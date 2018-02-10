Kosova'dan YPG propagandasÄ±na geÃ§it yok

Kosovaâ€™da bir derneÄŸin organize ettiÄŸi YPG/PKK propagandasÄ± engellendi.
"KÃ¼rt MÃ¼ziÄŸi Gecesi" adÄ± altÄ±nda baÅŸkent PriÅŸtine'de YPG propagandasÄ± yapmayÄ± planlayan "Sabota Sosyal Merkezi" DerneÄŸinin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan duyurunun ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla Kosova Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n harekete geÃ§erek faaliyeti durdurduÄŸu bildirildi.
EtkinliÄŸi protesto etmek Ã¼zere toplanan bir grup KosovalÄ± gencin ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan bir sÃ¼re sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Dernek daha Ã¶nce de sosyal medya sayfasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±ylaÂ TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK) tarafÄ±ndan Suriye'nin kuzeyindeki Afrinâ€™de yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â karÅŸÄ±tÄ± paylaÅŸÄ±mlar yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Kosova Kamu YÃ¶netimi BakanÄ± Mahir YaÄŸcÄ±lar, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, provokasyonu kÄ±nayarak Kosovaâ€™nÄ±n imajÄ± ile Ã¼lkenin TÃ¼rkiye ile olan iliÅŸkilerini zedeleyecek etkinliklerden uzak durulmasÄ±nÄ± beklediklerini ifade etti.
Sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin bu tarz etkinliklere katÄ±lmasÄ± ve desteklemesinin sakÄ±ncalÄ± olduÄŸunu belirten YaÄŸcÄ±lar, Ã¼lkedeki sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin bu konularda daha hassas davranmalarÄ±nÄ± beklediklerini kaydetti.
YaÄŸcÄ±lar aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"Kosovaâ€™nÄ±n hakiki ve Ã§Ä±karsÄ±z dostu olan TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± bÃ¶yle davranÄ±ÅŸlarÄ±n sergilenmesi yersiz ve anlamsÄ±zdÄ±r, aslÄ±nda Kosovaâ€™nÄ±n zararÄ±nadÄ±r. BugÃ¼nlerde, TÃ¼rkiyeâ€™nin istikrar ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne karÅŸÄ± yapÄ±lan Ã§eÅŸitli terÃ¶r ve provokasyonlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilerek, asÄ±l TÃ¼rkiyeâ€™ye destek etkinliklerinin yapÄ±lmasÄ± gerekli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmekteyiz."
KosovalÄ± TÃ¼rkler olarak her zaman TÃ¼rkiye ve TÃ¼rkiyeâ€™nin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nden yana olduklarÄ±nÄ± ifade eden YaÄŸcÄ±lar, Kosova polisi tarafÄ±ndan alÄ±nan Ã¶nlemleri takdirle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
Kosova Demokratik TÃ¼rk Partisi (KDTP) milletvekili Fikrim Damka da,Â Ã¼lkedeki kurumlarÄ±nÄ±n bu olayÄ±n Ã¼zerinde durduÄŸunu sÃ¶yledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert'in aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "ABD, bugÃ¼n Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda gerginliÄŸin artmasÄ±ndan dolayÄ± derin kaygÄ± duymaktadÄ±r ve Ä°srail'in egemenliÄŸini ve kendisini koruma hakkÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde desteklemektedir." denildi.
Mali'nin merkez bÃ¶lgesi Mopti'de yoldaki mayÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kosovaâ€™da bir derneÄŸin organize ettiÄŸi YPG/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± engellendi
Ä°srail'in Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± roketlere ait kalÄ±ntÄ±lar LÃ¼bnan topraklarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.
KKTC DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum kesiminin Akdeniz'deki tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile mukabil adÄ±mlar atmaktan kaÃ§Ä±nmayacaklarÄ±nÄ± bildirdi
Gazzeliler 2007'den bu yana devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in sÄ±nÄ±rda gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
LÃ¼bnan, Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda LÃ¼bnan hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden Ä°srail'i BMGK'ya ÅŸikayet edecek
GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kassas, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Myanmar'a gÃ¼venli ve onurlu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne imkan vermek gerektiÄŸini belirterek, "Bu sadece bir insani yardÄ±m sorunu deÄŸil, siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulma meselesidir." dedi.
Taliban Ã¼yelerinin, Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinin Nava ilÃ§esindeki polis kontrol noktasÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 6 polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri HÃ¼seyin, "DoÄŸu Guta ve Ä°dlib'de 4-9 Åžubat tarihleri arasÄ±nda 230'u, Esad rejimi ve destekÃ§ileri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda olmak Ã¼zere 277 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti" dedi
Filistin Devlet BaÅŸbakanÄ± Abbas, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± ara buluculuk gÃ¶zetiminde mÃ¼zakerelere baÄŸlÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade etti
Halep ilinin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinde inÅŸa edilecek organize sanayi bÃ¶lgesi iÃ§in ilk adÄ±mÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Suriye'ye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar nedeniyle ciddi kaygÄ± duyuyoruz. Ã–zellikle Suriye'deki gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri ve civar bÃ¶lgelerde artan gerginlik endiÅŸe verici." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Irak'ta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde Enbar sorumlusunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°dlib'de merkezindeki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 7 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti