TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 11 Åžubat 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bekir BozdaÄŸ, Kapadokya KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek AK Parti NevÅŸehir GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak.
(NevÅŸehir/13.00)Â
2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Limak Limra Hotel'de "ASDEP GÃ¶revlileri Hizmet Ä°Ã§i EÄŸitim ProgramÄ± TÃ¶reni"ne iÅŸtirak edecek.
(Antalya/11.45)Â
3- MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Ä°l ve Ä°lÃ§e BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± kapanÄ±ÅŸ oturumunun ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
(Antalya/12.30)Â
4- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, partisinin GÃ¶ksun, AfÅŸin ve Elbistan Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± ziyaret edecek.
(KahramanmaraÅŸ/11.30)Â
5- HDP'nin 3. OlaÄŸan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
(Ankara/10.00)Â
SPOR
1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, GÃ¼ney Kore'de devam eden 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lan milli sporcularÄ±n antrenmanÄ±nÄ± izleyecek.
- Gangneung Centers'daki curling, hokey, sÃ¼rat pateni tesislerinde incelemelerde bulunacak Bak, Gangneung Sporcu KÃ¶yÃ¼'nÃ¼ ziyaret edecek.
(PyeongChang)
2- Hentbolda Avrupa sÄ±navÄ±
- Erkekler Challenge KupasÄ± son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda GÃ¶ztepe, Yunanistan temsilcisi AEK'yÄ± aÄŸÄ±rlayacak.
- KadÄ±nlar Challenge KupasÄ± son 16 turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda ZaÄŸnosspor, SÄ±rbistan'Ä±n ZORK Jogodina, ArdeÅŸen GenÃ§lik ise Portekiz'in Alavorium Love Tiles takÄ±mlarÄ±nÄ± konuk edecek.
(Ä°zmir/Trabzon/15.00/Rize/18.00)Â
3- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±nda, Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor, Kayserispor-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor, Medipol BaÅŸakÅŸehir-FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.
(Manisa/Kayseri/13.30/Antalya/16.00/Ä°stanbul/19.00)Â
4- Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasÄ±na, Ä°stanbulspor-Ãœmraniyespor, Samsunspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, EskiÅŸehirspor-AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor, BalÄ±kesirspor Baltok-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§larÄ±yla devam edilecek.
(Ä°stanbul/Samsun/13.00/EskiÅŸehir/15.30/BalÄ±kesir/18.00)Â
5- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 18. hafta, BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-TOFAÅž, Anadolu Efes-EskiÅŸehir Basket, Gaziantep Basketbol-FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ, Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-YeÅŸilgiresun Belediyespor mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak.
(Ä°stanbul/13.00/19.30/Gaziantep/15.15/Sakarya/17.00)Â
6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasÄ±, Ã‡anakkale Belediyespor-VakÄ±fBank, Ä°lbank- Seramiksan, EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ-KameroÄŸlu BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas, NilÃ¼fer Belediyespor-Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla sona erecek.
(Ã‡anakkale/14.00/Ankara/15.30/Ä°stanbul/17.00/17.30/Bursa/17.30)
7- Hentbolda Erkekler ve KadÄ±nlar SÃ¼per Lig'de 17. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
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TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ediyor
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Afrin'i iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stiÅŸare ve DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ± ile YÄ±ldÄ±z SarayÄ±'nda "VefatÄ±nÄ±n 100. YÄ±lÄ±nda Sultan AbdÃ¼lhamid'i Anlamak" programÄ±na iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu'nu kabul edecek
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek
TBMM Genel Kurulda, TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶revlendirilmesi iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete verilen izin sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
Genel Kurulda, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi ele alÄ±nacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in ikinci turda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Vatikan'a hareket edecek.
CHP'nin 36. OlaÄŸan KurultayÄ±, Ankara Spor Salonu'nda baÅŸlayacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
TBMM Genel Kurul'da, OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± DÃ¼zenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam edilecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Saad Hariri'yi resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Hariri onuruna Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verecek.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda milletvekillerini bilgilendirecek.
Rusya'da dÃ¼zenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi baÅŸlayacak. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile harekatÄ±n yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
Afrika BirliÄŸi Liderler Zirvesi Etiyopya'da baÅŸlayacak. GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, MÃœSÄ°AD tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "KÄ±talararasÄ± Lojistik ÃœssÃ¼ TÃ¼rkiye" konulu toplantÄ±ya katÄ±lacak.