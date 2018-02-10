GÃ¼ncelleme: 22:25, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

KKTC'den GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'a uyarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk CumhuriyetiÂ (KKTC) DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum kesiminin Akdeniz'deki tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§inÂ TÃ¼rkiye CumhuriyetiÂ ile mukabil adÄ±mlar atmaktan kaÃ§Ä±nmayacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "DoÄŸu Akdeniz'deki doÄŸal zenginliklerin bÃ¶lgede iÅŸ birliÄŸini arttÄ±racakken GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum kesiminin yaratmak istediÄŸi oldu bittilerle bÃ¶lgede gerginliÄŸe davetiye Ã§Ä±karma aracÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne" vurgu yapÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, Rum YÃ¶netimi'nin tek yanlÄ± olarak ilan ettiÄŸi "MÃ¼nhasÄ±r Ekonomik BÃ¶lge'de" Ä°talyan enerji ÅŸirketi ENIâ€™nin doÄŸalgaz arama faaliyetlerini bÃ¶lgeye kaydÄ±rmakta olduÄŸunun gÃ¶zlendiÄŸi ifade edilerek, "Bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan kabul edilmez olan bu hareket, tÃ¼m uyarÄ±larÄ±mÄ±za raÄŸmen KÄ±brÄ±s Rum liderliÄŸinin bÃ¶lgedeki tansiyonu artÄ±rmakta Ä±srarcÄ± olduÄŸunu gÃ¶stermektedir." denildi.

KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n, Adaâ€™yÄ± Ã§evreleyen denizlerdeki doÄŸal kaynaklarÄ±n hakkaniyete dayalÄ±, adil paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda geÃ§miÅŸte yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu yapÄ±cÄ± Ã¶nerilerin hayata geÃ§memiÅŸ olmasÄ±nÄ±n yegane sebebinin Rum tarafÄ±nÄ±n iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, Rum tarafÄ±nÄ±n bu yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n doÄŸal gaz konusuyla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayÄ±p, baÅŸta KÄ±brÄ±s konusu olmak Ã¼zere iki taraf arasÄ±ndaki uzlaÅŸÄ± arayÄ±ÅŸlarÄ±na da zarar verdiÄŸi kaydedildi.

"KIBRIS RUM YÃ–NETÄ°MÄ° AKDENÄ°Z'DEKÄ° DOÄžAL KAYNAKLARI KIBRIS TÃœRK HALKI Ä°LE PAYLAÅžMAYA HAZIR DEÄžÄ°L"

KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netiminin Akdeniz'deki doÄŸal kaynaklarÄ±nÄ±nÂ KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±Â ile paylaÅŸmaya hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±, sadece KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerindeki tutumuyla deÄŸil aynÄ± zamanda bu yaklaÅŸÄ±mlarÄ±yla da doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"OrtaklÄ±k, ilgili taraflarÄ±n meÅŸru menfaatlerinin ve haklarÄ±nÄ±n yok sayÄ±lmasÄ±yla deÄŸil, paylaÅŸmakla ve iÅŸ birliÄŸi yapmakla mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bu unsurlarÄ±n eksikliÄŸi ve bu konularda KÄ±brÄ±s Rum liderliÄŸinin herhangi bir ilerleme kaydedemiyor olmasÄ±, bu kez DoÄŸu Akdenizâ€™deki doÄŸal zenginlikler konusunda kendini gÃ¶stermektedir. KÄ±brÄ±s Rum kesimi, DoÄŸu Akdenizâ€™deki doÄŸal zenginlikler Ã¼zerindeki haklarÄ±mÄ±zÄ± yok sayan bu tÃ¼rden tek yanlÄ± adÄ±mlar atmaya devam ettiÄŸi ve iÅŸ birliÄŸi yapmaya yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in KKTC olarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile birlikte mukabil adÄ±mlar atmaktan kaÃ§Ä±nmayacaÄŸÄ±z. GeÃ§miÅŸte imzalamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz uluslararasÄ± antlaÅŸmalar ve yapÄ±lan ruhsatlandÄ±rmalarÄ± da dikkate alarak Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde somut adÄ±mlar atma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha vurgulama ihtiyacÄ± duyuyoruz."