10:59, 11 Åžubat 2018 Pazar

ABD Konsolosluk gÃ¶revlisine ev hapsi





Ä°fadeye Ã§aÄŸrÄ±lan ancak gelmeyen ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu gÃ¶revlisi Nazmi Mete CantÃ¼rk'Ã¼n, 31 Ocak'ta savcÄ±lÄ±ÄŸa teslim olduÄŸu ve hakkÄ±nda ev hapsi kararÄ± verildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca ifadeye Ã§aÄŸrÄ±lan ancak gelmeyen ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu gÃ¶revlisi Nazmi Mete CantÃ¼rk'Ã¼n, teslim olduÄŸu ve hakkÄ±nda nÃ¶betÃ§i hakimlikÃ§e ev hapsine hÃ¼kmedildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu'nca, ''anayasayÄ± ihlal'', ''casusluk'' ve ''TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme'' suÃ§larÄ±ndan tutuklanan ABD KonsolosluÄŸu gÃ¶revlisi Metin Topuz'un beyanlarÄ± doÄŸrultusunda ifadeye Ã§aÄŸrÄ±lan ancak gelmeyen ABD Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Nazmi Mete CantÃ¼rk'Ã¼n 31 Ocak'ta savcÄ±lÄ±ÄŸa gelerek teslim olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, ifadesini aldÄ±ÄŸÄ± CantÃ¼rk'Ã¼ adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri kapsamÄ±nda ev hapsine karar verilmesi talebiyle hakimliÄŸe sevk ettiÄŸi ve nÃ¶betÃ§i Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi'nin de ÅŸÃ¼phelinin adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdiÄŸi belirtildi. ÅžÃ¼pheli CantÃ¼rk'Ã¼n adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri kapsamÄ±nda, hakkÄ±nda ev hapsi uygulanmasÄ±na hÃ¼kmedildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. ÅžÃ¼pheli CantÃ¼rk'Ã¼n eÅŸi S.C. ve kÄ±zÄ± K.Ä°.C. de 8 Ekim 2017'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve nÃ¶betÃ§i hakimlikÃ§e "yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±" ve "haftada bir gÃ¼n en yakÄ±n gÃ¼venlik birimine imza verme zorunluluÄŸu"ndan oluÅŸan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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