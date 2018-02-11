DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
03:55, 12 Åžubat 2018 Pazartesi
Afrika
GÃ¼ncelleme: 21:00, 11 Åžubat 2018 Pazar

  • PaylaÅŸ
Sudan'da "UluslararasÄ± KardeÅŸlik YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"
Sudan'da

Sudan'da "UluslararasÄ± KardeÅŸlik ve Dostluk HaftasÄ±", Nil Caddesi'ndeki bÃ¼yÃ¼k yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ile sona erdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan'da UluslararasÄ± KardeÅŸlik ve Dostluk HaftasÄ± kapsamÄ±nda, Nil Caddesi'nde dÃ¼zenlenen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdurrahman Es-SadÄ±k El-Mehdi, ata binerek kalabalÄ±ÄŸa Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etti.

86 Ã¼lkeden yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte katÄ±lÄ±mcÄ±lar giydikleri yÃ¶resel kÄ±yafetleriyle, kÃ¼ltÃ¼rlerini yansÄ±tan dans figÃ¼rlerini sergiledi.

YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lan EndonezyalÄ± Maher Abdullah, kardeÅŸlik havasÄ±nda bir gÃ¼n geÃ§irdiklerini belirterek, "Rengi, dili ve milleti ne olursa olsun insanlarÄ±n bir arada yaÅŸayabileceÄŸini anlamamÄ±z gerekiyor." dedi.

Yemenli KasÄ±m Ahmed Ä°sa da "BirÃ§ok medeniyete ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ Nil Nehri'nin yanÄ±nda, farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rlerden insanlarÄ±n birlikte daha Ã§ok mutlu olduÄŸunu bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¶sterdik." diye konuÅŸtu.



Ä°lgili Konular GÃ¼ney Sudan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Afrika Haberleri
Sudan'da quot UluslararasÄ± KardeÅŸlik YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ quot
Sudan'da "UluslararasÄ± KardeÅŸlik YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"

Sudan'da "UluslararasÄ± KardeÅŸlik ve Dostluk HaftasÄ±", Nil Caddesi'ndeki bÃ¼yÃ¼k yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ile sona erdi.
Gazzeli din adamlarÄ±ndan quot saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ kurtarÄ±n quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Gazzeli din adamlarÄ±ndan "saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ kurtarÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Filistin Alimler BirliÄŸinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Gazze'deki Muhammed Durra Ã‡ocuk Hastanesi Ã¶nÃ¼nde toplanan din adamlarÄ±, "saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ Ã§Ã¶kmekten kurtarÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABD Merkez Kuvvetler KomutanÄ± Votel Katar'da
ABD Merkez Kuvvetler KomutanÄ± Votel Katar'da

Katar Emiri Åžeyh Temim ile Votel, terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°ran-Kanada vatandaÅŸÄ± Ã§evre aktivisti cezaevinde Ã¶ldÃ¼
Ä°ran-Kanada vatandaÅŸÄ± Ã§evre aktivisti cezaevinde Ã¶ldÃ¼

Casuslukla suÃ§lanan Ä°ran ve Kanada vatandaÅŸÄ± Ã§evre aktivisti Ä°mami, Ä°ran'daki hapishanede hayatÄ±nÄ± kaybetti
Almanya Savunma BakanÄ± Leyen Erbil'de
Almanya Savunma BakanÄ± Leyen Erbil'de

Almanya Savunma BakanÄ± Leyen, IKBY'ye yaptÄ±ÄŸÄ± 4'Ã¼ncÃ¼ ziyaretinde ilk defa resmi bir tÃ¶renle karÅŸÄ±lanmadÄ±. Leyen, Erbil kentindeki temaslarÄ±nda PeÅŸmerge ve Alman askerlerini ziyaret etti
Hollanda'da cami kundaklandÄ±
Hollanda'da cami kundaklandÄ±

Hollanda'nÄ±n kuzeyindeki Drachten kentinde Ã§oÄŸunlukla Fas kÃ¶kenlilerin gittiÄŸi cami kundaklandÄ±.
KeÅŸmir'deki Hint askeri Ã¼ssÃ¼nde Ã§atÄ±ÅŸma 9 Ã¶lÃ¼
KeÅŸmir'deki Hint askeri Ã¼ssÃ¼nde Ã§atÄ±ÅŸma: 9 Ã¶lÃ¼

