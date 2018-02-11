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14:32, 11 Åžubat 2018 Pazar
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GÃ¼ncelleme: 09:54, 11 Åžubat 2018 Pazar

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Hindistan BAE'nin petrol sahasÄ±na girdi
Hindistan BAE'nin petrol sahasÄ±na girdi

BAE ile Hindistan arasÄ±nda petrol alanÄ±nda bir anlaÅŸma ve 4 mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) ile Hindistan arasÄ±nda petrol alanÄ±nda bir anlaÅŸma ve 4 mutabakat zaptÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BAE resmi haber ajansÄ± WAM'Ä±n haberine gÃ¶re, BAE ile Hindistan arasÄ±nda petrol alanÄ±nda bir anlaÅŸma ve 4 mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±.

BAE tarafÄ±ndan Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Hindistan tarafÄ±ndan da BaÅŸbakan Narendra Modi, "tarihi" olarak nitelendirdikleri anlaÅŸmaya imza attÄ±.

AnlaÅŸmaya gÃ¶re, Hindistan'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k petrol arama ÅŸirketi Hindistan Ulusal Petrol ve DoÄŸalgaz Åžirketi (ONGC), 599 milyon dolarlÄ±k katkÄ± payÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Abu Dabi EmirliÄŸi'ndeki AÅŸaÄŸÄ± Zakkum SahasÄ±'nda Abu Dabi Ulusal Petrol Åžirketine (ADNOC) ait olan petrol imtiyaz haklarÄ±ndan yÃ¼zde 10 pay alacak.

9 Mart'tan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek anlaÅŸmanÄ±n 40 yÄ±l geÃ§erli olacaÄŸÄ± ifade edildi.

AnlaÅŸmayla varÄ±lan 4 mutabakat zaptÄ±yla da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ortaklÄ±klarÄ±n ve bazÄ± alanlarda iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesinin hedeflendiÄŸi belirtildi.



Ä°lgili Konular BirleÅŸik Arap Emirlikleri hindistan BAE petrol
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