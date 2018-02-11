DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Adana'da polis ekipleri, ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine durdurduÄŸu otomobilde, kuru sÄ±kÄ± tabanca, telsiz, Ã¶zel harekat polis rozeti ve sahte polis kimlik kartÄ± ele geÃ§irdi, sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã‡ukurova Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SuÃ§ Ã–nleme ve SoruÅŸturma BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Adnan Menderes BulvarÄ±'nda ÅŸÃ¼pheli kiÅŸilere yÃ¶nelik uygulama gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Ekipler, bu sÄ±rada ÅŸÃ¼phelendikleri bir otomobili durdurup arama yaptÄ±.
Aramalarda, araÃ§ta kuru sÄ±kÄ± tabanca ve polis asayiÅŸ kanalÄ±nÄ±n dinlenebildiÄŸi telsiz ele geÃ§irildi.
SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Mustafa T'nin Ã¼zerine arayan ekipler, cÃ¼zdanÄ±nda, Ã¶zel harekat polisi rozeti ve komiser ibareli sahte polis kimlik kartÄ± buldu.
Bunun Ã¼zerine sÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p sorgulanmak Ã¼zere Fatih Polis Merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
YÄ±ldÄ±z Holding'in sahibi Murat Ãœlker, TÃ¼rkiye'nin Ã¶nde gelen STK'larÄ±nÄ±n yÃ¶neticilerini yemekli bir toplantÄ±da aÄŸÄ±rladÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek TÃ¼rkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklÄ±k iliÅŸkilerini ve iki Ã¼lkenin Ã¶ncelik ve hassasiyetlerini ele aldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "(Rum yÃ¶netiminin hidrokarbon faaliyetleri karÅŸÄ±sÄ±nda) DoÄŸu Akdeniz'de kendi kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdaki hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceÄŸimiz gibi, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±na verdiÄŸimiz destek Ã§erÃ§evesinde Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti ile birlikte gerekli adÄ±mlarÄ± atmaya da kararlÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°srail'de 15 Ocak'tan beri askeri cezaevinde tutulan ve bugÃ¼n serbest bÄ±rakÄ±lan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Cemil Tekeli Ä°stanbul'a geldi
Eski BaÅŸbakan DavutoÄŸlu, "BugÃ¼n Suriye'de yaÅŸanan olaylar, Suriye'yi parÃ§alamak, bÃ¶lmek, diÄŸer taraftan da TÃ¼rkiye'nin OrtadoÄŸu ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸme politikalarÄ±na bir set olmaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Edirne SaÃ§lÄ±mÃ¼sellim kÃ¶yÃ¼nde yapÄ±lan kontrollerde, FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi bir kiÅŸi yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a gidemeden yakalandÄ±
Sivas Belediyesi ve CÃœ iÅŸ birliÄŸiyle iÅŸitme engelli vatandaÅŸlarÄ±n problemlerine Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek amacÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ hat oluÅŸturuldu
Adana'da ÅŸÃ¼phenilerek durdurulan araÃ§ta, kuru sÄ±kÄ± tabanca, telsiz, Ã¶zel harekat polis rozeti ve sahte polis kimlik kartÄ± ele geÃ§irildi
Afrin'de helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu 2 asker ÅŸehit olmuÅŸtu. TSK'dan daha sonra yapÄ±lan 3 ayrÄ± son dakika aÃ§Ä±klamada 9 askerin daha ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Eski BaÅŸbakan ve AK Parti Konya Milletvekili DavutoÄŸlu, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da vurguladÄ±ÄŸÄ± gibi, bu mÃ¼cadele sÃ¼rerken bu tÃ¼r engeller Ã§Ä±karmak isteyenler olabilir ama kararlÄ±lÄ±kla bu mÃ¼cadele sÃ¼recektir." dedi.
MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÃœSÄ°AD) Genel BaÅŸkanÄ± Abdurrahman Kaan, YÄ±ldÄ±z Holding hakkÄ±nda basÄ±na yansÄ±yan borÃ§ haberlerine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, HristiyanlarÄ±n, Yahudilerin, baÅŸka dinlere mensup kiÅŸilerin Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtirmesi gerekiyor." ifadesini kullandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CHP Ä°stanbul Milletvekili Tanal hakkÄ±nda iftira ve hakaret ettiÄŸi, ayrÄ±ca ÅŸikayet hakkÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle suÃ§ duyurusunda bulundu
Ankara'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen DEAÅž mensubu 17 kiÅŸi, belirlenen adreslere dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarla yakalandÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, Afrin'de devam eden operasyonlar sÄ±rasÄ±nda ATAK tipi bir helikopterin kÄ±rÄ±ma uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, helikopterde bulunan iki askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda bir askeri helikopterin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Bunun bedelini fazlasÄ±yla Ã¶deyecekler" dedi.