Hindistan BAE'nin petrol sahasÄ±na girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) ile Hindistan arasÄ±nda petrol alanÄ±nda bir anlaÅŸma ve 4 mutabakat zaptÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BAE resmi haber ajansÄ± WAM'Ä±n haberine gÃ¶re, BAE ile Hindistan arasÄ±nda petrol alanÄ±nda bir anlaÅŸma ve 4 mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±.
BAE tarafÄ±ndan Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Hindistan tarafÄ±ndan da BaÅŸbakan Narendra Modi, "tarihi" olarak nitelendirdikleri anlaÅŸmaya imza attÄ±.
AnlaÅŸmaya gÃ¶re, Hindistan'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k petrol arama ÅŸirketi Hindistan Ulusal Petrol ve DoÄŸalgaz Åžirketi (ONGC), 599 milyon dolarlÄ±k katkÄ± payÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Abu Dabi EmirliÄŸi'ndeki AÅŸaÄŸÄ± Zakkum SahasÄ±'nda Abu Dabi Ulusal Petrol Åžirketine (ADNOC) ait olan petrol imtiyaz haklarÄ±ndan yÃ¼zde 10 pay alacak.
9 Mart'tan itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek anlaÅŸmanÄ±n 40 yÄ±l geÃ§erli olacaÄŸÄ± ifade edildi.
AnlaÅŸmayla varÄ±lan 4 mutabakat zaptÄ±yla da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ortaklÄ±klarÄ±n ve bazÄ± alanlarda iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesinin hedeflendiÄŸi belirtildi.
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BAE ile Hindistan arasÄ±nda petrol alanÄ±nda bir anlaÅŸma ve 4 mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±
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