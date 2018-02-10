GÃ¼ncelleme: 01:15, 11 Åžubat 2018 Pazar

Ä°srail'in kullandÄ±ÄŸÄ± roket kalÄ±ntÄ±larÄ± LÃ¼bnan'a dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'inÂ Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± roketlere ait kalÄ±ntÄ±larÂ LÃ¼bnanÂ topraklarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.



Ä°srail'in bu sabah dÃ¼zenlediÄŸi ve Esad rejiminin karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klanan saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan roketlerin kuyruk kÄ±smÄ±na ait kalÄ±ntÄ±lar LÃ¼bnan topraklarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Roket kalÄ±ntÄ±larÄ±ndan bir kÄ±smÄ± LÃ¼bnan'Ä±n doÄŸusunda bulunan Bekaa Vadisi'ndeki Ser Ayn kasabasÄ± kÄ±rsalÄ±na, ÅŸarapnel parÃ§alarÄ± ise Ali En-Nehri kasabasÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. KalÄ±ntÄ±lar, herhangi bir can kaybÄ±na ya da yaralanmaya neden olmadÄ±.

BÃ¶lgede gÃ¼venlik Ã¶nlemleri arttÄ±rÄ±larak, roketlere ait kalÄ±ntÄ±lar da incelenmek Ã¼zere yetkililer tarafÄ±ndan taÅŸÄ±ndÄ±.

Ä°srail, bu sabah erken saatlerde hava sahasÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°ran'a ait askeri insansÄ±z hava aracÄ±nÄ± vurduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Suriye rejimi de hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden Ä°srail'e ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ilan etmiÅŸ, Ä°srail de geliÅŸmeyi doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±. SavaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndaki 2 pilotun Ä°srail'in kuzeyine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, birinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ä°srail makamlarÄ±nca bildirilmiÅŸti.

Ä°srail ordusu, aralarÄ±nda Esad rejimine ait Ã¼Ã§ hava savunma sistemi ile Ä°ran'a ait dÃ¶rt askeri Ã¼ssÃ¼n de yer aldÄ±ÄŸÄ± Suriye topraklarÄ±nda 12 hedefi hava saldÄ±rÄ±sÄ±yla vurduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.