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Balkanlar
GÃ¼ncelleme: 01:45, 11 Åžubat 2018 Pazar

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Kosova'dan YPG propagandasÄ±na geÃ§it yok
Kosova'dan YPG propagandasÄ±na geÃ§it yok

Kosovaâ€™da bir derneÄŸin organize ettiÄŸi YPG/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± engellendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kosovaâ€™da bir derneÄŸin organize ettiÄŸi YPG/PKK propagandasÄ± engellendi.

"KÃ¼rt MÃ¼ziÄŸi Gecesi" adÄ± altÄ±nda baÅŸkent PriÅŸtine'de YPG propagandasÄ± yapmayÄ± planlayan "Sabota Sosyal Merkezi" DerneÄŸinin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan duyurunun ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla Kosova Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n harekete geÃ§erek faaliyeti durdurduÄŸu bildirildi.

EtkinliÄŸi protesto etmek Ã¼zere toplanan bir grup KosovalÄ± gencin ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan bir sÃ¼re sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Dernek daha Ã¶nce de sosyal medya sayfasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±ylaÂ TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK) tarafÄ±ndan Suriye'nin kuzeyindeki Afrinâ€™de yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â karÅŸÄ±tÄ± paylaÅŸÄ±mlar yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Kosova Kamu YÃ¶netimi BakanÄ± Mahir YaÄŸcÄ±lar, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, provokasyonu kÄ±nayarak Kosovaâ€™nÄ±n imajÄ± ile Ã¼lkenin TÃ¼rkiye ile olan iliÅŸkilerini zedeleyecek etkinliklerden uzak durulmasÄ±nÄ± beklediklerini ifade etti.

Sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin bu tarz etkinliklere katÄ±lmasÄ± ve desteklemesinin sakÄ±ncalÄ± olduÄŸunu belirten YaÄŸcÄ±lar, Ã¼lkedeki sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin bu konularda daha hassas davranmalarÄ±nÄ± beklediklerini kaydetti.

YaÄŸcÄ±lar aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Kosovaâ€™nÄ±n hakiki ve Ã§Ä±karsÄ±z dostu olan TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± bÃ¶yle davranÄ±ÅŸlarÄ±n sergilenmesi yersiz ve anlamsÄ±zdÄ±r, aslÄ±nda Kosovaâ€™nÄ±n zararÄ±nadÄ±r. BugÃ¼nlerde, TÃ¼rkiyeâ€™nin istikrar ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne karÅŸÄ± yapÄ±lan Ã§eÅŸitli terÃ¶r ve provokasyonlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilerek, asÄ±l TÃ¼rkiyeâ€™ye destek etkinliklerinin yapÄ±lmasÄ± gerekli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmekteyiz."

KosovalÄ± TÃ¼rkler olarak her zaman TÃ¼rkiye ve TÃ¼rkiyeâ€™nin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nden yana olduklarÄ±nÄ± ifade eden YaÄŸcÄ±lar, Kosova polisi tarafÄ±ndan alÄ±nan Ã¶nlemleri takdirle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

"TERÃ–R EYLEMLERÄ°NÄ° MEÅžRU GÃ–STERMEYE Ã‡ALIÅžAN HER TÃœRLÃœ ETKÄ°NLÄ°ÄžÄ°N KARÅžISINDAYIZ"

Kosova Demokratik TÃ¼rk Partisi (KDTP) milletvekili Fikrim Damka da,Â  Ã¼lkedeki kurumlarÄ±nÄ±n bu olayÄ±n Ã¼zerinde durduÄŸunu sÃ¶yledi.



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