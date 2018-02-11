GÃ¼ncelleme: 21:00, 11 Åžubat 2018 Pazar

Sudan'da "UluslararasÄ± KardeÅŸlik YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan'da UluslararasÄ± KardeÅŸlik ve Dostluk HaftasÄ± kapsamÄ±nda, Nil Caddesi'nde dÃ¼zenlenen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdurrahman Es-SadÄ±k El-Mehdi, ata binerek kalabalÄ±ÄŸa Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etti.

86 Ã¼lkeden yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte katÄ±lÄ±mcÄ±lar giydikleri yÃ¶resel kÄ±yafetleriyle, kÃ¼ltÃ¼rlerini yansÄ±tan dans figÃ¼rlerini sergiledi.

YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lan EndonezyalÄ± Maher Abdullah, kardeÅŸlik havasÄ±nda bir gÃ¼n geÃ§irdiklerini belirterek, "Rengi, dili ve milleti ne olursa olsun insanlarÄ±n bir arada yaÅŸayabileceÄŸini anlamamÄ±z gerekiyor." dedi.

Yemenli KasÄ±m Ahmed Ä°sa da "BirÃ§ok medeniyete ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ Nil Nehri'nin yanÄ±nda, farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rlerden insanlarÄ±n birlikte daha Ã§ok mutlu olduÄŸunu bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¶sterdik." diye konuÅŸtu.