09:35, 11 Åžubat 2018 Pazar

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 11 Åžubat 2018





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 1- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor. (Ä°dlib/Azez/Afrin)Â Â YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET 1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bekir BozdaÄŸ, Kapadokya KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek AK Parti NevÅŸehir GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak. (NevÅŸehir/13.00)Â 2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Limak Limra Hotel'de "ASDEP GÃ¶revlileri Hizmet Ä°Ã§i EÄŸitim ProgramÄ± TÃ¶reni"ne iÅŸtirak edecek. (Antalya/11.45)Â 3- MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Ä°l ve Ä°lÃ§e BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± kapanÄ±ÅŸ oturumunun ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek. (Antalya/12.30)Â 4- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, partisinin GÃ¶ksun, AfÅŸin ve Elbistan Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± ziyaret edecek. (KahramanmaraÅŸ/11.30)Â 5- HDP'nin 3. OlaÄŸan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek. (Ankara/10.00)Â SPOR 1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, GÃ¼ney Kore'de devam eden 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lan milli sporcularÄ±n antrenmanÄ±nÄ± izleyecek. - Gangneung Centers'daki curling, hokey, sÃ¼rat pateni tesislerinde incelemelerde bulunacak Bak, Gangneung Sporcu KÃ¶yÃ¼'nÃ¼ ziyaret edecek. (PyeongChang) 2- Hentbolda Avrupa sÄ±navÄ± - Erkekler Challenge KupasÄ± son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda GÃ¶ztepe, Yunanistan temsilcisi AEK'yÄ± aÄŸÄ±rlayacak. - KadÄ±nlar Challenge KupasÄ± son 16 turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda ZaÄŸnosspor, SÄ±rbistan'Ä±n ZORK Jogodina, ArdeÅŸen GenÃ§lik ise Portekiz'in Alavorium Love Tiles takÄ±mlarÄ±nÄ± konuk edecek. (Ä°zmir/Trabzon/15.00/Rize/18.00)Â 3- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±nda, Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor, Kayserispor-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor, Medipol BaÅŸakÅŸehir-FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak. (Manisa/Kayseri/13.30/Antalya/16.00/Ä°stanbul/19.00)Â 4- Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasÄ±na, Ä°stanbulspor-Ãœmraniyespor, Samsunspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, EskiÅŸehirspor-AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor, BalÄ±kesirspor Baltok-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§larÄ±yla devam edilecek. (Ä°stanbul/Samsun/13.00/EskiÅŸehir/15.30/BalÄ±kesir/18.00)Â 5- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 18. hafta, BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-TOFAÅž, Anadolu Efes-EskiÅŸehir Basket, Gaziantep Basketbol-FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ, Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-YeÅŸilgiresun Belediyespor mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak. (Ä°stanbul/13.00/19.30/Gaziantep/15.15/Sakarya/17.00)Â 6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasÄ±, Ã‡anakkale Belediyespor-VakÄ±fBank, Ä°lbank- Seramiksan, EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ-KameroÄŸlu BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas, NilÃ¼fer Belediyespor-Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla sona erecek. (Ã‡anakkale/14.00/Ankara/15.30/Ä°stanbul/17.00/17.30/Bursa/17.30) 7- Hentbolda Erkekler ve KadÄ±nlar SÃ¼per Lig'de 17. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak. Â

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