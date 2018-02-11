10:10, 11 Åžubat 2018 Pazar

DÄ°TÄ°B'in istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nda ehl-i sÃ¼nnet vurgusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Merkezi Almanya'nÄ±n KÃ¶ln kentinde bulunan Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi (DÄ°TÄ°B), 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

DÄ°TÄ°B Genel Merkeziâ€™nde yapÄ±lan toplantÄ±ya DÄ°TÄ°B YÃ¶netim Kurulu Ãœyeleri, birim mÃ¼dÃ¼rleri, eyalet birlikleri baÅŸkanlarÄ±, federal kadÄ±n kolu ve bÃ¶lge merkez gÃ¶revlileri katÄ±ldÄ±.

Kur'an-Ä± Kerim tilavetiyle baÅŸlayan toplantÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan DÄ°TÄ°B Genel BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Nevzat YaÅŸar AÅŸÄ±koÄŸlu, DÄ°TÄ°Bâ€™in vizyonu, misyonu ve eyalet birliklerinin yeni dÃ¶nem hizmetleri hakkÄ±nda bilgi verdi.

AÅŸÄ±koÄŸlu, Ä°slami bir dini cemaat olan DÄ°TÄ°Bâ€™in, sahih dini bilgi ile MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n dini ve manevi ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan, gÃ¼venilen, referans alÄ±nan, hizmetleriyle toplumsal barÄ±ÅŸa katkÄ± saÄŸlayan, camileri toplum hayatÄ±nÄ±n Ã¶nemli merkezlerinden biri haline getiren, etkin ve saygÄ±n bir kurum olduÄŸunu belirtti.

DÄ°TÄ°Bâ€™in barÄ±ÅŸ ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸmesine de katkÄ± sunan bir kurum olduÄŸunu ifade eden AÅŸÄ±koÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DÄ°TÄ°B, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik din hizmetlerini, saÄŸlam ve sahih teolojik bilgiyi baz alarak yÃ¼rÃ¼tmek, bu baÄŸlamda, Ä°slam dininin inanÃ§, ibadet ve ahlak konularÄ±nda doÄŸru ve gÃ¼ncel bilgiyle MÃ¼slÃ¼manlarÄ± aydÄ±nlatmaya Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r. MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n dini ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak din gÃ¶revlileri yetiÅŸmesine katkÄ± saÄŸlamak, camilerin dini ve sosyal fonksiyonlarÄ±nÄ± geliÅŸtirmek, baÄŸlÄ± cemiyetlerle birlikte dini, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel etkinlikler yaparak manevi deÄŸerleri canlÄ± tutmak, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n farklÄ± din ve kÃ¼ltÃ¼rlerle birlikte yaÅŸama tecrÃ¼besinden de yararlanarak toplumsal bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸe, barÄ±ÅŸ ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸmesine katkÄ±da bulunmak, DÄ°TÄ°Bâ€™in en ulvi misyonudur."

DÄ°TÄ°Bâ€™in radikalizmden, siyasi ve ideolojik yapÄ±lanmadan uzak, ehl-i sÃ¼nnet Ä°slam anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± savunduÄŸunu anlatan AÅŸÄ±koÄŸlu, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BaÄŸlÄ± cemiyetler ve eyalet birlikleri ile faaliyetlerini yasalar ve tÃ¼zÃ¼kler Ã§erÃ§evesinde ÅŸeffaf bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼ten, gÃ¼Ã§lÃ¼, sivil ve ihtiyaÃ§lar doÄŸrultusunda kendini geliÅŸtiren, demokratik bir yapÄ±ya sahip saygÄ±n bir kurumdur. DÄ°TÄ°B, iÃ§inde yaÅŸadÄ±klarÄ± toplumun kÃ¼ltÃ¼rel hassasiyetini Ã¶nemseyen, sosyal barÄ±ÅŸa ve birlikte yaÅŸama kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne her tÃ¼rlÃ¼ katkÄ±yÄ± saÄŸlayan, tÃ¼m Ã¼ye cemiyetleriyle birlikte her yaÅŸtan insanÄ±n eÄŸitimine destek olan, camide verilen din eÄŸitimi yanÄ±nda okulda da din dersinin verilmesini Ã¶nemseyen bir kurumdur. Aileye, yaÅŸlÄ±lara, kimsesizlere, muhtaÃ§lara ve engellilere yÃ¶nelik sosyal hizmetleri teÅŸvik eden, kadÄ±nlara, genÃ§lere Ã¶nem veren ve teÅŸkilatlanmalarÄ±nÄ± destekleyen bir mÃ¼essesedir."

ToplantÄ±da, eyaletlerdeki son geliÅŸmeler, 2018 yÄ±lÄ± eyalet birliklerinin faaliyetleri ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n planlanmasÄ±, ramazan ayÄ±ndaki iftar programlarÄ± gibi konular Ã¼zerinde bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu. AyrÄ±ca bu yÄ±l genel kurul yapacak eyalet birliklerinin seÃ§im takvimi belirlendi.

ToplantÄ± sonunda yapÄ±lan deÄŸerlendirmede, eyalet birlikleri ile genÃ§lik, kadÄ±n ve veli kollarÄ±yla aynÄ± anlayÄ±ÅŸ, hedef, hareket ve strateji birliÄŸi iÃ§erisinde faaliyetlere devam edileceÄŸi vurgulandÄ±.