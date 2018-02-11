GÃ¼ncelleme: 02:50, 11 Åžubat 2018 Pazar

ABD'den Ä°srail'e destek aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda gerilimin artmasÄ±ndan dolayÄ± derin kaygÄ± duyulduÄŸu belirtilerek, Ä°srail'in egemenliÄŸinin ve kendisini koruma hakkÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde desteklendiÄŸi bildirildi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Ä°srail ve Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gerginliÄŸe iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

SÃ¶zcÃ¼ Nauert aÃ§Ä±klamada, "ABD, bugÃ¼n Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda gerginliÄŸin artmasÄ±ndan dolayÄ± derin kaygÄ± duymaktadÄ±r ve Ä°srail'in egemenliÄŸini ve kendisini koruma hakkÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde desteklemektedir." ifadelerine yer verdi.

AÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"Ä°ran'Ä±n hesaplÄ± bir ÅŸekilde tehlikeyi artÄ±rmasÄ±, gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ve hakimiyetini yayma projeleri Yemen'den LÃ¼bnan'a bÃ¶lgedeki bÃ¼tÃ¼n halkÄ± riske atmaktadÄ±r. ABD, Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki habis Ã§abalarÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bÃ¶lgedeki barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± tehdit eden tutumunu geri pÃ¼skÃ¼rtmeye devam etmektedir."

Ä°srail ordusu, Suriye'den kalkan ve Ä°ran'a ait olduÄŸu belirtilen bir insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n (Ä°HA) Ä°srail hava sahasÄ±nÄ± ihlal etmesi Ã¼zerine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurmuÅŸ, buna karÅŸÄ±lÄ±k Suriye'de Ä°ran'a ait hedeflere hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail ordusu, Suriye'de bulunan "Ä°ran hedeflerine" saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlerken jetlerinin uÃ§aksavar ateÅŸiyle hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir F-16'nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirmiÅŸti.