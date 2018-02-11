10:18, 11 Åžubat 2018 Pazar

Ä°srail'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TÃ¼rk akademisyen serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail polisi tarafÄ±ndan 15 Ocak'ta Tel Aviv HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve askeri cezaevine konulan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Cemil Tekeli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

AA muhabirinin Tekeli'nin avukatÄ± Lea Tsemel'in ofisinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, bu sabah serbest bÄ±rakÄ±lan TÃ¼rk akademisyen TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmek Ã¼zere havalimanÄ±na geÃ§ti.

Tekeli'nin mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lmadan doÄŸrudan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n 07.30â€™daki (TSÄ° 08.30) Tel Aviv-Ä°stanbul uÃ§aÄŸÄ±na binen Tekeli'nin 10.30 sularÄ±nda Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na inmesi bekleniyor.

NEYLE SUÃ‡LANDIÄžI BELÄ°RSÄ°Z

Ä°srail'deki Petah Tikva askeri cezaevinde 26 gÃ¼n boyunca tutulan ve askeri mahkemede yargÄ±lanan Tekeli'nin neyle suÃ§landÄ±ÄŸÄ± ise Ã¶ÄŸrenilemedi.

Daha Ã¶nce AA muhabirine konuÅŸan Tekeli'nin avukatÄ± Lea Tsemel, mÃ¼vekkilinin neyle suÃ§landÄ±ÄŸÄ±na dair basÄ±na aÃ§Ä±klama yapmasÄ±nÄ±n yasak olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Tekeli'nin neden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair ÅŸu ana kadar herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmayan Ä°srail makamlarÄ±, hiÃ§ kimsenin girmesine izin vermediÄŸi duruÅŸmalarÄ± basÄ±na da kapatmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail ordusu, Anadolu AjansÄ± (AA) muhabirinin askeri cezaevinde gÃ¶rÃ¼lecek davayÄ± takip etme yÃ¶nÃ¼ndeki talebini, "Dava, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda gÃ¶rÃ¼lecek." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunarak reddetmiÅŸti.

Akademisyen Tekeli'nin eÅŸi Meryem Tekeli, daha Ã¶nce AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "EÅŸim, haksÄ±zca gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k iÃ§erisindeyiz. Biz KudÃ¼s'e sadece ziyaret amaÃ§lÄ± gitmiÅŸtik. EÅŸim suÃ§suz. EÄŸer bir soruna kalkÄ±ÅŸma niyeti olsaydÄ± beni niye gÃ¶tÃ¼recekti? Ä°srail makamlarÄ± bize hiÃ§bir bilgi vermiyor." demiÅŸti.

Tekeli'nin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi 6 Åžubat salÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada da 6 gÃ¼n daha uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Tekeli, 11 Ocak'ta baÅŸlayan KudÃ¼s programÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ± sonrasÄ± 15 Ocak'ta Ä°stanbul'a dÃ¶nerken Tel Aviv HavalimanÄ±'nda Ä°srail polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

TÃ¼rkiye'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi de bu sÃ¼reÃ§te Tekeli'nin durumunu yakÄ±ndan takip etmiÅŸti.

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