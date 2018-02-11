GÃ¼ncelleme: 02:20, 11 Åžubat 2018 Pazar

Mali'de mayÄ±n patlamasÄ± sonucu 5 sivil Ã¶ldÃ¼



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Mali'nin merkez bÃ¶lgesi Mopti'de yoldaki mayÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mali'nin merkez bÃ¶lgesiÂ Mopti'de yoldakiÂ mayÄ±nÄ±n patlamasÄ±Â sonucuÂ 5 sivilinÂ hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Ãœlke basÄ±nÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, Mopti bÃ¶lgesindeki Kontza ile Dera kÃ¶yleri arasÄ±ndaki yoldan geÃ§en araÃ§taki 5 sivilin mayÄ±n patlamasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yetkililer patlamada 18 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Mopti bÃ¶lgesi valisi Sidi Alassane Toure, yerel bir radyoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, saldÄ±rÄ±yÄ± bÃ¶lgede faaliyet gÃ¶steren El Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± gruplarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶yledi. Toure, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°stikrar Misyonu'nun (MINUSMA) bÃ¶lgedeki askeri varlÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen son zamanlarda sivillere ve askerlere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸine dikkati Ã§ekti. Merkezdeki Boni kenti yakÄ±nlarÄ±nda 25 Ocak'ta dÃ¼zenlenen mayÄ±nlÄ± saldÄ±rÄ±da 26 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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