bnan, Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda LÃ¼bnan hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden Ä°srail'i BMGK'ya ÅŸikayet edecek
GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kassas, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar'a gÃ¼venli ve onurlu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne imkan vermek gerektiÄŸini belirterek, "Bu sadece bir insani yardÄ±m sorunu deÄŸil, siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulma meselesidir." dedi.
Taliban Ã¼yelerinin, Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinin Nava ilÃ§esindeki polis kontrol noktasÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 6 polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, "DoÄŸu Guta ve Ä°dlib'de 4-9 Åžubat tarihleri arasÄ±nda 230'u, Esad rejimi ve destekÃ§ileri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda olmak Ã¼zere 277 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti" dedi
Filistin Devlet BaÅŸbakanÄ± Abbas, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± ara buluculuk gÃ¶zetiminde mÃ¼zakerelere baÄŸlÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade etti
Halep ilinin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinde inÅŸa edilecek organize sanayi bÃ¶lgesi iÃ§in ilk adÄ±mÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Suriye'ye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar nedeniyle ciddi kaygÄ± duyuyoruz. Ã–zellikle Suriye'deki gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri ve civar bÃ¶lgelerde artan gerginlik endiÅŸe verici." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Irak'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde Enbar sorumlusunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°dlib'de merkezindeki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 7 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti