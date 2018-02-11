01:24, 11 Şubat 2018 Pazar

'4. Üsküdar Kitap Fuarı' açılışına büyük ilgi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

sküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın katılımıyla açılan "4. Üsküdar Kitap Fuarı" okurla buluştu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılış töreni öncesi açıklamada bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul'un en kapsamlı fuarlarından birine imza attıklarını belirterek, "Ziyaretçi sayısına baktığımızda, gerçekten artarak devam eden bir ziyaretçi akını var. Fuarın henüz açılışını yapmadan içerisi tıklım tıklım. Bütün stantlar dolu." dedi.

Türkmen, gençlerin fuara gösterdiği yoğun ilgiye dikkati çekerek, "Özellikle gençlerin geliyor olması bizim için ayrı bir mutluluk. Üsküdar'da gençlerimizin kitaba, yazara, okumaya, şaire, edebiyatçıya, tarihçiye olan ilgi ve alakası her geçen gün artıyor. Bu yıl, geçen yıllardan farklı olarak yayınevi sayısını biraz daha arttırdık. 100 yayınevimiz var. Ülkemizin önemli yayınevleri hepsi. 250'nin üzerinde yazarımız okurlarıyla imza günü ve söyleşiler yapacak. 8 Şubat'a kadar devam edecek bu fuar sayesinde inşallah 150-200 bin arasında ziyaretçimiz olacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

Şubat ayının fuar takvimi olarak iyi bir tarih olduğuna işaret eden Türkmen, lokasyon itibarıyla da Üsküdar'ın kolay ulaşılabilirliğini anımsattı.

Hilmi Türkmen, günümüzde dijital dünyanın, kitapların saltanatını salladığı bir dönem yaşandığını aktararak şunları söyledi:

"Görüyoruz ki Üsküdar'da bu saltanata bir söz geçirememişler. Öyle görünüyor. Çok da mutlu oluyoruz. İnanılır gibi değil. Üsküdar'da özellikle liseli ve üniversiteli gençlerin akın akın sabahın erken saatlerinden itibaren, henüz açılışını bile yapmadan fuara geliyor olması, gelecek adına bizi oldukça ümitlendiriyor. Bu sene çok daha farklı hazırlandık. Kitapların fiyatları da oldukça uygun. Yayınevi yetkilileriyle yaptığımız görüşmeye göre, yüzde 50-60 oranında indirim de yapacaklar. Kitaba kolay ve çok uygun fiyatlarla ulaşabilmenin yolu, önümüzdeki bir hafta içinde Üsküdar'dan geçiyor diyebiliriz. Üsküdar'dan tüm İstanbul'a, kitap kokusu her tarafı sardı. Bu güzel kokuyu teneffüs etmek isteyenleri Üsküdar'a davet ediyoruz."

"BİZ KİTAPTA ISRAR ETMELİYİZ"

Fuarın "onur yazarı" olan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de İslami ilimler ile İslami ilimlerin usul alanlarında çeşitli eserler yazacağını dile getirerek, "Bizim medeniyetimiz, kitap medeniyetidir. Cemil Meriç'in ifadesiyle, 'Her kitap, geleceğe, istikbale atılan bir mektuptur.' Biz kitapta ısrar etmeliyiz. Fuardaki konferansımda, dijital parmaklıklar arasına hapsettiğimiz bilgiden söz edeceğim. Dijital parmaklıklar arasındaki bilgiyi özgürlüğüne kavuşturacak olan yine kitaptır." diye konuştu.

Görmez, yayınevleri sahiplerinin birer kahraman gibi bir mücadele içinde olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"O dijital, sanal dünyaya mahkum olmamamız için her bir yayınevi kitapta ısrar ediyor. Onlara yardımcı olmamız lazım. Sadece bastıkları kitapları satın alarak ya da fuar düzenleyerek değil, 20 sene sonraki gençlerimize, onların idrakine, kalplerine hitap edecek projelerini de desteklemeliyiz. Onlar artık insanlık tarihini sapienslerden değil, Adem Safiyullah'tan, Nuh Nebiyullah'a ve Muhammet Resulullah'a kadar bütün insanlığın medarı iftiharı olan peygamberlerin tarihinden öğrenmeliler. Onlar, insanlığın geleceğini Allah'ın sevgili kulu, yeryüzünü imar edecek, Rabbimizin halifesi olabilecek insanları bize anlatan kitaplardan öğrenmeliler."

Günümüzde bilgiye ulaşmanın çok kolaylaştığını ancak doğru ile yanlış bilgiyi ayırt etmenin zorlaştığını sözlerine ekleyen Görmez, "Bilginin usul ve metodolojisi zorlaştı. Bizim hep birlikte gençlerimizi, geleceğimizi bilgi yönetimi bakımından doğru ile yanlış bilgiyi ayırt edecek kabiliyeti kazandıracak çalışmalar üzerinde çokça durmamız gerekiyor. Bu hepimizin bir vecibesi diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"FUARLARIN ÇOĞALMASI, OKUMA KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ATILAN ADIMLARA BİR KATKI SAĞLAR"

Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek de Üsküdar'ın İstanbul'un en eski semtlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Yayınevlerinin yeni yayınlarını görücüye çıkardığı, yazarlarla okuyucunun buluştuğu kitap fuarlarının çoğalması, ülkemizde okuma kültürünün geliştirilmesi için atılan adımlara bir katkı sağlamaktadır. Kitabevleri ve kütüphaneler de fuarlar gibi, okuyucunun kitaba ulaştığı en önemli mekanlardır. Kütüphanelerin yaygınlaştırılması ve koleksiyonlarının zenginleştirilmesi, okuyucuların bu mekanları kullanımını artıracaktır. Mevcut kitabevlerinin desteklenmesi yanında yenilerinin açılması için ekonomik desteğin artırılması da gün geçtikçe yükselen kitap okuma oranını artırmak için açık katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Fuarın onur konuğu, ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu ise Türkiye'de gençlerde kültüre uzanma aşkı ve hamlesi gördüğünü aktardı.

Üsküdar'ın tümüyle bir kültür merkezi haline gelmesi temennisinde bulunan Kaplanoğlu, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, kültürün yaygınlaşması, kitabın okuyucuya ulaşması çok önemli. Özellikle kendi mesleğimde yaşadığım sorun şu, biz Türkiye'deki tekelleşme yüzünden filmlerimizi dağıtamıyor, Türkiye'nin her yerine ulaştıramıyoruz. Aslında bazı kitabevlerinin de tekelleşmesi dolayısıyla, bu gibi fuarların ve filmlerin, yerel yönetimlerin desteğiyle seyirciyle, gençlerle, Anadolu'daki insanlarla buluşmasını çok değerli ve önemli buluyorum. Kültürün yaygınlaşması açısından, yerel yönetimlerin bu çabaları ve desteği çok önemli. Umarım daha da yaygınlaşır, gelişir."

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, Mehmet Görmez ve Semih Kaplanoğlu'na "Su Üzerinde Sanat" adlı kitabı takdim ettiği ve birlikte kurdele kestiği törenin ardından tüm katılımcılar fuarı ziyaret etti.

Edebiyattan sanata, spordan siyasete, tarihten düşünceye pek çok alanda etkinliğin gerçekleştirileceği fuarda, İlber Ortaylı, Erhan Afyoncu, İhsan Süreyya Sırma, Nedim Şener, Ali Saydam, Serdar Tuncer, Leyla İpekçi, Semih Kaplanoğlu, Sibel Eraslan, Tarık Tufan, Yusuf Kaplan, Ercan Kesal, Ahmet Turgut, Beşir Ayvazoğlu, Ali Ural, Ayşe Kulin, Fatma Barbarosoğlu, Turan Kışlakçı, Taha Kılınç ve Talha Uğurluel gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 250'yi aşkın edebiyatçı, yazar ve gazeteci, söyleşi ve imza etkinliğinde okuyucuyla buluşacak.

Toplumun nitelikli bir okuma kültürüne sahip olması hedefiyle hayata geçirilen fuar, 18 Şubat'ta sona erecek.