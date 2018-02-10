23:41, 10 Åžubat 2018 Cumartesi

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 22. gÃ¼nÃ¼nde 11 asker ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afrin'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, 22. gÃ¼nÃ¼nde devam ediyor.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, harekat kapsamÄ±nda Afrin'de devam eden operasyonlarda 4 asker ÅŸehit oldu, 2 asker yaralandÄ±.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan akÅŸam saatlerinde bir saat ara ile yapÄ±lan iki aÃ§Ä±klamada, 5 askerin daha ÅŸehit olduÄŸu, 9 askerin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti.

Operasyonlarda, PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEÅž mensubu en az 39 terÃ¶ristin de etkisiz hale getirildiÄŸinin tespit edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

HarekatÄ±n 22. gÃ¼nÃ¼nde, dÃ¼ÅŸen Atak helikopterinde ÅŸehit olan 2 asker ile birlikte ÅŸehit sayÄ±sÄ± 11'ye yÃ¼kseldi,11 asker de yaralandÄ±.

ÅžEHÄ°T 9 ASKERÄ°N 3'ÃœNÃœN KÄ°MLÄ°KLERÄ°

Harekatta ÅŸehit olan ve ailelerine acÄ± haberleri ulaÅŸtÄ±rÄ±lan askerlerin isimleri: Piyade Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Hasan KuÅŸ, Uzman Ã‡avuÅŸ Halis Koca, Uzman Ã‡avuÅŸ Burak AkalÄ±n.