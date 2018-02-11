ABD'den Ä°srail'e destek aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda gerilimin artmasÄ±ndan dolayÄ± derin kaygÄ± duyulduÄŸu belirtilerek, Ä°srail'in egemenliÄŸinin ve kendisini koruma hakkÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde desteklendiÄŸi bildirildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Ä°srail ve Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gerginliÄŸe iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
SÃ¶zcÃ¼ Nauert aÃ§Ä±klamada, "ABD, bugÃ¼n Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda gerginliÄŸin artmasÄ±ndan dolayÄ± derin kaygÄ± duymaktadÄ±r ve Ä°srail'in egemenliÄŸini ve kendisini koruma hakkÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde desteklemektedir." ifadelerine yer verdi.
AÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:
"Ä°ran'Ä±n hesaplÄ± bir ÅŸekilde tehlikeyi artÄ±rmasÄ±, gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ve hakimiyetini yayma projeleri Yemen'den LÃ¼bnan'a bÃ¶lgedeki bÃ¼tÃ¼n halkÄ± riske atmaktadÄ±r. ABD, Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki habis Ã§abalarÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bÃ¶lgedeki barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± tehdit eden tutumunu geri pÃ¼skÃ¼rtmeye devam etmektedir."
Ä°srail ordusu, Suriye'den kalkan ve Ä°ran'a ait olduÄŸu belirtilen bir insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n (Ä°HA) Ä°srail hava sahasÄ±nÄ± ihlal etmesi Ã¼zerine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurmuÅŸ, buna karÅŸÄ±lÄ±k Suriye'de Ä°ran'a ait hedeflere hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail ordusu, Suriye'de bulunan "Ä°ran hedeflerine" saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlerken jetlerinin uÃ§aksavar ateÅŸiyle hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir F-16'nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirmiÅŸti.
Ä°ran Ä°slam Devrimiâ€™nin 39. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ baÅŸkent Tahranâ€™Ä±n Azadi MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle kutlandÄ±. TÃ¶rene, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani de katÄ±ldÄ±.
Sudan'da yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ä°stihbarat servisinin baÅŸÄ±na yeni atama yapÄ±ldÄ±
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, 12-13 Åžubat'ta turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n temsilcileriyle Sofya'ya yapacaÄŸÄ± ziyarette, Avrupa BirliÄŸine Ã¼ye Ã¼lkelerin turizm bakanlarÄ±na TÃ¼rkiye'nin turizmdeki bÃ¼yÃ¼mesini anlatacak
Ä°fadeye Ã§aÄŸrÄ±lan ancak gelmeyen ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu gÃ¶revlisi Nazmi Mete CantÃ¼rk'Ã¼n, 31 Ocak'ta savcÄ±lÄ±ÄŸa teslim olduÄŸu ve hakkÄ±nda ev hapsi kararÄ± verildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
GeÃ§en hafta 8 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Macerata'da 30 bin kiÅŸi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizme karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±
Ä°srail'de 15 Ocak'tan beri askeri cezaevinde tutulan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Tekeli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Almanya'da bulunan Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
BAE ile Hindistan arasÄ±nda petrol alanÄ±nda bir anlaÅŸma ve 4 mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert'in aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "ABD, bugÃ¼n Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda gerginliÄŸin artmasÄ±ndan dolayÄ± derin kaygÄ± duymaktadÄ±r ve Ä°srail'in egemenliÄŸini ve kendisini koruma hakkÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde desteklemektedir." denildi.
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Ä°srail'in Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± roketlere ait kalÄ±ntÄ±lar LÃ¼bnan topraklarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.
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LÃ¼bnan, Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda LÃ¼bnan hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden Ä°srail'i BMGK'ya ÅŸikayet edecek
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