Ä°srail'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TÃ¼rk akademisyen serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail polisi tarafÄ±ndan 15 Ocak'ta Tel Aviv HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve askeri cezaevine konulan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Cemil Tekeli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
AA muhabirinin Tekeli'nin avukatÄ± Lea Tsemel'in ofisinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, bu sabah serbest bÄ±rakÄ±lan TÃ¼rk akademisyen TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmek Ã¼zere havalimanÄ±na geÃ§ti.
Tekeli'nin mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lmadan doÄŸrudan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n 07.30â€™daki (TSÄ° 08.30) Tel Aviv-Ä°stanbul uÃ§aÄŸÄ±na binen Tekeli'nin 10.30 sularÄ±nda Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na inmesi bekleniyor.
NEYLE SUÃ‡LANDIÄžI BELÄ°RSÄ°Z
Ä°srail'deki Petah Tikva askeri cezaevinde 26 gÃ¼n boyunca tutulan ve askeri mahkemede yargÄ±lanan Tekeli'nin neyle suÃ§landÄ±ÄŸÄ± ise Ã¶ÄŸrenilemedi.
Daha Ã¶nce AA muhabirine konuÅŸan Tekeli'nin avukatÄ± Lea Tsemel, mÃ¼vekkilinin neyle suÃ§landÄ±ÄŸÄ±na dair basÄ±na aÃ§Ä±klama yapmasÄ±nÄ±n yasak olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.
Tekeli'nin neden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair ÅŸu ana kadar herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmayan Ä°srail makamlarÄ±, hiÃ§ kimsenin girmesine izin vermediÄŸi duruÅŸmalarÄ± basÄ±na da kapatmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail ordusu, Anadolu AjansÄ± (AA) muhabirinin askeri cezaevinde gÃ¶rÃ¼lecek davayÄ± takip etme yÃ¶nÃ¼ndeki talebini, "Dava, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda gÃ¶rÃ¼lecek." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunarak reddetmiÅŸti.
Akademisyen Tekeli'nin eÅŸi Meryem Tekeli, daha Ã¶nce AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "EÅŸim, haksÄ±zca gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k iÃ§erisindeyiz. Biz KudÃ¼s'e sadece ziyaret amaÃ§lÄ± gitmiÅŸtik. EÅŸim suÃ§suz. EÄŸer bir soruna kalkÄ±ÅŸma niyeti olsaydÄ± beni niye gÃ¶tÃ¼recekti? Ä°srail makamlarÄ± bize hiÃ§bir bilgi vermiyor." demiÅŸti.
Tekeli'nin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi 6 Åžubat salÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada da 6 gÃ¼n daha uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Tekeli, 11 Ocak'ta baÅŸlayan KudÃ¼s programÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ± sonrasÄ± 15 Ocak'ta Ä°stanbul'a dÃ¶nerken Tel Aviv HavalimanÄ±'nda Ä°srail polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi de bu sÃ¼reÃ§te Tekeli'nin durumunu yakÄ±ndan takip etmiÅŸti.
Â
Ä°ran Ä°slam Devrimiâ€™nin 39. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ baÅŸkent Tahranâ€™Ä±n Azadi MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle kutlandÄ±. TÃ¶rene, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani de katÄ±ldÄ±.
Sudan'da yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ä°stihbarat servisinin baÅŸÄ±na yeni atama yapÄ±ldÄ±
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, 12-13 Åžubat'ta turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n temsilcileriyle Sofya'ya yapacaÄŸÄ± ziyarette, Avrupa BirliÄŸine Ã¼ye Ã¼lkelerin turizm bakanlarÄ±na TÃ¼rkiye'nin turizmdeki bÃ¼yÃ¼mesini anlatacak
Ä°fadeye Ã§aÄŸrÄ±lan ancak gelmeyen ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu gÃ¶revlisi Nazmi Mete CantÃ¼rk'Ã¼n, 31 Ocak'ta savcÄ±lÄ±ÄŸa teslim olduÄŸu ve hakkÄ±nda ev hapsi kararÄ± verildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
GeÃ§en hafta 8 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Macerata'da 30 bin kiÅŸi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizme karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±
Ä°srail'de 15 Ocak'tan beri askeri cezaevinde tutulan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Tekeli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Almanya'da bulunan Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
BAE ile Hindistan arasÄ±nda petrol alanÄ±nda bir anlaÅŸma ve 4 mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert'in aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "ABD, bugÃ¼n Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda gerginliÄŸin artmasÄ±ndan dolayÄ± derin kaygÄ± duymaktadÄ±r ve Ä°srail'in egemenliÄŸini ve kendisini koruma hakkÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde desteklemektedir." denildi.
Mali'nin merkez bÃ¶lgesi Mopti'de yoldaki mayÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kosovaâ€™da bir derneÄŸin organize ettiÄŸi YPG/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± engellendi
Ä°srail'in Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± roketlere ait kalÄ±ntÄ±lar LÃ¼bnan topraklarÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.
KKTC DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum kesiminin Akdeniz'deki tek yanlÄ± doÄŸalgaz arama faaliyetlerine iliÅŸkin, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile mukabil adÄ±mlar atmaktan kaÃ§Ä±nmayacaklarÄ±nÄ± bildirdi
Gazzeliler 2007'den bu yana devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in sÄ±nÄ±rda gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
LÃ¼bnan, Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda LÃ¼bnan hava sahasÄ±nÄ± ihlal eden Ä°srail'i BMGK'ya ÅŸikayet edecek
GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kassas, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±