Ä°BB Living Lab kuracak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye (Ä°BB) BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal'Ä±n BaÅŸakÅŸehir'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Living Lab (YaÅŸam LaboratuvarÄ±) Projesi, Ä°stanbul geneline yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacak.
Uysal'Ä±n hayata geÃ§irilmesi talimatÄ± verdiÄŸi Living Lab Projesi iÃ§in ihale aÅŸamasÄ±na gelindi. 28 Åžubat'ta ihalesi gerÃ§ekleÅŸtirilecek Living Lab, BaÅŸakÅŸehir'den sonra Ä°stanbul'da ikinci olarak ÅžiÅŸhane Metro Ä°stasyonu'nda aÃ§Ä±lacak.
Belediyeden alÄ±nan bilgilere gÃ¶re, bu yÄ±l iÃ§inde hizmete girmesi hedeflenen Ä°BB Living Lab Projesi'nde, fikri olup gerÃ§ekleÅŸtirme imkanÄ± olmayan giriÅŸimcilere Ã¼cretsiz olarak Ã¼retim, araÅŸtÄ±rma ve iÅŸ geliÅŸtirme imkanÄ± sunulacak.
Projeyle giriÅŸimcilere fiziksel mekan, araÃ§-gereÃ§ ve mÃ¼hendislik desteÄŸi verilerek, biliÅŸim teknolojilerinin, tasarÄ±m ve hizmetlerin, gerÃ§ek yaÅŸam ortamÄ±nda, kullanÄ±cÄ±larla test edilebileceÄŸi ve geliÅŸtirilebileceÄŸi bir yaÅŸam laboratuvarÄ± ortamÄ± oluÅŸturulacak.
Living Lab'da, seminer salonu, kullanÄ±cÄ± deneyim merkezi, showroom, tasarÄ±m deneyim alanÄ±, konferans ve toplantÄ± odalarÄ± ile 3 boyutlu yazÄ±cÄ±lar bulunacak.
Yeni Ã¼rÃ¼n ve hizmetlerin gerÃ§ek katma deÄŸerlerinin gÃ¶rÃ¼lmesini saÄŸlayan bir deneyim ve inovasyon ortamÄ±nÄ±n sunulacaÄŸÄ± Living Lab'da, kullanÄ±cÄ±lar ile geliÅŸtiriciler fikir Ã¼retme ve tasarÄ±m sÃ¼recinde beraber Ã§alÄ±ÅŸacak ve bÃ¶ylece, kullanÄ±cÄ± istek ve ihtiyaÃ§larÄ± kavranarak inovatif fikir Ã¼retimi saÄŸlanacak.
Teknoloji ve yenilikÃ§iliÄŸin Ã¶n planda tutulacaÄŸÄ± geniÅŸ bir ekosistemin parÃ§asÄ± olmayÄ± amaÃ§layan Living Lab'da, bireysel ve kurumsal seviyede TÃ¼rkiye ile Ä°stanbul'un Ã¼lke ekonomisine katma deÄŸer saÄŸlanacak ve yerel hizmetlerde akÄ±llÄ± ÅŸehir kavramÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±na zemin oluÅŸturacak.
Living Lab'da ayrÄ±ca Ã§ocuklara Ã¶zel bir bÃ¶lÃ¼m de yer alacak. Ã–ÄŸrencilere Ã¶zel yazÄ±lÄ±m, 3D modelleme, 3D baskÄ±, tasarÄ±m programcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, elektronik laboratuvarÄ± ve robotik gibi alanlarda eÄŸitimler verilecek olan yaÅŸam laboratuvarlarÄ±ndan dÃ¼nyada 318 tane bulunuyor.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Uysal'Ä±n BaÅŸakÅŸehir'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Living Lab Projesi, kent genelinde yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacak
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