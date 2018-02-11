Ä°talya'da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizm karÅŸÄ±tÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GeÃ§en hafta AfrikalÄ±lara yÃ¶nelik Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi Ä°talya'nÄ±n Macerata ÅŸehrinde 30 bin kiÅŸi, "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizme karÅŸÄ±" yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
Ä°talyan La Repubblica gazetesinin haberine gÃ¶re, Ã¼lkenin doÄŸusunda yer alan Macerata kentinde geÃ§en hafta meydana gelen Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizm karÅŸÄ±tÄ±" protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
"Her tÃ¼rlÃ¼ faÅŸizm ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± hareket", "Ä°nsanlarÄ± koruyun, sÄ±nÄ±rlarÄ± deÄŸil" pankartlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± protestoda, organizatÃ¶rlerin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 30 bin Ä°talyan ve gÃ¶Ã§men, "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizme karÅŸÄ±" birlikte yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
Ã–nce Belediye BaÅŸkanÄ± Romano Carancini tarafÄ±ndan "ÅŸiddete sebep olabileceÄŸi" gerekÃ§esiyle iptal edilen ancak daha sonra polis tarafÄ±ndan tekrar izin verilen protesto boyunca Ã§ok sayÄ±da gÃ¼venlik personeli hazÄ±r bulundu.
Carancini, "BugÃ¼n, bÃ¼tÃ¼n kalbimle ben de meydanda olacaÄŸÄ±m ama ÅŸunu tekrar sÃ¶ylÃ¼yorum ki ÅŸehrin artÄ±k bir nefes almasÄ± gerekiyor. Siyaset iÃ§in bir ÅŸey sÃ¶ylemeye gerek yok ama yerel yÃ¶netimlerin de gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± idare etmesi gerekiyor." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
AyrÄ±ca bugÃ¼n Ä°talya'nÄ±n Roma, Milano, Bologna, Palermo, Torino ve Bolzano ÅŸehirlerinde de Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizme karÅŸÄ± eÅŸ zamanlÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yapÄ±ldÄ±.
GERGÄ°NLÄ°K ANA AKIM SÄ°YASETTE DE HAKÄ°M
IrkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±, ana akÄ±m siyasette de ciddi kutuplaÅŸmaya neden oldu. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Kuzey Ligi partisinin lideri Matteo Salvini, "Ä°talyan bir genÃ§ kÄ±zÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼p katletmek suÃ§undan 3 NijeryalÄ±nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± bir gÃ¼nde sol kesimin 'Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ±' sokaÄŸa Ã§Ä±kmasÄ±ndan dolayÄ± utanÃ§ duyduÄŸunu" sÃ¶yleyerek protestoya katÄ±lanlarÄ± suÃ§ladÄ±.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± bir diÄŸer parti Ä°talya'nÄ±n KardeÅŸleri'nin lideri Giorgia Meloni de "Pamela'nÄ±n cinayetinden 3 NijeryalÄ± suÃ§lanÄ±yor. Ama bugÃ¼n Macerata'da NijeryalÄ± uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na karÅŸÄ± deÄŸil de Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±lÄ±yor." sÃ¶zleriyle katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± eleÅŸtirdi. Meloni ayrÄ±ca, geÃ§en Cumartesi gÃ¼nÃ¼ AfrikalÄ±lara yÃ¶nelik Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen Luca Traini'yi "kahraman" ilan eden aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± "Forza Nuova" ve "CasaPound" gruplarÄ±nÄ±, "yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ±" iddia ederek savundu.
Daha Ã¶nce de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider Salvini ve muhalefetteki merkez saÄŸ partisi Forza Italia'nÄ±n lideri Silvio Berlusconi, Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±yÄ± "Ã¼lkede kabul edilemez sayÄ±da Ã§ok fazla yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§men olmasÄ±na" baÄŸlayarak yaklaÅŸÄ±k 600 bin yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini istemiÅŸti.
UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Graziano Delrio ise La Repubblica gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te, "Macerata gibi olaylarÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±ranlar, faÅŸizmin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in kapÄ±larÄ± aÃ§Ä±yorlar." demiÅŸti.
MACERATA'DAKÄ° IRKÃ‡I SALDIRI
Macerata ÅŸehir merkezinde 3 Åžubat cumartesi gÃ¼nÃ¼, Luca Traini adlÄ± Ä±rkÃ§Ä± bir saldÄ±rgan aracÄ±ndan sokaÄŸa ateÅŸ aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–zellikle AfrikalÄ±larÄ± hedef alan saldÄ±rgan, daha sonra araÃ§tan Ã§Ä±kÄ±p sÄ±rtÄ±na Ä°talya bayraÄŸÄ± sarmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan meydandaki anÄ±tÄ±n Ã¶nÃ¼nde "YaÅŸasÄ±n Ä°talya" diye baÄŸÄ±rÄ±p "Nazi selamÄ± veren" saldÄ±rgan, polisin olay yerine intikal etmesiyle suÃ§unu kabul etmiÅŸ ve tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.
Traini'nin Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±sÄ±nda "ikisi yardÄ±m Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ktan sonra muhtemelen yasal belgeleri olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in olay yerinde bulunamayan" toplam 8 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. YaralÄ±larÄ±n Mali, Nijerya ve Gana kÃ¶kenli olduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Montacuto Cezaevi'ne gÃ¶nderilen Traini'nin "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k maksadÄ±yla aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ katliam" ve "kÃ¶tÃ¼ye kullanmak Ã¼zere silah taÅŸÄ±ma" suÃ§larÄ±ndan yargÄ±lanacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
Traini'nin annesinin evinde arama yapan polis, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda Nazi AlmanyasÄ±'nÄ±n lideri Adolf Hitler'in "Kavgam" isimli kitabÄ±, Ã¼zerinde "Kelt haÃ§Ä±" bulunan bir bayrak ile aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa iliÅŸkin diÄŸer bazÄ± yayÄ±nlarÄ± ele geÃ§irmiÅŸti.
IrkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Traini'nin daha Ã¶nce Ã¼lkenin kuzeyindeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Kuzey Ligi (Lega Nord) partisinden bir belediyenin meclis Ã¼yeliÄŸine aday gÃ¶sterildiÄŸi de ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Partinin seÃ§im bildirisinde "Avrupa BirliÄŸi (AB) vatandaÅŸÄ± olmayanlarÄ±n kontrol edilmesi" ÅŸeklinde bir baÅŸlÄ±k da yer alÄ±yordu.
OlayÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rganÄ± savunmuÅŸ hatta aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± "Forza Nuova" ve "CasaPound" gibi gruplar Traini'yi "kahraman" ilan etmiÅŸti.
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