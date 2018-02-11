DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Sudan'da UluslararasÄ± KardeÅŸlik ve Dostluk HaftasÄ± kapsamÄ±nda, Nil Caddesi'nde dÃ¼zenlenen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdurrahman Es-SadÄ±k El-Mehdi, ata binerek kalabalÄ±ÄŸa Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etti.
86 Ã¼lkeden yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte katÄ±lÄ±mcÄ±lar giydikleri yÃ¶resel kÄ±yafetleriyle, kÃ¼ltÃ¼rlerini yansÄ±tan dans figÃ¼rlerini sergiledi.
YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lan EndonezyalÄ± Maher Abdullah, kardeÅŸlik havasÄ±nda bir gÃ¼n geÃ§irdiklerini belirterek, "Rengi, dili ve milleti ne olursa olsun insanlarÄ±n bir arada yaÅŸayabileceÄŸini anlamamÄ±z gerekiyor." dedi.
Yemenli KasÄ±m Ahmed Ä°sa da "BirÃ§ok medeniyete ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ Nil Nehri'nin yanÄ±nda, farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rlerden insanlarÄ±n birlikte daha Ã§ok mutlu olduÄŸunu bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¶sterdik." diye konuÅŸtu.
Sudan'da "UluslararasÄ± KardeÅŸlik ve Dostluk HaftasÄ±", Nil Caddesi'ndeki bÃ¼yÃ¼k yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ile sona erdi.
Filistin Alimler BirliÄŸinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Gazze'deki Muhammed Durra Ã‡ocuk Hastanesi Ã¶nÃ¼nde toplanan din adamlarÄ±, "saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ Ã§Ã¶kmekten kurtarÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Katar Emiri Åžeyh Temim ile Votel, terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Casuslukla suÃ§lanan Ä°ran ve Kanada vatandaÅŸÄ± Ã§evre aktivisti Ä°mami, Ä°ran'daki hapishanede hayatÄ±nÄ± kaybetti
Almanya Savunma BakanÄ± Leyen, IKBY'ye yaptÄ±ÄŸÄ± 4'Ã¼ncÃ¼ ziyaretinde ilk defa resmi bir tÃ¶renle karÅŸÄ±lanmadÄ±. Leyen, Erbil kentindeki temaslarÄ±nda PeÅŸmerge ve Alman askerlerini ziyaret etti
Hollanda'nÄ±n kuzeyindeki Drachten kentinde Ã§oÄŸunlukla Fas kÃ¶kenlilerin gittiÄŸi cami kundaklandÄ±.
Hindistan iÅŸgali altÄ±ndaki Cammu KeÅŸmir'de Hint askeri Ã¼ssÃ¼ndeki Ã§atÄ±ÅŸmada 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Rusya Acil Durum BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 71 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan Rus yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Moskova'da dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Suriye TÃ¼rkmen Meclisinin 4. DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Dr. Muhammed Vecih Cuma oldu
Ä°ran Ä°slam Devrimiâ€™nin 39. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ baÅŸkent Tahranâ€™Ä±n Azadi MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle kutlandÄ±. TÃ¶rene, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani de katÄ±ldÄ±.
Sudan'da yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ä°stihbarat servisinin baÅŸÄ±na yeni atama yapÄ±ldÄ±
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, 12-13 Åžubat'ta turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n temsilcileriyle Sofya'ya yapacaÄŸÄ± ziyarette, Avrupa BirliÄŸine Ã¼ye Ã¼lkelerin turizm bakanlarÄ±na TÃ¼rkiye'nin turizmdeki bÃ¼yÃ¼mesini anlatacak
Ä°fadeye Ã§aÄŸrÄ±lan ancak gelmeyen ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu gÃ¶revlisi Nazmi Mete CantÃ¼rk'Ã¼n, 31 Ocak'ta savcÄ±lÄ±ÄŸa teslim olduÄŸu ve hakkÄ±nda ev hapsi kararÄ± verildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
GeÃ§en hafta 8 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Macerata'da 30 bin kiÅŸi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizme karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±
Ä°srail'de 15 Ocak'tan beri askeri cezaevinde tutulan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Tekeli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Almanya'da bulunan Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.