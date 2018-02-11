11:19, 11 Åžubat 2018 Pazar

Ä°ÅŸitme engelliler iÃ§in "Alo Ä°ÅŸaret" hattÄ± kuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sivas Belediyesi ve Cumhuriyet Ãœniversitesi (CÃœ) iÅŸ birliÄŸiyle iÅŸitme engelli vatandaÅŸlarÄ±n problemlerine Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek amacÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ "Alo Ä°ÅŸaret" hattÄ± kuruldu.

Sivas Belediyesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, iÅŸitme engellilerin iletiÅŸim konusundaki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retilmesi amacÄ±yla "0505 272 10 11" numaralÄ± telefon, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ aranabilecek.

Telefona cevap verecek iÅŸaret dili eÄŸitmeni Mustafa Epik, iÅŸitme engelli vatandaÅŸlarÄ±n taleplerini listeleyerek ilgili alanlarda Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirecek.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Cumhuriyet Ãœniversitesi Engelliler Birimi Kurucusu Prof. Dr. Recep ToparlÄ±, Sivas Belediyesi ve Cumhuriyet Ãœniversitesi iÅŸ birliÄŸiyle iÅŸitme engellilerin bir problemini daha Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

ToparlÄ±, "Sivas Alo Ä°ÅŸaret 0505 272 10 11 numaralÄ± telefondan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ konuÅŸma ile arayan iÅŸitme engelli kardeÅŸlerimizin problemlerini Ã§Ã¶zmek iÃ§in bir hat oluÅŸturduk. TÃ¼rkiye'nin neresinde olursanÄ±z olun, eÄŸer Sivas'ta iÅŸitme engelliyseniz ve Sivas'ta Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gereken bir probleminiz, meseleniz varsa Ã§ekinmeden arayabilirsiniz. KarÅŸÄ±nÄ±za iÅŸitme engelli bir kardeÅŸiniz Ã§Ä±kacak. Onunla konuÅŸacaksÄ±nÄ±z. O sizin problemlerinizi not edecek daha sonra Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Ã–zaydÄ±n ile bana bildirecek. Ã‡Ã¶zÃ¼lebilecek problemlerinize yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Ã–zaydÄ±n da "Ä°ÅŸitme engelli kardeÅŸlerimizin hayatlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak, onlara hizmet etmek iÃ§in bir aradayÄ±z. Ä°nanÄ±yorum ki bundan sonra iÅŸitme engelli kardeÅŸlerimizin hayatÄ± daha kolaylaÅŸacak, iÅŸleri daha kolay yÃ¼rÃ¼yecek, bizler de bunlardan mutlu olacaÄŸÄ±z." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.