Hindistan iÅŸgali altÄ±ndaki Cammu KeÅŸmir'de Hint askeri Ã¼ssÃ¼ndeki Ã§atÄ±ÅŸmada 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Rusya'da yolcu uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼
Rusya'da yolcu uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya Acil Durum BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 71 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan Rus yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Moskova'da dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Suriye TÃ¼rkmen Meclisi yeni baÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§ti
Suriye TÃ¼rkmen Meclisi yeni baÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§ti

Suriye TÃ¼rkmen Meclisinin 4. DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Dr. Muhammed Vecih Cuma oldu
Ä°ranlÄ±lar 'Devrim'in 39 yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor
Ä°ranlÄ±lar 'Devrim'in 39. yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor

Ä°ran Ä°slam Devrimiâ€™nin 39. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ baÅŸkent Tahranâ€™Ä±n Azadi MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle kutlandÄ±. TÃ¶rene, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani de katÄ±ldÄ±.
Sudan istihbaratÄ±nÄ±n baÅŸÄ± deÄŸiÅŸti
Sudan istihbaratÄ±nÄ±n baÅŸÄ± deÄŸiÅŸti

Sudan'da yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ä°stihbarat servisinin baÅŸÄ±na yeni atama yapÄ±ldÄ±
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Bulgaristan'a gidecek
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Bulgaristan'a gidecek

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, 12-13 Åžubat'ta turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n temsilcileriyle Sofya'ya yapacaÄŸÄ± ziyarette, Avrupa BirliÄŸine Ã¼ye Ã¼lkelerin turizm bakanlarÄ±na TÃ¼rkiye'nin turizmdeki bÃ¼yÃ¼mesini anlatacak
ABD Konsolosluk gÃ¶revlisine ev hapsi
ABD Konsolosluk gÃ¶revlisine ev hapsi

Ä°fadeye Ã§aÄŸrÄ±lan ancak gelmeyen ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu gÃ¶revlisi Nazmi Mete CantÃ¼rk'Ã¼n, 31 Ocak'ta savcÄ±lÄ±ÄŸa teslim olduÄŸu ve hakkÄ±nda ev hapsi kararÄ± verildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°talya'da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizm karÅŸÄ±tÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ
Ä°talya'da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizm karÅŸÄ±tÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ

GeÃ§en hafta 8 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Macerata'da 30 bin kiÅŸi, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizme karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±
Ä°srail'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TÃ¼rk akademisyen serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°srail'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TÃ¼rk akademisyen serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ä°srail'de 15 Ocak'tan beri askeri cezaevinde tutulan Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Tekeli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
DÄ°TÄ°B'in istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nda ehl-i sÃ¼nnet vurgusu
DÄ°TÄ°B'in istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nda ehl-i sÃ¼nnet vurgusu

Almanya'da bulunan Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸi, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Haberler

GÃ¼ney Sudan barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerinde ikinci tur baÅŸladÄ±
GÃ¼ney Sudan barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerinde ikinci tur baÅŸladÄ±

Guterres'ten GÃ¼ney SudanlÄ± siyasilere aÄŸÄ±r eleÅŸtiri
Guterres'ten GÃ¼ney SudanlÄ± siyasilere aÄŸÄ±r eleÅŸtiri

Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±ndan "diyalog" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±ndan quot diyalog quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

GÃ¼ney Sudanâ€™daki iÃ§ savaÅŸÄ±n tek kaybedeni halk | ANALÄ°Z
GÃ¼ney Sudan daki iÃ§ savaÅŸÄ±n tek kaybedeni halk ANALÄ°Z

GÃ¼ney Sudan'da iÃ§ savaÅŸÄ±n taraflarÄ± ateÅŸkes imzaladÄ±
GÃ¼ney Sudan'da iÃ§ savaÅŸÄ±n taraflarÄ± ateÅŸkes imzaladÄ±

BM GÃ¼ney Sudanâ€™daki kamplarÄ±ndan birini kapattÄ±
BM GÃ¼ney Sudan daki kamplarÄ±ndan birini kapattÄ±

IGAD'dan GÃ¼ney Sudan'da kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ iÃ§in yeni giriÅŸim
IGAD'dan GÃ¼ney Sudan'da kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ iÃ§in yeni giriÅŸim

UNICEF'ten GÃ¼ney Sudan aÃ§Ä±klamasÄ±
UNICEF'ten GÃ¼ney Sudan aÃ§Ä±klamasÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 